In 83 Ländern an der Spitze: Netflix-Hit kehrt zurück

Schon kurz nach dem die zweite Staffel von „Emiliy in Paris“ im Jahr 2022 gestartet war, entschied sich Netflix dafür, die Serie um gleich zwei weitere Staffeln zu verlängern. Das ist ungewöhnlich für den Streaming-Giganten, der in den meisten Fällen lediglich von Staffel zu Staffel entscheidet, ob sich die fortlaufende Produktion auch weiterhin lohnt. Lediglich einzelne Erfolgsgeschichten werden schon einmal gleich um mehrere bestätigten Staffeln erweitert. In diesem Fall zurecht, wie die Streaming-Zahlen belegen.

Emiliy in Paris: Netflix-Hit erhält fünfte Staffel

Fans von „Emily in Paris“ müssen jedoch nicht darum bangen, dass der Seriennachschub bald beendet sein könnte. Zwar hat Netflix offiziell noch nicht verkündet, dass die Serie fortgesetzt wird, allerdings bestätigt eine überraschende Tatsache, dass es eine weitere Staffel geben muss. Denn im Rahmen der amfAR-Gala, einem Charity-Event bei den Filmfestspielen von Cannes 2024 gab es eine große Überraschung. Model Winnie Harlow und Schauspielerin Paris Jackson traten gemeinsam auf die Bühne, um eine Statistenrolle für die potenzielle, fünfte Staffel der Netflix-Serie zu versteigern.

Der Gewinner dieser Auktion zahlte stolze 250.000 Euro, nur um in der Erfolgsserie mitwirken zu dürfen. Zusätzlich durfte der Sieger auch an der Premiere der vierten Staffel in Los Angeles teilnehmen. Sowohl Harlow als auch Jackson ließen noch auf der Bühne eine weitere Bombe platzen. Die Dreharbeiten für die Serie sollen bereits Mitte 2025 beginnen. Somit kann man davon ausgehen, dass eine fünfte Staffel nachfolgen wird. Ein kleiner Trost, der Fans über ein anderes unerfreuliches Detail hinwegtrösten dürfte.

Nicht alle Folgen bereits verfügbar

Denn, wenngleich Staffel vier von „Emily in Paris“ seit dem 15. August 2024 zu sehen ist, hat Netflix die Staffel nicht vollständig veröffentlicht. Die letzten fünf Folgen der vierten Staffel werden erst am 12. September 2024 bei Netflix zu sehen sein. Ebenso darf bei den meistgestreamten Serien nicht vergessen werden, dass die Dramedy-Serie die Aufmerksamkeit zurzeit kaum teilen muss. Während andere Serien gleichzeitig mit weiteren Erfolgshits erscheinen, gibt es derzeit wenig, was die Aufmerksamkeit der Abonnenten stattdessen auf sich ziehen könnte.

Die hierzulande gefeierte britische Mystery-Krimiserie „Red Eye“ etwa erschien nur in wenigen Ländern bei Netflix. Das Finale von „The Umbrella Academy“ startete schon einige Tage vor „Emily in Paris“. Die meisten der Interessenten dürften die Folgen bereits gesehen haben. Dennoch bleibt es auffällig, wie hoch die Abrufzahlen der neusten Folgen ausfallen. Bleiben die Fans dem Hit weiterhin treu, dürften die Chancen gut stehen, dass weder die vierte noch die offene fünfte Staffel die letzten Staffeln bleiben. Du möchtest einen Vorgeschmack darauf, was dich in Staffel 4 erwartet? Dann haben wir hier den passenden Trailer für dich: