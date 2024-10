Prime Video: Spektakuläre Neuheiten für alle Kunden

Neuer Monat, neue Entertainment-Highlights bei Prime Video von Amazon. Auch im Oktober 2024 ist es wieder möglich, sich auf neue Serien und Filme bei Prime Video zu freuen. Und natürlich stehen ein weiteres Mal die Eigenproduktionen im Fokus des Interesses. So lässt sich ab sofort die vierte Staffel von 7 vs. Wild streamen. Die Survival-Reality-Show folgt sieben Teilnehmern (u. a. Joey Kelly und Julia Beautx) bei ihrer Herausforderung in einem Gebirgstal in Neuseeland. Aber natürlich gibt es auch wieder klassische Serien-Inhalte.

„Citadel: Diana“: Serien-Neustart einer neuen Amazon-Original-Serie

So kannst du dich für den 10. Oktober 2024 auf den Start der neuen Spionageserie „Citadel: Diana“ vorbereiten. Die italienische Serie entführt uns in sechs Episoden in das Mailand des Jahres 2030. Vor acht Jahren wurde die Spionageagentur Citadel vom Syndikat Manticore zerstört. Seitdem ist die Agentin Diana Cavalieri als Maulwurf in den Mafia-Strukturen gefangen. Als sie endlich eine Fluchtmöglichkeit sieht, vertraut sie sich Edo Zani an, dem Erben von Manticore Italien und Sohn des Chefs, Ettore Zani, der gegen die anderen europäischen Familien um die Führung wetteifert. Eine mutige Entscheidung, die nicht ohne Folgen bleibt.

Zweite Staffel von „The Devil’s Hour“ startet bei Prime Video

In eine bereits zweite Staffel schicken Amazon und Prime Video die Emmy-nominierte Original-Serie „The Devil’s Hour“. Lucy und Gideon bilden darin eine Allianz – auch wenn sich keiner der beiden damit wirklich wohlfühlt. Zusammen versuchen sie dennoch eine sich wiederholende Tragödie zu verhindern und jagen ein Monster, das nur allzu schwer zu fassen ist. Lucys Doppelleben führt dazu, dass sie zwischen Familie und Pflicht hin- und hergerissen ist. Sie findet sich im Visier ihres Ehemanns wieder, der Teil ihres früheren Lebens war. Währenddessen entdeckt Isaac jeden Tag neue Empfindungen und kämpft darum, in einer Realität seine Balance zu finden, die seine Existenz eigentlich ablehnt. Die fünf neuen Episoden sind bei Prime Video ab dem 18. Oktober 2024 zu sehen.

Eine Übersicht zu den weiteren Serien-Neustarts der kommenden Wochen kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. TV-Tipp für alle, die die Serie bisher nicht kennen: „Lost“.

Titel Staffel abrufbar ab 7 vs. Wild 4 1. Oktober 2024 Lost 1-6 1. Oktober 2024 Spice Up Your Life 1 3. Oktober 2024 The Legend of Vox Machina 1 3. Oktober 2024 Young Sheldon 1-6 6. Oktober 2024 Killer Cakes 1 8. Oktober 2024 Citadel: Diana 1 10. Oktober 2024 Are You Smarter Than a Celebrity 1 16. Oktober 2024 The Pradeeps of Pittsburgh 1 17. Oktober 2024 The Devil's Hour 2 18. Oktober 2024 The Office [Australia] 1 18. Oktober 2024 LOL: Last One Laughing Halloween Special 1 21. Oktober 2024 The Pasta Queen 1 24. Oktober 2024 Like a Dragon: Yakuza 1 25. Oktober 2024 The Middle 1-9 29. Oktober 2024 Licht Aus 1 31. Oktober 2024 Citadel: Honey Bunny 1 7. November 2024 Cross 1 14. November 2024 Die Discounter 4 27. November 2024 Secret Level 1 10. Dezember 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Drunter und Drüber 1 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Oktober 2024

Neben neuen Serien sind bei Prime Video natürlich auch viele (neue) Filme neu angesetzt. Einer davon, „Brothers“, bringt „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage zurück auf die Mattscheibe. Unter anderem zusammen mit Brendan Fraser und Glenn Glose geht es in dieser Aktion-Komödie ab dem 17. Oktober 2024 um die Geschichte eines geläuterten Verbrechers, der endlich ein neues Leben beginnen möchte. Sein Versuch scheitert, als sein Zwillingsbruder auftaucht und ihn praktisch in den Wahnsinn treibt. Die Folge ist ein Roadtrip quer durchs Land, in der Hoffnung, den Deal ihres Lebens abzuschließen.

Titel verfügbar ab Alita: Battle Angel 1. Oktober 2024 Das Belko Experiment 1. Oktober 2024 Carrie 1. Oktober 2024 Censor 1. Oktober 2024 Child's Play 1. Oktober 2024 Der Spion 1. Oktober 2024 G.I. Joe - Die Abrechnung 1. Oktober 2024 Gretel & Hansel 1. Oktober 2024 Hereditary - Das Vermächtnis 1. Oktober 2024 How It Ends 1. Oktober 2024 Joey 1. Oktober 2024 Poltergeist 1. Oktober 2024 Poltergeist II: Die Andere Seite 1. Oktober 2024 Poltergeist III - Die Dunkle Seite Des Bösen 1. Oktober 2024 Possessor 1. Oktober 2024 The Addams Family 1. Oktober 2024 The Addams Family 2 1. Oktober 2024 The Amityville Horror - Eine Wahre Geschichte 1. Oktober 2024 The Impossible - Nichts Ist Stärker Als Der Wille, Zu Überleben 1. Oktober 2024 The Lodge 1. Oktober 2024 The Misfits 1. Oktober 2024 The Prodigy 1. Oktober 2024 The Wolf Of Snow Hollow 1. Oktober 2024 Tomb Raider 1. Oktober 2024 Troll 2 1. Oktober 2024 Valley Girl 1. Oktober 2024 Verdammt, die Zombies kommen 1. Oktober 2024 Von Mäusen und Menschen 1. Oktober 2024 Vox Lux 1. Oktober 2024 Hidden Figures 2. Oktober 2024 Beetlejuice 3. Oktober 2024 Black Swan 3. Oktober 2024 House of Spoils 3. Oktober 2024 Amazon Original Film Radio Heimat 3. Oktober 2024 Criminal Squad 6. Oktober 2024 Challengers - Rivalen 7. Oktober 2024 Die Bestimmung - Divergent 7. Oktober 2024 Die Bestimmung - Allegiant 7. Oktober 2024 Red Sparrow 8. Oktober 2024 Aquaman 9. Oktober 2024 Predator - Upgrade 10. Oktober 2024 15 Jahre 11. Oktober 2024 Hotel Artemis 11. Oktober 2024 Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand 12. Oktober 2024 Kin 13. Oktober 2024 Night Of The Hunted 14. Oktober 2024 Dein Zuhause gehört mir 15. Oktober 2024 Selbst ist die Braut 16. Oktober 2024 Halloween 16. Oktober 2024 Brothers 17. Oktober 2024 Amazon Original Film Love Stuck 17. Oktober 2024 Amazon Original Film It's A Wonderful Knife 18. Oktober 2024 The Mechanic 2 19. Oktober 2024 One Chance - Einmal Im Leben 20. Oktober 2024 Nightcrawler - Jede Nacht Hat Ihren Preis 20. Oktober 2024 The Super Mario Bros. Film 22. Oktober 2024 Masha And The Bear: The Legend Of The 12 Months 23. Oktober 2024 Light Of My Life 25. Oktober 2024 Immenhof - Das Abenteuer Eines Sommers 26. Oktober 2024 47 Meters Down: Uncaged 27. Oktober 2024 Real Steel - Stahlharte Gegner 28. Oktober 2024 Trolls 28. Oktober 2024 Killer's Bodyguard 29. Oktober 2024 Killer's Bodyguard II 29. Oktober 2024 Miller's Girl 29. Oktober 2024 Cocaine Bear 29. Oktober 2024 Ghost Stories 30. Oktober 2024 Freedom 1. November 2024 Amazon Original Film Cupla Tuya - Deine Schuld 27. Dezember 2024 Amazon Original Film Broken Rage 2025 Amazon Original Film

Neue Show-Formate bei Prime Video

Comedy-Fans sollten sich unterdessen den 21. Oktober 2024 rot im Kalender anstreichen. Denn dann geht es mit neuen Folgen des Comedy-Hitformats „LOL: Last One Laughing“ weiter. In einem Halloween-Special geht es einmal mehr für Zweierteams darum, die anderen Kandidaten zum Lachen zu bringen. Genau das dürfen die aber nicht, wenn sie nicht ausscheiden wollen. Mit von der Partie sind dieses Mal Bill & Tom Kaulitz, Mirja Boes und Torsten Sträter, Palina Rojinski und Olaf Schubert sowie Annette Frier und Sasha. Als Schiedsrichter in einem Videoraum überwacht Michael Bully Herbig, wer sich das Lachen tatsächlich nicht verkneifen kann.

Eine weitere Original-Show von Prime Video startet schließlich ab dem 31. Oktober 2024. Und zwar in Form eines Experiments. Denn in „Licht Aus“ stellen sich acht Prominente einer gleichermaßen mentalen wie psychischen Herausforderung: 120 Stunden, also sechs Tage und fünf Nächte, in absoluter Dunkelheit zu verbringen. Die Teilnehmer sind Pietro Lombardi, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Timur Turga, Luna Schweiger, Negah Amiri sowie Gloria Burkandt und Gedeon Burkhard.

Im Dunkeln müssen sie zahlreiche Tests und Aufgaben überstehen. Selbst einfachste Momente, wie einen Löffel zum Mund zu führen, werden in der Dunkelheit allerdings zur Herausforderung. Die Zuschauer sind dank Infrarot- und Nachtsichtkameratechnik immer im Bilde, was in der Dunkelheit passiert. In einzelnen Spielen ist es den Teilnehmern unter anderem möglich, einen kurzen Aufenthalt in einem Lichtraum zu gewinnen, der für pure Erleichterung sorgt.

