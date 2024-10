Sky: Neuheiten-Kracher für alle Kunden

Kaum ist bei Sky im Pay-TV und bei Wow über den zugehörigen Streaming-Ableger das neue Serien-Highlight „True Detective: Night Country“ angelaufen, kündigen sich auch schon weitere interessante Serien-Neustarts an. So startet bereits ab dem 30. Oktober mit acht neuen Folgen die dritte Staffel der Dramaserie „Industry“. Und auch im November darfst du dich auf so einige packende Neustarts freuen. Nicht nur bei Sky selbst, sondern auch bei Paramount+, das du als Pay-TV-Kunde mit Sky-Cinema-Paket kostenlos nutzen kannst.

Serien-Highlight bei Sky im November 2024: „Turmschatten“

Eines der Serien-Highlights im November 2024 ist zweifelsohne der Start von „Turmschatten“. Die deutsche Produktion mit Heiner Lauterbach in der Hauptrolle kannst du ab dem 15. November bei Sky und Wow sehen. In sechs Episoden wird darin die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Ephraim Zamir erzählt, der persönlich den Kampf gegen gemeingefährliche Neonazis aufnimmt. Dabei schreckt er nach dem durch die Faschisten verursachten Tod seiner geliebten Tochter auch vor radikalen Methoden nicht zurück. Er nutzt eine stetig wachsende Community im Internet, die darüber entscheiden soll, was mit den von ihm selbst gefangen genommenen Rechtsextremisten geschehen soll.

„The Day of the Jackal“: Neue Sky-Original-Serie

Auf eine Verfolgungsjagd quer durch Europa nimmt dich Sky mit, wenn du dich ab dem 7. November 2024 für das Sehen von „The Day of the Jackal“ entscheidest. Verfolgt wird darin „der Schakal“, ein äußerst schwer zu fassender Ausnahmekiller. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödliche Aufträge auszuführen. Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin. In einer atemlosen Katz-und-Mais-Jagd spürt sie ihn auf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung. Die Serie basiert mit ihren zehn Episoden auf dem berühmten Roman von Frederick Forsyths.

„Dune: Prophecy“: Neuer Stoff für beliebtes Franchise

Neue Serienkost darfst du auch aus dem Universum des „Dune“-Franchise erwarten. Denn ab dem 18. November 2024 wird in „Dune: Prophecy“ die Geschichte von zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Mächte erzählt, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Und all das 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides. Im Mittelpunkt steht dabei die sagenumwobene Sekte, die als Bene Gesserit bekannt werden wird.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Star Trek: Lower Decks 4 24. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Texas: Einblicke in den Lone Star State 1 25. Oktober 2024 Sky Documentaries Lioness 2 27. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Was nach dem Mord geschah 2 29. Oktober 2024 Sky Crime Industry 3 30. Oktober 2024 Sky Atlantic John Carpenter's Suburban Screams 1 30. Oktober 2024 Sky Crime Chucky 3 31. Oktober 2024 Syfy The Loud House 8 1. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen S.W.A.T. 8 5. November 2024 Sky One Vorsicht Abgrund! Die gefährlichsten Straßen der Welt 4 6. Novemvber 2024 Sky Documentaries The Day of the Jackal 1 7. November 2024 Sky Atlantic Sky Original Serie Brandy Melville: Der Kult um die Fast-Fashion-Hölle 1 8. November 2024 Sky Documentaries Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles 1b 8. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Kill or Be Killed 1 8. November 2024 Sky Crime One South: Porträt einer Psychiatrie 1 8. November 2024 Sky Documentaries Turmschatten 1 15. November 2024 Sky Atlantic The Hungry Games: Wettkampf der Braunbären 1 15. November 2024 Sky Nature Wild Wild Space 1 15. November 2024 Sky Documentaries Dune: Prophecy 1 18. November 2024 Sky Atlantic Landman 1 18. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Prosecuting Evil With Kelly Siegler 1 20. November 2024 Sky Crime Der König der Betrüger: Hamish McLaren und seine Verbrechen 1 21. November 2024 Sky Crime Stevie van Zandt: Schauspieler, Musiker, Aktivist 1 21. November 2024 Sky Documentaries Murder Uncut 1 25. November 2024 Sky Crime Somebody Somewhere 3 27. November 2024 Sky Atlantic Transformers: Earthspark 3 29. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Fantasmas 1 30. November 2024 Sky Atlantic The Agency 1 30. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Franchise 1 6. Dezember 2024 Sky Dexter 1 13. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz 1 19. Dezember 2024 Sky Crime Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Frasier 2 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original Zorro 1 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Section 31 1 24. Januar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Lockerbie: A Search for Truth 1 Januar 2025 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Weitere Serien-Neustarts im November 2024 bei Sky: Die dritte und gleichzeitig auch letzte Staffel der Comedy-Serie „Somebody Somewhere“, die ab dem 27. November bei Sky Atlantic startet. Wiederum brandneu ist ab dem 30. November ebenfalls bei Sky Atlantic die surrealistische Comedyserie „Fantasmas“ zu sehen. Im Mittelpunkt steht Julio Torres, der auf der Suche nach einem goldenen Ohrring quer durch ein fantastisches New York streift und dabei unter anderem auf Emma Stone als Gaststar trifft.

Neue Filme bei Sky im November 2024

Statt einer neuen Serie lieber einen Film-Blockbuster bei Sky oder Wow genießen? Kein Problem! Denn zahlreiche neue Produktionen mit namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern stehen kurz vor ihrer Premiere. Tom Hanks („Ein Mann namens Otto“), John Travolta („Cash Out – Zahltag“) oder auch Jennifer Lawrence („No Hard Feeligs“) respektive Orlando Bloom („Gran Turismo“) geben sich im Programm von Sky in den kommenden Wochen sozusagen gegenseitig die Klinke in die Hand. Auch Christoph Maria Herbst ist mit einem neuen Film zu sehen: „Ein Fest fürs Leben“.

Intervention (1. November 2024 / Paramount+)

Monkey Man (1. November 2024)

S.T.I.F.F (1. November 2024 / Paramount+)

Das Nonnenrennen (2. November 2024)

Ein Mann namens Otto (7. November 2024)

Cash Out – Zahltag (8. November 2024)

No Hard Feelings (9. November 2024)

White Bird (14. November 2024)

65: The End Is Only The Beginning (15. November 2024)

If: Imaginäre Freunde (15. November 2024 / Paramount+)

The List (21. November 2024)

Furiosa: A Mad Max Saga (22. November 2024)

Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (23. November 2024)

Reunion (28. November 2024)

Andrea lässt sich scheiden (29. November 2024 / Paramout+)

Gran Turismo (29. November 2024)

Ein Fest fürs Leben (30. November 2024)

Fans von „Harry Potter“ dürfen sich unterdessen ab dem 30. November 2024 auf eine Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Highlights freuen. Die achtteilige „Harry Potter“-Filmreihe, das „Harry Potter 20th Anniversary Special“ und zwei „Phantastische Tierwesen“-Hits garantieren rund um die Uhr zauberhafte Unterhaltung auf einem eigenen Sender.

