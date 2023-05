Stallone kann auch anders: Diese Serie bekommt eine zweite Staffel

Nach 25 Jahren hinter Gitter wird Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) entlassen. Ohne zu zögern, schickt ihn sein Chef in die rund 400.000 Einwohner Stadt Tulsa in Oklahoma, damit er dort ein weiteres kriminelles Imperium aufbaut. In einer ihm fremden Stadt umgibt er sich vom ersten Moment an mit den unterschiedlichsten Menschen, die er schnell zu seiner Gruppe formiert. Zusammen wollen sie nicht nur seine Pläne, sondern auch die der Mafia-Familie umsetzen, welche sie jedoch auch auflösen wollen.

Tulsa King: Wird es eine zweite Staffel der Mafia-Serie geben?

Wie steht es um eine zweite Staffel? – Die Idee für die Serie kam dem Drehbuchautor Taylor Sheridan, der bekannt für Filme wie „Hell or High Water“ und „Sicario“ ist. Doch auch an Serienerfahrung fehlt es ihm nicht, da er Showrunner von Serien wie „Mayor of Kingstown“ und „Yellowstone“ ist. Dem Online-Magazin „Rotten Tomatoes“ zufolge überzeugte die Serie 91 Prozent der Zuschauer und 79 Prozent der Kritiker. Nach Veröffentlichung der dritten Folge teilte Paramount+ sehr früh mit, dass eine zweite Staffel von „Tulsa King“ auf jeden Fall folgen wird. Allerdings ist es noch unklar, wann diese erscheinen wird. Die erste Staffel verfügt über neuen Folgen, wahrscheinlich wird die zweite Staffel ebenfalls rund neuen Folgen zu bieten haben. Die Serie soll das ursprüngliche Hollywood-Kino wiedergeben, mit all ihren US-amerikanischen Kleinstadt- und Verbrechermythen.

Tulsa King: Zweite Staffel könnte eine andere Seite des Mafioso hervorrufen

Durch Manfredis Zeit im Gefängnis verlor er jeglichen Kontakt zu seiner Familie und seinen Verwandten. Erst nach einem familiären Unglück wird er sie alle wiedersehen. In der zweiten Staffel könnten die Höhen und Tiefen von Dwights Leben in Tulsa hervorscheinen. Aber seine Bemühungen, seine kriminellen Geschäfte voranzutreiben, könnten auch noch stärker in den Vordergrund rücken.