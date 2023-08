Für Harry Potter-Fans ein Muss: Dieses Special läuft erstmals im Free TV

Die Harry Potter-Reihe ist eine der beliebtesten Fantasy-Reihen bei Jung und Alt. Kaum zu glauben ist, dass der allererste Film aus der Hogwarts-Welt 2001 in die Kinos kam. Und dieser Start zog einige Konsequenzen nach sich – nämlich sieben weitere Filme und die Nomination für insgesamt zwölf Oscars. 2021 feierten die Harry Potter-Filme ihr 20-jähriges Jubiläum, zu dem der Cast nach Hogwarts zurückkehrte.

Rückkehr nach Hogwarts

Anlässlich des Jubiläums öffnete Hogwarts abermals seine Pforten und ließ seine ehemaligen Zauberschüler Harry, Ron und Hermine in ihre alte Schule zurückkehren. Doch nicht nur Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermine) und Rupert Grint (Ron) kehrten zurück – auch die anderen Schauspieler versammelten sich, um nach 20 Jahren in Erinnerungen zu schwelgen.

In der Spezial-Doku „Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts“ sieht man neben den Hauptdarstellern unter anderem auch Matthew Lewis (Neville Longbottom), Ralph Fiennes (Lord Voldemord), Tom Felton (Draco) oder gar Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange). Gespräche über die Filmreihe an sich sowie Einblicke in das Making-of der magischen Filmwelt und Interviews mit den Schauspielern sind Teil dieser Jubiläumsedition.

Emotionale Erinnerungen an Severus Snape und Hagrid

Für manche schon damals eine emotionale Gratwanderung: Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane verstarb im Oktober 2021 – kurz, nachdem die Produktion zu der Sondersendung abgeschlossen war. Somit ist der liebevolle Riese dennoch im Harry Potter-Special zu sehen. Alan Rickman, der Severus Snape in den Filmen verkörperte, starb allerdings bereits 2016. Ihn ehrt man mit vielfältigen, emotionalen Rückblicken in der Show selbst.

„Harry Potter 20th Anniversary“: Hier siehst du das Special

Nachdem die Show Anfang 2022 hierzulande bei Sky zu sehen war, landet sie nun erstmals im Free-TV. Die Rechte sicherte sich exklusiv Sat.1, wo „Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts“ am heutigen Samstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Im Anschluss um 22:30 Uhr zeigt Sat.1 zusätzlich in „Phantastische Harry Potter Momente – Das große Sat.1 Spezial“ eigens zusammengestellte Filmmomente aus 20 Jahren Harry Potter.