Star Trek: Comic-Con offenbart Film- und Serien-Neuheiten

Star Trek-Fans aufgepasst: Es kündigen sich spektakuläre Neuigkeiten aus dem Kosmos des wohl beliebtesten Weltraum-Franchise an. Auf der San Diego Comic-Con präsentierte der Streamingdienst Paramount+ nämlich zahlreiche Neuigkeiten aus dem Universum von Enterprise und Co.

„Star Trek: Strange New Worlds“ bekommt eine weitere Staffel

Überraschend gut kommt bei vielen Fans die seit 2022 und bisher zwei Staffeln umfassende Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ an. Sie erreicht bei IMDb nach rund 60.000 abgegebenen Bewertungen 8,3 von 10 maximal möglichen Sternen. Und das liegt wohl nicht nur daran, dass die U.S.S. Enterprise im Mittelpunkt der Serie steht. Sondern auch am famosen Wortwitz der Crew um Captain Christopher Pike (Anson Mount) und Lieutenant Spock (Ethan Peck).

Anson Mount als Cpt. Pike, Celia Rose Gooding als Uhura, Christina Chong als La’an und Jess Bush als Chapel in Staffel 3 von „Star Trek: Strange New Worlds“.

Und jetzt steht fest: Nach der dritten Staffel, die 2025 bei Paramount+ ihre Premiere feiern wird und zu der auch schon ein Teaser-Trailer verfügbar ist, verlängert sich die Serie um eine vierte Staffel. Fest steht nun auch, dass Cillian O’Sullivan die Rolle des Dr. Roger Korby übernehmen wird. Eine Figur, die erstmals in „Star Trek: The Original Series“ eingeführt und von Michael Strong dargestellt wurde. O’Sullivan wird in der kommenden Staffel als wiederkehrender Gaststar zu sehen sein.

„Star Trek: Lower Decks“: Trailer für die finale Staffel ist da

Schon länger ist bekannt, dass die animierte Star-Trek-Serie „Lower Decks“ nach der kommenden fünften Staffel zu Ende gehen wird. Jetzt steht auch für dieses Serien-Finale ein Teaser-Trailer bereit. Die fünfte Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ soll ab dem 24. Oktober über Paramount+ zu sehen sein. In der Premieren-Doppelfolge erhält die Besatzung der U.S.S. Cerritos den Auftrag, „Raumschlaglöcher“ zu schließen – Subraumspalten, die im Alpha Quadranten für Chaos sorgen.

Rutherford und Beckett Mariner in Staffel 5 von „Star Trek: Lower Decks“.

Für die Junior-Offiziere Mariner, Boimler, Tendi und Rutherford wäre das Schließen von Schlaglöchern eine leichte Aufgabe… wenn sie sich nicht auch noch mit dem Orion-Krieg, wütenden Klingonen, diplomatischen Katastrophen, mysteriösen Morden und vor allem ihren eigenen Karrierewünschen herumschlagen müssten.

Neuer Film: „Section 31“ ab Anfang 2025 auf Paramount+

Und auch ein neuer Film kündigt sich an. Ab Anfang 2025 soll bei Paramount+ exklusiv „Star Trek: Section 31“ laufen. Michelle Yeoh spielt darin erneut ihre Paraderolle als Imperatorin Philippa Georgiou – eine Figur, die sie bereits in der ersten Staffel von „Star Trek: Discovery“ verkörperte – und tritt einer geheimen Abteilung der Sternenflotte bei. Ihre Aufgabe ist es, die Vereinigte Föderation der Planeten zu schützen, aber sie muss sich auch den Sünden ihrer Vergangenheit stellen. Hier geht’s zum neuen Teaser Trailer.

Übrigens: Pay-TV-Kunden von Sky sehen die Inhalte von Paramount+ gratis.