Sky bringt gewaltige Neuheiten ins Programm

Im Mittelpunkt der Serien-Neustarts steht im September 2024 bei Sky ein Schurke, der es dem Film-Superhelden Batman schon in vielen Verfilmungen richtig schwer gemacht hat: der Pinguin. Doch nicht nur das. Es gibt noch zahlreiche weitere Serien-Neustarts, die du dir als Kunde von Sky oder dem zugehörigen Streamingdienst Wow nicht entgehen lassen solltest.

Sky lässt „The Penguin“ von der Leine

Schon vor einigen Wochen angekündigt, dürfen sich Fans des Batman-Franchise nun endlich auf eine neue Serie freuen. Allerdings steht nicht der Fledermausmann selbst im Mittelpunkt, sondern einer seiner gefährlichsten Widersacher: der Pinguin. In der neuen Drama-Serie spinnt Matt Reeves ab dem 20. September 2024 bei Sky Atlantic seinen Blockbuster „The Batman“ weiter: Colin Farrell verwandelt sich noch einmal in seine Paraderolle als Pinguin und steigt zum berüchtigten Gangsterboss von Gotham City auf.

„Game of Thrones: House of the Dragon“ Staffel 2 jetzt auch linear

„House of the Dragon“, die Prequelserie des Fantasyepos „Game of Thrones“, setzt Sky ab dem 9. September 2024 auch linear fort. Auf Abruf stehen die acht neuen Episoden der zweiten Staffel schon zur Verfügung. Jetzt geht es auch im Programm von Sky Atlantic zur Sache: Das Haus Targaryen kämpft um die Macht in Westeros.

Fortsetzung der Drama-Serie „Fire Country“ steht an

Ab dem 2. September darfst du dich wiederum bei Universal TV auf die zweite Staffel von „Fire Country“ freuen. In der Drama-Serie von Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer („Top Gun: Maverick“) schließt sich ein junger Häftling im Gegenzug für eine reduzierte Freiheitsstrafe einer Feuerwehreinheit in Kalifornien an.

Dritte Staffel von „Ghosts“ vor dem Start

In die bereits dritte Staffel startet ab dem 1. September 2024 bei Sky One die Grusel-Comedyserie „Ghosts“. Die WG ziemlich exzentrischer Geister muss darin mit einem Verlust fertig werden. Jay und Sam verfolgen aber bereits neue Pläne in Woodstone Mansion.

Zwei neue Top-Serien starten bei Paramount+

Pay-TV-Kunden, die das Cinema-Paket von Sky gebucht haben, dürfen sich zudem auf zwei Serien-Neustarts bei Paramount+ freuen. Zum einen kehrt in der zweiten Staffel von „Tulsa King“ Sylvester Stallone zurück auf die Mattscheiben. Zum anderen erleben die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ ihr Comeback.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Disco - Der Soundtrack einer Revolution 1 2. August 2024 Sky Documentaries Elsbeth 1 6. August 2024 Sky One Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 18 7. August 2024 Sky Nature Orang-Utan Dschungelschule 3 9. August 2024 Sky Nature Fallen 1 11. August 2024 Sky Atlantic Oscar de la Hoya: The Golden Boy of Boxing 1 16. August 2024 Sky Documentaries Die Makakeninsel 1 18. August 2024 Sky Nature Tschugger 3 18. August 2024 Sky One The Ark 2 29. August 2024 SYFY Telemarketers 1 30. August 2024 Sky Documentaries Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst 2 31. August 2024 Sky Crime Ghosts 3 1. September 2024 Sky One Fire Country 2 2. September 2024 Universal TV Super Hai-Highway 1 2. September 2024 Sky Nature Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles 1 6. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Game of Thrones - House of the Dragon 2 9. September 2024 Sky Atlantic Transplant 4 10. September 2024 Sky One Edge of the Earth - Extremsport am Limit 1 15. September 2024 Sky Nature Tulsa King 2 15. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Motorway Cops - Verkehrssünder im Visier 1 16. September 2024 Sky Documentaries Law & Order Toronto: Criminal Intent 1 17. September 2024 13th Street Animal Park: Zoo-Geschichten as Longleat 19 18. September 2024 Sky Nature Taronga Zoo Hautnah 5 18. September 2024 Sky Nature Rupaul's Drag Race Global All Stars 1 20. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Penguin 1 20. September 2024 Sky Atlantic Parole - Bewährung oder Haft 1 27. September 2024 Sky Crime Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino 2 30. September 2024 Sky One Star Trek: Lower Decks 4 24. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 1 7. November 2024 Sky Landman 1 im November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dune: Prophecy 1 Ende 2024 Sky Atlantic Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original Zorro 1 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 2025 Sky Sky Original Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Ferner darfst du dich bei Sky im September 2024 natürlich auch wieder über einige neue Dokumentationen freuen. Neben der in der Tabelle schon genannten Doku-Serie „Motorway Cops“ sind auch einige Doku-Filme neu im Programm des Pay-TV-Anbieters.

Rendezvous mit Albert Brooks (ab 6. September 2024)

Time Bomb Y2K (ab 6. September 2024)

Klitschko: Der härteste Kampf (ab 13. September 2024)

Ukraine: Der Feind im Wald (ab 13. September 2024)

Daniels Reise: Ein Film über das Leben (20. September 2024)

Tatiana Suarez: Die MMA-Ikone und ihr unglaubliches Comeback (20. September 2024)

A Revolution on Canvas (27. September 2024)

Trees and other Entanglements (27. September 2024)

Neue Filme bei Sky im September 2024

Ferner sehen die Programmplaner von Sky natürlich auch Deutschland-Premieren von klassischen Film-Blockbustern vor. Der zweite Teil von „Dune“ ist ebenso mit von der Partie wie ein Action-Kracher mit Jason Statham: „The Beekeeper“.

The Dry: Force of Nature (ab 5. September 2024)

Dune: Part Two (6. September 2024)

All eure Gesichter (12. September 2024)

Lisa Frankenstein (13. September 2024)

Stella. Ein Leben (on demand ab 13. September 2024) / linear ab 19. September 2024)

Der Lügner (14. September 2024)

The Beekeeper (20. September 2024)

The Wandering Earth II (21. September 2024)

Suddenly – Überleben im Eis (26. September 2024)

Die Drei Musketiere – Milady (27. September 2024)

Apartment 7A (28. September 2024 / Paramount+)

Baghead (28. September 2024)

Zusätzlich hast du ab dem 5. September 2024 rund um die Uhr die Möglichkeit, auf Sky Cinema Highlights zahlreiche Superhelden-Filme zu sehen. Aquaman, Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman, Hulk und andere bekannte Superhelden der Filmgeschichte sind mit von der Partie. Zudem sind die Filme natürlich alle auch auf Abruf verfügbar.