Netflix: Unzählige Neuerungen für alle Kunden

Nicht nur Pay-TV-Kunden von Sky dürfen sich im Oktober 2024 auf neue Filme und Serien freuen. Auch beim wohl bekanntesten Streamingdienst der Welt, Netflix, hält der bevorstehende Monatswechsel einige spannende Änderungen bereit. Und zwar für die ganze Familie. Denn neben neuen Inhalten für Erwachsene hält Netflix auch neue Inhalte für die Kleinen bereit. Aber der Reihe nach.

„Outer Banks“ Staffel 4 startet bei Netflix

Ab dem 10. Oktober 2024 besteht bei Netflix unter anderem die Möglichkeit, den ersten Teil der vierten Staffel von „Outer Banks“ zu schauen. Darin kehren die Pogues nach Hause zurück und fangen an, ihr bestes Leben zu leben. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie wieder das tun, was sie am besten können: auf Schatzsuche gehen. Den zweiten Teil von Staffel 4 werden wir dann voraussichtlich ab dem 7. November 2024 bei Netflix sehen können.

Staffel 2 von „Diplomatische Beziehungen“ ab Ende Oktober

Noch etwas Geduld müssen Fans der Drama-Serie „Diplomatische Beziehungen“ aufbringen. Erst ab dem 31. Oktober 2024 geht es mit neuen Episoden der zweiten Staffel weiter. Und natürlich sind wieder Intrigen, politischer Zündstoff und gefährliche Machtspiele Teil der Geschichte, wenn US-Botschafterin Kate Wyler sich mit einem Anschlag auf ihre Botschaft konfrontiert sieht. Und tatsächlich scheint die britische Regierung in dieses Attentat verwickelt zu sein.

Serien-Neustart: „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“

Und dann wäre da noch ein Serien-Neustart, auf den sich schon viele Fans lange freuen: Lara Croft kehrt zurück! In „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ erleben wir die aus den Computerspielen bekannte furchtlose Abenteurerin in animierter Form. Sie gerät in eine riskante Verfolgungsjagd rund um die Welt und muss sich ihrer traumatischen Vergangenheit stellen, während sie ein uraltes Geheimnis lüftet. Los geht mit der animierten Actionserie ab dem 10. Oktober 2024.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen wichtigen Serien-Neustarts bei Netflix, die in den kommenden Wochen auf dem Plan stehen.

Serie Staffel verfügbar ab Nobody wants this 1 26. September 2024 Für die Kämpfer, für die Verrückten 2 26. September 2024 Wir waren Könige 1 27. September 2024 Shoresy 3 1. Oktober 2024 Makeln in Marbella 1 1. Oktober 2024 Love is Blind 7 2. Oktober 2024 Heartstopper 3 3. Oktober 2024 Betrügerische Liebe 1 9. Oktober 2024 Das Geheimnis des Flusses 1 9. Oktober 2024 Startaufstellung 1 9. Oktober 2024 Ersan Kuneri 2 10. Oktober 2024 Love Is Blind, Habibi 1 10. Oktober 2024 Outer Banks 4a 10. Oktober 2024 Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 1 10. Oktober 2024 A Virtuous Business 1 12. Oktober 2024 Comedy Revenge 1 15. Oktober 2024 The Lincoln Lawyer 3 17. Oktober 2024 Happiness Is 1 18. Oktober 2024 Car Masters – Von Schrott zu Reichtum 6 23. Oktober 2024 The Comeback: 2004 Boston Red Sox 1 23. Oktober 2024 Territory 1 24. Oktober 2024 Tyler Perry's Beauty in Black 1 24. Oktober 2024 Die letzte Nacht in Tremor 1 25. Oktober 2024 Hellbound 2 25. Oktober 2024 Simone Biles: Wie ein Phoenix aus der Asche Teil 2 2 25. Oktober 2024 Augen zu und durch, Bruder 1 30. Oktober 2024 Das Gesetz nach Lidia Poët 2 30. Oktober 2024 Diplomatische Beziehungen 2 31. Oktober 2024 Achtsam Morden 1 31. Oktober 2024 Die vier von Candelária 1 Oktober 2024 Komm nicht nach Hause 1 Oktober 2024 Unsere Ozeane 1 20. November 2024 Die Kaiserin 2 22. November 2024 Senna 1 29. November 2024 Squid Game 2 26. Dezember 2024 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Squid Game 3 noch offen Stranger Things 5 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2024

Und natürlich darfst du dich bei Netflix auch auf einige Film-Neustarts freuen. Neben Lizenztiteln wie „Ghostbusters: Frozen Empire“ oder „Skyscraper“ stehen auch wieder Eigenproduktionen im Mittelpunkt. Das Drama „An ihrer Stelle“ entführt uns ab dem 11. Oktober 2024 nach Chile und erzählt die Geschichte der Schriftstellerin Maria, die ihren Liebhaber ermordet. Das zieht die schüchterne Gerichtsvollzieherin Mercedes fast schon magisch an und löst eine Verbindung zwischen den beiden Frauen aus.

Ein wahres Abenteuer ist ab dem 30. Oktober 2024 in „Time Cut“ zu erleben. Eine Jugendliche reist vom Jahr 2024 zurück ins Jahr 2003, nur Tage, bevor ihre Schwester ermordet wird. Kann sie die Vergangenheit ändern, ohne die Zukunft zu zerstören? Wiederum ab dem 3. Oktober 2024 für die ganze Familie interessant: „Die Gangster Gang: Geisterhafte Gaunereien“. Dabei handelt es sich um einen tierischen Animationshit rund um einen riskanten Halloween-Coup. Das Ziel: Ein unschätzbares Amulett aus einem unheimlichen Anwesen stehlen. Was soll da schon schiefgehen?

Titel Verfügbar ab Die Chaosschwestern 25. September 2024 Scheidung 25. September 2024 Bangkok Breaking: Himmel und Hölle 26. September 2024 Ein echter Gentleman 26. September 2024 Rez Ball 27. September 2024 Will & Harper 27. September 2024 Lísàbí: The Uprising 27. September 2024 Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 29. September 2024 Ein ganz mieser Tag 3. Oktober 2024 CTRL 4. Oktober 2024 Der Schacht 2 4. Oktober 2024 Zeig mir, wer du bist 4. Oktober 2024 An ihrer Stelle 11. Oktober 2024 Lonely Planet: Liebe in Marokko 11. Oktober 2024 Uprising 11. Oktober 2024 Napad – Der Überfall 16. Oktober 2024 Outside 17. Oktober 2024 Codename 13 17. Oktober 2024 The Man Who Loved UFOs 18. Oktober 2024 Die Werwölfe von Düsterwald 23. Oktober 2024 Don't Move 25. Oktober 2024 Hijack '93 25. Oktober 2024 Time Cut 30. Oktober 2024 Spellbound 22. November 2024

Das alles reicht dir nicht? Dann haben wir noch zwei Tipps für dich. „Ein neuer Sommer“ belegt schon seit einigen Wochen den Spitzenplatz in den Netflix-Charts. Und auch „Unsichtbare Stadt“ solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du offen für ein Fantasy-Abenteuer bist.