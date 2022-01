"Star Trek": Picard macht Schluss - für immer!?

Fans von Star Trek und insbesondere jene von Sir Patrick Stewart, der einst mit der „U.S.S. Enterprise“ berühmt wurde, müssen stark sein. Denn jetzt steht fest, dass es schon bald keine neuen Abenteuer mehr mit Jean-Luc Picard geben wird. Stewart selbst, inzwischen 81 Jahre alt, hat verraten, dass es zwar noch eine dritte Staffel von „Star Trek: Picard“ geben soll, doch dann sei endgültig Schluss. Ein kleines Fünkchen Hoffnung auf eine Fortsetzung gibt es aber doch noch.

„Star Trek: Picard“ – Staffel 2 startet in Kürze

Auch wenn nicht alle Trekkies „Star Trek: Picard“ lieben, so war die erste Staffel trotzdem ein voller Erfolg. Unter anderem in Deutschland ist sie exklusiv bei Prime Video von Amazon zu sehen und dort aktuell mit 4,5 von 5 maximal möglichen Sternen bewertet. Viele Fans warten deswegen schon mit großer Spannung auf Staffel 2, die hierzulande ab dem 4. März 2022 starten soll – ebenfalls bei Prime Video. Wöchentlich soll es – übrigens unter Beteiligung von „Q“ (John de Lancie) – eine neue Episode zu sehen geben, ehe am 5. Mai 2022 die letzte Episode der zweiten Staffel laufen wird.

Zu Ende erzählt ist die Geschichte von „Star Trek: Picard“ dann aber noch nicht. Denn fest steht bereits, dass es noch eine dritte Staffel geben wird. Die Produktion in den USA läuft bereits, aber darüber hinaus beabsichtigt Stewart nicht mehr mitzumischen, wie er jetzt gegenüber dem amerikanischen Magazin „SFX“ verriet. Und das ist nicht einmal eine große Überraschung. Denn das Ausscheiden von Stewart nach der dritten Staffel ist ohnehin von Anfang an geplant gewesen.

Staffel 4 ist unwahrscheinlich – aber nicht komplett ausgeschlossen

Ob „Star Trek: Picard“ ohne den britischen Schauspieler fortgesetzt wird? Aus heutiger Sicht ist das ausgeschlossen. Denn eine vierte Staffel ohne Stewart und damit ohne Picard macht schon allein mit Blick auf den Namen der Serie keinen Sinn. Und sollte es tatsächlich nur drei Staffeln geben, wäre „Star Trek: Picard“ aus dem beliebten Weltraum-Franchise eine Serie mit einer der kürzesten Laufzeiten überhaupt.

Also gibt es keine Hoffnung auf „Star Trek: Picard“ und Staffel 4? Nun, bekanntlich sollte man niemals nie sagen. Denn sollten Staffel 2 und Staffel 3 der Serie einen ähnlichen Erfolg erzielen wie Staffel 1, könnte es bei den Beteiligten vielleicht doch noch zu einem Umdenken kommen. Denn wenn Showrunner Akiva Goldsman und Patrick Stewart noch Elan und Lust verspüren, neue Geschichten um Jean-Luc Picard zu erzählen, könnte es doch noch eine Fortsetzung geben. Gegenüber SFX sagte Goldsman jetzt: „Nur Gott weiß, was die Zukunft uns bringen wird.“ Das lässt zumindest Raum für Spekulationen.

Für Fans von „Star Trek: Picard“ heißt es aber erst einmal: abwarten und dem Start von Staffel 2 und Staffel 3 entgegenfiebern. Sollte in das Ende von Staffel 3 ein spektakulärer Cliffhanger eingebaut werden, der eine vierte Staffel zumindest möglich macht, würde das natürlich neues Öl ins Feuer gießen. Vielleicht entscheiden sich die Macher aber auch für ein Serien-Ende, das keinen Raum für Spekulationen lässt.

Neuer Trailer offenbart Action pur – und alte Bekannte

Übrigens: Zu Staffel 2 von „Star Trek: Picard“ steht seit wenigen Tagen ein neuer, offizieller und ziemlich actionreicher Trailer zur Verfügung. Und den möchten wir dir an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Denn nicht nur „Q“ tritt darin in Erscheinung, sondern auch noch eine zweite alte Bekannte, die auf der „Enterprise“ zur Besatzung gehörte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Star Trek: Picard“ im Free TV in Deutschland

Nebenbei sei an dieser Stelle außerdem noch erwähnt: Ab Freitag, 18. Februar 2022, kannst du die erste Staffel von „Star Trek: Picard“ auch im deutschen Free TV sehen. Alle zehn Episoden sind dann bei RTL Zwei in der Prime Time ab 20:15 Uhr eingeplant – drei Tage am Stück. Im späteren Jahresverlauf ist auch bei Tele 5 eine Ausstrahlung vorgesehen.

Interessierst du dich für weitere Serien-Neuheiten bei Prime Video? Wir haben dir die Informationen zu den kommenden Neustarts übersichtlich zusammengefasst.

Jetzt weiterlesen Prime Video im Februar 2022: Action und viel Liebe