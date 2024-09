"Monster" auf Netflix: Die berühmt-berüchtigten Zwillinge 

Ryan Murphy ist bekannt für Serien wie „American Horror Story“ oder „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“. Mit der True-Crime-Serie rund um den Kriminalfall des Jeffrey Dahmer hat Murphy einen wahren Erfolg gelandet. Einem Bericht der GQ Germany zufolge hat es rund 60 Tage gedauert, bis die Netflix-Serie mehr als eine Milliarde Stunden gestreamt wurde. Und nun geht es weiter mit den Killer-Geschichten. Der US-amerikanische Regisseur erzählt dieses Mal die Geschichte von gleich zwei Killern aus 1980er Jahren.

Netflix-Serie: „Monster – Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“

Die neue Netflix-Serie trägt den Namen „Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“. Sie erzählt die Geschichte zweier Mörder aus den 1980er Jahren, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Jedoch waren sie keine Freunde, sondern Geschwister. Wir drehen jetzt die Zeit zurück und befinden uns im Jahr 1989 im Viertel der Schönen und Reichen in Beverly Hills, Los Angeles. Egal, wo man hinschaut, links und rechts nur Villen, die eine luxuriöser als die andere. Mitten drin, in Beverly Hills, lebt Familie Menendez.

Noch in diesem Jahr spielt sich ein wahrer Horrorfilm in dem Haus der Familie ab. Das Geschwisterpaar bringt nämlich seine Eltern Kitty und Jose Menendez um. Sie begründeten den Mord an ihren Eltern damit, dass sie misshandelt wurden. Trotzdem kam das Gericht zu dem Entschluss, dass die Brüder den Mord aus Gier begangen haben. Das Gerichtsurteil lautet: lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Beide sitzen bis zum heutigen Tage im Gefängnis. Der Gerichtsprozess hat sich bis ins Jahr 1996 gezogen.

Hier kannst du dir den Trailer zur True-Crime-Serie von Netflix „Monster – Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie viele Folgen gibt es?

Zur Besetzung der neuen True-Crime-Netflix-Serie, welche heute am 19. September 2024 auf Netflix erschienen ist, gehört Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch und viele mehr. Die zweite Staffel besteht aus insgesamt neun Folgen und schon jetzt ist klar, dass in der dritten Staffel der Serie „Monster“ neue Figuren erscheinen. Wahrscheinlich wird auch dort dann die Geschichte des Serienkillers John Wayne Gacy erzählt.