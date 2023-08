Stranger Things: Darum könnte nach Staffel 5 Schluss sein

Spurloses Verschwinden eines kleinen Jungen. Bewohner kämpfen gegen eine geheime Forschungseinrichtung in ihrer Stadt namens Hawkins. Die Russen gefährden die Stadt und dazu noch ein Schattenwesen. Ein Bösewicht verwüstet die Kleinstadt und wird zu einer Bedrohung. Das ist die Mystery-Serie Stranger Things. Sie handelt nicht nur von irgendwelchen Verschwörungserzählungen, sondern basiert auch auf echten Experimenten der US-amerikanischen Regierung.

Stranger Things: Verlässt die Hauptdarstellerin die Besetzung?

Das Serien-Finale rückt immer näher. Die Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown verrät in einem Interview mit fearhq.com, dass sie Stranger Things hinter sich lassen will. „Ich glaube, ich bin bereit“, sagte Brown. Sie fügte hinzu: „Es war so ein großer Faktor in einem Teil meines Lebens, aber es ist wie ein Highschool-Abschluss, es ist wie das Abschlussjahr. Du bist bereit zu gehen und zu blühen und zu gedeihen und du bist dankbar für die Zeit, die du hattest, aber es ist Zeit, deine eigene Botschaft zu schaffen und dein eigenes Leben zu leben.“

Die finale Stranger Things-Staffel lässt aufgrund des Streiks in Hollywood auf sich warten. Trotzdem hat Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown nicht vor, die Besetzung kurz vor Schluss zu verlassen. Zum Finale gibt es bislang jedoch keine genaueren Informationen. Falls sich der Streamingdienst für eine Fortsetzung entscheidet, wird diese ohne die junge Schauspielerin stattfinden. Sicherlich wird Brown in anderen Projekten zu sehen sein.

Stranger Things: Kommt noch was nach dem Serien-Finale?

Netflix hat sich bereits für eine Weiterführung der Stranger Things entschieden. Diese soll dann als Zeichentrickserie fortgesetzt werden. Hierfür werden sie mit dem australischen Studio Flying Bark zusammenarbeiten. Sie verpassten bekannten Kinderserien wie „Die Biene Maja“ oder „Blinky Bill“ ein neues Auftreten.