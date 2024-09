Eines der Serien-Highlights bei Netflix im September 2024: „Ein neuer Sommer“. Nicht nur die Tatsache, dass die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Liev Schreiber die Hauptrollen übernommen haben, macht diesen Neustart interessant, sondern auch die Geschichte als solche. Denn ein mysteriöser Todesfall wirft einen Schatten auf eine glamouröse Hochzeit. Plötzlich ist jeder Gast verdächtig, für den Todesfall verantwortlich zu sein. Den Startschuss für die neue Miniserie gibt Netflix ab dem 5. September.

Weitere Serien-Neustarts bei Netflix im September 2024

Wiederum ab dem 19. September 2024 startet bei Netflix die Serie „Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“. Das True-Crime-Drama beleuchtet das Leben der Brüder Menendez, die für den brutalen Mord an ihren Eltern in Beverly Hills im Jahr 1989 verurteilt wurden. Ryan Murphy erzählt eine verstörende und zugleich wahre Geschichte.

Bereits in die vierte Staffel ist vor wenigen Wochen die Drama-Serie „Emily in Paris“ gestartet. Und ab dem 12. September 2024 geht es mit dem zweiten Teil der vierten Staffel weiter. Darin wird noch einmal deutlich, dass Emily eigentlich alles hat, was sie will. Die entscheidende Frage ist nur: Hat sie alles, was sie wirklich benötigt? Ob Skifahren in den Alpen oder Urlaub in Rom – ihre nächsten Abenteuer warten bereits auf sie.

Ebenfalls ab dem 12. September 2024 gibt es in „Insel der Milliardäre“ etwas zu lachen. Denn in der Comedy-Serie wird die Geschichte einer skrupellosen Besitzerin einer norwegischen Fischzucht erzählt, die plant, eine feindliche Übernahme ihres Konkurrenten zu stemmen. Ihr Ziel ist simpel: Die größte Lachssproduzentin der Welt werden. Doch es gibt Hindernisse.

Serie Staffel verfügbar ab Last One Standing 3 3. September 2024 Outlast 2 4. September 2024 Ein neuer Sommer 1 5. September 2024 Selling Sunset 8 6. September 2024 Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater 1 10. September 2024 The Circle: USA 7 11. September 2024 Emily in Paris 4.2 12. September 2024 Insel der Milliardäre 1 12. September 2024 Mitternacht im Pera Palace 2 12. September 2024 Culinary Class Wars 1 17. September 2024 Envious 1 18. September 2024 Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik in Menendez 1 19. September 2024 Twilight of the Gods 1 19. September 2024 The Queen of Villains 1 19. September 2024 KLASS 95: The Power of Beauty 1 20. September 2024 Nobody wants this 1 26. September 2024 Für die Kämpfer, für die Verrückten 2 26. September 2024 Wir waren Könige 1 27. September 2024 Senna 1 29. November 2024 Squid Game 2 26. Dezember 2024 Crooks 2 noch offen Squid Game 3 noch offen

Neue Filme im September 2024

Selbstverständlich kannst du dich abseits von neuen Serien aber auch auf neue Filme bei Netflix freuen. Im Thriller „Rebel Ridge“ stellt sich ab dem 6. September 2024 ein Ex-Marine der Korruption in einer Kleinstadt entgegen, nachdem die örtliche Polizei unberechtigt das Geld für die Kaution seines Cousins beschlagnahmt.

Science-Fiction steht ab dem 13. September 2024 in „Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“ im Mittelpunkt. In einer dystopischen Zukunft dieses Netflix-Films, in der Schönheit Pflicht ist, macht sich eine Jugendliche kurz vor ihrer obligatorischen Schönheits-OP auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin.

Reichlich Drama kannst du ab dem 20. September 2024 in „Drei Töchter“ miterleben. Denn hier sehen sich drei Schwestern nach langer Zeit in der New Yorker Wohnung ihres sterbenskranken Vaters wieder.

Titel Verfügbar ab Gemini Man 1. September 2024 Apollo 13: Überleben 5. September 2024 Disco, Ibiza, Locomia 6. September 2024 Rebel Ridge 6. September 2024 Elvis 8. September 2024 Fast & Furious: Hobbs & Shaw 9. September 2024 Scream VI 9. September 2024 Lauras Stern 10. September 2024 Boxer 11. September 2024 Technoboys 11. September 2024 Officer Black Belt 13. September 2024 Sector 36 13. September 2024 Twilight of the Gods 13. September 2024 Ugly - Verlier nicht dein Gesicht 13. September 2024 Everest - Ein Yeti will hoch hinaus 16. September 2024 Drei Töchter 20. September 2024 Die Chaosschwestern 25. September 2024 Scheidung 25. September 2024 Bangkok Breaking: Himmel und Hölle 26. September 2024 Ein echter Gentleman 26. September 2024 Rez Ball 27. September 2024 Will & Harper 27. September 2024 Lísàbí: The Uprising 27. September 2024 Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 29. September 2024 Spellbound 22. November 2024

Oder doch lieber eine neue Doku anschauen? „Apollo 13: Überleben“ schildert mit Originalaufnahmen und Interviews ab dem 5. September 2024 die packende Geschichte der Mission von Apollo 13 und die Bemühungen, alle Astronauten sicher wieder nach Hause zu bringen.