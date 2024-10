Sky hat im November 2024 unter anderem die neue Hitserie „Turmschatten“ im Programm, bei Netflix können sich Kunden zum Beispiel auf die Comedy-Serie „Undercover im Seniorenheim“ freuen. Und Prime Video? Natürlich hat auch Amazon für seinen Streamingdienst wieder einige Neuheiten am Start. Es gehen nicht nur knapp 100 neue und alte Filme für alle Abonnenten auf Sendung, sondern auch neue Serien. Und da sind zum Teil richtig interessante Produktionen dabei.

Prime Video: „Die Discounter“ sind mit Staffel 4 zurück

So kannst du dich zum Beispiel auf den ersten Teil der vierten Staffel von „Die Discounter“ freuen. Die Comedy-Serie um die aberwitzige Belegschaft des Discounters Feinkost Kolinski hat in den ersten drei Staffeln schon viele Fans begeistert. Jetzt geht es mit zunächst vier neuen Episoden weiter. Ende Dezember folgen vier weitere Folgen. Es werden die vorerst letzten sein. Doch bis dahin dürfen sich alle noch einmal auf große und kleine Dramen im Supermarkt in Hamburg freuen. Mit Torsten, der vor einer Beförderung steht, mit Pina, die ihre Chance wittert, endlich Filialleiterin zu werden und natürlich mit Ladendetektiv Jonas, der für so manche Chaossituationen sorgt. Los geht es ab dem 27. November 2024.

Neue Original-Serie: „Alex Cross“

Ganz neu im Programm von Prime Video ist die Crime-Serie „Alex Cross“. Sie basiert auf Charakteren des Bestseller-Autors James Patterson und startet ab dem 14. November 2024. Amazon verspricht einen komplexen, verworrenen, packenden Thriller um einen Detective der Mordkommission von Washington D.C., der sich nicht nur einem sadistischen Mörder stellen, sondern sich gleichzeitig mit seiner komplexen Vergangenheit auseinandersetzen muss. Der passende Trailer ist bereits verfügbar und gibt einen guten Überblick zur Handlung der Krimi-Thriller-Serie.

„German Cocaine Cowboy“: Neue Doku-Serie vor dem Start

Außerdem steht bei Prime Video in wenigen Tagen der Start einer neuen Doku-Serie auf der Agenda. „German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell“ zeigt ab dem 10. November 2024 in vier Teilen den Aufstieg der Hamburger Kiezgröße Joe Marx bis an die Spitze des berüchtigten Cali-Kartells in den 1990er Jahren. Joe flüchtet vor der deutschen Polizei nach Kolumbien und wird nach der Verhaftung von Pablo Escobar Teil des Syndikats. Obwohl er knapp 30 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringt, bereut er nichts. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Doris kehrt er zurück nach Deutschland und spielt mit dem Gedanken, einen letzten Coup zu landen.

Titel Staffel abrufbar ab The Middle 1-9 29. Oktober 2024 Licht Aus 1 31. Oktober 2024 Maníaco Do Parque Documentary 1 1. November 2024 Davos 1917 1 4. November 2024 Citadel: Honey Bunny 1 7. November 2024 Jeff Dunham's Scrooged-Up Holiday Special 1 9. November 2024 German Cocaine Cowboy - Der Deutsche im Cali-Kartell 1 10. November 2024 Feuerwehrmann Sam! 15 11. November 2024 In Cold Water: The Shelter Bay Mystery 1 12. November 2024 Cross 1 14. November 2024 Lego Ninjago: Dragons Rising 2 15. November 2024 The Patrick Star Show 1 19. November 2024 Cruel Intentions 1 21. November 2024 El Circo De Los Muchachos 1 22. November 2024 Die Discounter 4a 27. November 2024 Oshi no Ko 1 28. November 2024 The Sticky 1 6. Dezember 2024 Secret Level 1 10. Dezember 2024 Invincible 3 6. Februar 2025 Das Rad der Zeit 3 2025 Drunter und Drüber 1 2025 Reacher 3 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im November 2024

Abseits von neuen Serien kannst du dich im November 2024 aber natürlich auch auf neue Filme freuen. Fast jeden Tag stellt Prime Video in den kommenden Wochen neue und schon bekannte Filme zur Verfügung. Zum Beispiel aus dem „Harry Potter“-Fanchise, die Filmreihe „Fast & Furious“ oder auch reichlich Action in den Blockbustern von „Planet der Affen“. Außerdem geht etwa mit „Libre“ („Freedom“) schon ab dem 1. November ein neuer Amazon Original-Film an den Start. Er spielt in Frankreich in den späten 1970ern und frühen 1980ern und ist inspiriert von den waghalsigen Taten eines legendären Verbrechers, der neben vielen Schätzen auch reihenweise Herzen gestohlen hat.

Titel verfügbar ab Real Steel - Stahlharte Gegner 28. Oktober 2024 Trolls 28. Oktober 2024 Killer's Bodyguard 29. Oktober 2024 Killer's Bodyguard II 29. Oktober 2024 Miller's Girl 29. Oktober 2024 Cocaine Bear 29. Oktober 2024 Ghost Stories 30. Oktober 2024 Ben-Hur 1. November 2024 Butterfly Tale 1. November 2024 Ein ganzes halbes Jahr 1. November 2024 Ella und der schwarze Jaguar 1. November 2024 Genie 1. November 2024 Harry And Sally 1. November 2024 How To Be Single - Welcome To The Party 1. November 2024 Krieg Der Götter | 3D 1. November 2024 Libre [Freedom] 1. November 2024 Amazon Original Film Snake Eyes: G.I. Joe Origins 1. November 2024 The Virtuoso 1. November 2024 Tully 1. November 2024 Whiplash 1. November 2024 Zoowärter 1. November 2024 Zwei hinreißend verdorbene Schurken 1. November 2024 Manodrome 2. November 2024 The Fight Before Christmas 2. November 2024 3 Engel für Charlie | 2000 3. November 2024 3 Engel für Charlie | 2019 3. November 2024 3 Engel für Charlie - Volle Power 3. November 2024 Men In Black 2 3. November 2024 Men In Black 3 3. November 2024 Men In Black: International 3. November 2024 21 Bridges - Jagd durch Manhattan 5. November 2024 Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 5. November 2024 Asterix im Land der Götter 5. November 2024 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks 5. November 2024 Beautiful Disaster 6. November 2024 Gladiator 7. November 2024 My Old Ass 7. November 2024 Amazon Original Film The Amazing Spider-Man 7. November 2024 The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 7. November 2024 The Northman 7. November 2024 Kind 44 8. November 2024 Moonfall 9. November 2024 The Circle 10. November 2024 Point Break 11. November 2024 The Death Of Stalin 11. November 2024 Der Adler der Neunten Legion 12. November 2024 Suburbicon 13. November 2024 Champions 13. November 2024 Christmas On Ice 14. November 2024 Harry Potter und der Stein der Weisen 15. November 2024 Harry Potter und die Kammer des Schreckens 15. November 2024 Harry Potter und der Gefangene von Askaban 15. November 2024 Harry Potter und der Feuerkelch 15. November 2024 Harry Potter und der Orden des Phönix 15. November 2024 Harry Potter und der Halbblutprinz 15. November 2024 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 15. November 2024 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 15. November 2024 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 15. November 2024 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 15. November 2024 The Canterville Ghost 15. November 2024 Boss Level 17. November 2024 Der Grinch | 2018 17. November 2024 Der Grinch | 2000 17. November 2024 Milliarden Mike 17. November 2024 Shotgun Wedding 19. November 2024 Monster 21. November 2024 Escape Room 21. November 2024 Escape Room 2 - No Way Out 21. November 2024 R.E.D. - Älter. Härter. Besser. 23. November 2024 R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser. 23. November 2024 The Fast and The Furious 24. November 2024 2 Fast 2 Furious 24. November 2024 The Fast and The Furious: Tokyo Drift 24. November 2024 Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. 24. November 2024 Fast & Furious Five 24. November 2024 Fast & Furious 6 24. November 2024 Fast & Furious 7 24. November 2024 Fast & Furious 8 24. November 2024 Planet der Affen: Prevolution 24. November 2024 Planet der Affen: Revolution 24. November 2024 Planet der Affen: Survival 24. November 2024 Safari -Match Me If You Can 25. November 2024 Book Club - Ein neues Kapitel 26. November 2024 Kleine schmutzige Briefe 27. November 2024 Der Polarexpress 27. November 2024 Der unglaubliche Hulk 27. November 2024 The Whale 27. November 2024 Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen 27. November 2024 Silence 28. November 2024 Suspicion 28. November 2024 Amazon Original Film Snowden 29. November 2024 The World According To Kaleb: On Tour 29. November 2024 Amazon Original Film The Tutor 30. November 2024 Cupla Tuya - Deine Schuld 27. Dezember 2024 Amazon Original Film Broken Rage 2025 Amazon Original Film

Alternativ kannst du natürlich auch all jene neuen Inhalte bei Prime Video sehen, die im Oktober 2024 neu gestartet sind. Die zweite Staffel von „The Devil’s Hour“ zum Beispiel oder auch den Film „Brothers“ mit „Game-of-Thrones“-Star Peter Dinklage.

