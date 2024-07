Netflix mit spektakulären Neuheiten

Auch während der Ferienzeit versorgt der Streamingdienst Netflix seine Abonnenten mit vielen, vielen attraktiven Neuheiten. Nicht nur neue (und schon bekannte) Serien gehen an den Start, sondern auch einige interessante Filme. Etwa der neue Action-Streifen „The Union“ mit Mark Wahlberg und Halle Berry in den Hauptrollen. Aber der Reihe nach.

Netflix zeigt Staffel 4 von „The Umbrella Academy“

Eines der Serien-Highlights der kommenden Wochen ist die vierte Staffel der Science-Fiction-Serie „The Umbrella Academy“. Der Start ist für den 8. August 2024 (9 Uhr) vorgesehen und dieses Mal stellt eine mysteriöse Gruppe plötzlich die Realität infrage. Die Umbrella Academy ist gefordert, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es wird das große Finale der beliebten Serie sein, denn eine fünfte Staffel ist von Netflix nicht mehr geplant.

Auch „Emily in Paris“ geht in eine vierte Staffel

Ebenfalls in eine vierte Staffel schickt Netflix die Drama- und Romantik-Serie „Emily in Paris“. Und der erste Teil ist ab dem 15. August 2024 (9 Uhr) zu sehen, während Teil 2 ab dem 12. September folgen soll. Emilys Leben in Paris mag sehr dramatisch sein, aber sie ist bereit für mutige Entscheidungen, um all das zu bekommen, was sie will – von der Stadt und dem Mann ihrer Träume.

Fantasy-Serie „Kaos“ geht los

Ab dem 29. August 2024 (9 Uhr) darfst du dich auf eine ganz neue Fantasy-Serie freuen, die bei Netflix startet: „Kaos“. Im Mittelpunkt steht eine Neuinterpretation der griechischen Mythologie und Jeff Goldblum übernimmt eine der Hauptrollen. Er darf nämlich den Göttervater Zeus spielen. Behandelt werden Themen wie Macht, das Leben in der Unterwelt und Geschlechterrollen. Verlagert in die moderne Gesellschaft. Aber natürlich geht es auch nicht ohne einen Machtkampf unter den selbstverliebten und neurotischen Gottheiten. Während auf dem Olymp Uneinigkeit herrscht und der allmächtige Zeus immer paranoider wird, liegt es an drei Sterblichen, die Zukunft der Menschheit neu zu gestalten.

Anime-Fans aufgepasst: „Terminator Zero“ startet bei Netflix

Nicht zu vernachlässigen ist auch eine neue Anime-Serie, deren Start ebenfalls für den 29. August 2024 (9 Uhr) angekündigt ist: „Terminator Zero“. Ja, es handelt sich tatsächlich um eine animierte Serie aus dem Terminator-Franchise; mit für Fans alles andere als unbekanntem Inhalt: Eine Soldatin aus einer postapokalyptischen Zukunft reist ins Jahr 1997, um den KI-Wissenschaftler Malcolm Lee zu beschützen, der von einem gefühllosen und unzerstörbaren Cyborg gejagt wird. Mittendrin: Skynet, eine KI, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt und den Menschen den Krieg erklärt.

Serie Staffel verfügbar ab Kleo 2 25. Juli 2024 The Decameron 1 25. Juli 2024 Tokyo Swindlers 1 25. Juli 2024 Élite 8 26. Juli 2024 Unsolved Mysteries 4 31. Juli 2024 Kimi ni todoke 3 1. August 2024 Love is Blind: Mexico 1 1. August 2024 Unstable 2 1. August 2024 Rising Impact 2 6. August 2024 The Influencer 1 6. August 2024 Love Is Blind: UK 1 7. August 2024 Pörni 4 8. August 2024 Şahmaran 2 8. August 2024 The Umbrella Academy: Staffel 4 4 8. August 2024 Blue Ribbon Baking Championship 1 9. August 2024 Romance in the House 1 10. August 2024 Emily in Paris 4.1 15. August 2024 Red Eye 1 15. August 2024 Love Next Door 1 17. August 2024 Horror am Dienstag 1 20. August 2024 Das Unglück 1 21. August 2024 Wieder 15 3 21. August 2024 Befruchtet 2 22. August 2024 GG Precinct 1 22. August 2024 Der Wahlkämpfer 2 29. August 2024 Chastity High 1 29. August 2024 KAOS 1 29. August 2024 Terminator Zero 1 29. August 2024 A-List to Playlist 1 30. August 2024 Atemlos 1 30. August 2024 The Frog 1 August 2024 Emily in Paris 4.2 12. September 2024 Senna 1 29. November 2024 Crooks 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im August 2024

Wie eingangs erwähnt, stehen bei Netflix im August 2024 auch einige Serien-Neustarts auf der Agenda. In „The Union“ wird ein Bauarbeiter (Mark Wahlberg) vom Normalo zum angehenden Spion, als ihn seine alte Highschool-Liebe (Halle Berry) für eine brisante Spionagemission rekrutiert. Start: 16. August.

Bereits ab dem 1. August kannst du den Thriller „Borderless Fog“ sehen. Eine Großstadtermittlerin untersucht eine Reihe grausamer Morde an der Grenze zwischen Indonesien und Malaysia und muss sich dabei ihrer traumatischen Vergangenheit stellen.

Und Fans von Spongebob dürfen sich ab dem 2. August auf „Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film“ freuen. Als Bikini Bottom plötzlich aus dem Ozean gehoben wird, machen sich Sandy Cheeks und ihr Kumpel Spongebob Schwammkopf auf nach Texas, um ihre Stadt zu retten.

Titel Verfügbar ab House of Ga'a 26. Juli 2024 Nicht alles ist verhandelbar 26. Juli 2024 Patient Zero 31. Juli 2024 Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt! 1. August 2024 Borderless Fog 1. August 2024 Gott vergibt – Django nie! 1. August 2024 Hollywood Cops (Hollywood Homicide) 1. August 2024 Renegade 1. August 2024 Rebel Moon – Teil 1: Director's Cut 2. August 2024 Rebel Moon – Teil 2: Director's Cut 2. August 2024 Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film 2. August 2024 Lolo and the Kid 7. August 2024 Hasseen Dillruba – Die Schönheit kehrt zurück 9. August 2024 Mission: Cross 9. August 2024 Ali 12. August 2024 Die Rettung Der Uns Bekannten Welt 12. August 2024 Night School 16. August 2024 The Union 16. August 2024 Der Pfad 18. August 2024 Tanz der Teufel 18. August 2024 Dora und die goldene Stadt 20. August 2024 Nice Girls – Einsatz in Nizza 21. August 2024 Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: Der Film 22. August 2024 Incoming 23. August 2024 Tòkunbọ̀ 23. August 2024 Untamed Royals 28. August 2024 Schwestern im (Un)Glück 30. August 2024 The Deliverance 30. August 2024