Absoluter Netflix-Geheimtipp: Diesen Fantasy-Hit nicht verpassen

Netflix geheimer Fantasy-Hit „Unsichtbare Stadt“ entführt dich in unbekannte, fantastische Welten. Anstatt sich der hierzulande bekannten Folklore zu bedienen, liefert uns der Hit eine Mischung aus brasilianischer Mythologie, angereichert durch Mordermittlung – garniert mit dem obligatorischen Kampf uralter Mächte. Die Fantasy-Serie ist perfekt für jeden, der sich von fremder Folklore und zahlreichen Überraschungen mitreißen lassen will.

„Unsichtbare Stadt“ – Kriminalermittlungen voll fantastischer Hindernisse

Was „Unsichtbare Stadt“ von anderen Fantasy-Serien abhebt, ist nicht nur der neue Anstrich einer bisher wenig bedienten Mythologie. Die grotesken Geschöpfe der brasilianischen Folklore verbinden sich perfekt mit aktuellen Themen unserer Zeit und schaffen so eine mitreißende Grundlage, die dich eintauchen lässt. Wir begleiten den Polizisten Eric (Marco Pigossi), der mit seiner Partnerin Márcia (Áurea Maranhão) bei der Umweltpolizei in Rio de Janeiro arbeitet. Wann immer es ein ökologisches Verbrechen gibt, ist das Ermittler-Duo bereit.

Ein Fall jedoch stellt die beiden vor Herausforderungen. Eine Frau verstirbt unter mysteriösen Umständen, die keine Forensik der Welt zu erklären vermag. Während die Polizisten nach Antworten suchen, häufen sich die bizarren Todesfälle inmitten der Stadt. In all diesem Wahnsinn bemerkt Eric, dass seine kleine Tochter ein ebenso sonderbares Verhalten an den Tag legt. Eine quälende Suche nach Antworten beginnt, deren Ausgang niemand vorherzusehen vermag. Ehe sich Eric versieht, ziehen seine Ermittlungen ihn in eine Welt voll sonderbarer Kreaturen und Mächte, denen kein Sterblicher gewachsen scheint.

„Unsichtbare Stadt“ ist eine gelungene Harmonie aus geheimnisvoller Mystery, zwischenmenschlichem Drama und fantastischer Elemente kombiniert mit übernatürlichen Ermittlungen. Den größten Bonus des Fantasy-Hits sichert ihm jedoch die brasilianische Folklore, die mit vielen Neuerungen gegenüber der altbekannten Kreaturen aus Filmen und Serien punkten kann. Bekannte Regeln und Erwartungen aus unserer westlichen Kultur gelten dabei nicht. Das sorgt für unerwartete Wendungen und einen Spannungsbogen, der so schnell nicht abreißt. Du möchtest einen Vorgeschmack auf all die fantastischen Neuheiten? Dann solltest du einen Blick in diesen Trailer werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt