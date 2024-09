Bei Netflix auf Platz 1 - Zeus am Abgrund

Immer wieder belegen neue Serien einen Platz in den Top-10-Serien-Charts von Netflix. Es ist nahezu schon ein Kampf um den Spitzenplatz, den sich die ganzen Entertainment-Stücke liefern. Auf Netflix sichert sich aktuell eine Fantasy-Serie, die am 29. August 2024 erschienen ist, den Spitzenplatz der Charts. Sie entführt ihre Zuschauer auf eine Reise in eine vergangene Epoche. Genauer gesagt dreht sich hier alles um die griechische Geschichte.

„KAOS“: Worum geht es in der Fantasy-Serie?

Ende August dieses Jahres ist die Netflix-Serie „KAOS“ erschienen und schon jetzt belegt sie den ersten Platz der Top-10-Serien-Charts von Netflix. Man kann eine Lebenskrise nie ausschließen. Zeus, der griechische Gott, gespielt von Jeff Goldblum, steckt in einer solchen Krise. Auslöser war eine stinknormale Falte, die mit zunehmendem Alter nicht vermeidbar ist. Für Zeus bringt diese eine Falte jedoch nichts Gutes mit sich, denn es ist ein Zeichen seines Untergangs.

Und um oben noch eins draufzusetzen, beginnt mit seiner existenziellen Krise auch der Zweifel bei den anderen Gottheiten. Zeus‘ Sorge ist so groß, dass er nicht einmal seinen geplanten Untergang ahnt. Prometheus, verkörpert von Stephen Dillane, ein ehemaliger Verbrüderter, hat nämlich einen Plan ausgeklügelt, um ihn als König aller griechischen Götter zu stürzen. Wird Zeus diesen Plan vereiteln knnen? Zur Besetzung der Fantasy-Serie auf Netflix gehören neben Jeff Goldblum (Jurassic Park) auch Janet McTeer, Aurora Robinson Perrineau, Misia Butler und viele mehr.

Hier kannst du dir den Trailer zu Netflix-Fantasy-Serie „KAOS“ ansehen:

Wird es eine zweite Staffel geben?

Die erste Staffel samt ihrer acht Folgen ist am 29. August dieses Jahres auf Netflix erschienen. Auch wenn aktuell eine zweite Staffel nicht offiziell bestätigt ist, ist es vorstellbar, dass eine Fortsetzung folgt. Diese wird jedoch wahrscheinlich erst in zwei Jahren, nicht vor 2026, erscheinen. Bis dato können sich Serien-Fans schon einmal mit Zeus und seinen Problemen vertraut machen.