Diese Netflix-Serie läutet das Ende der Menschheit ein

Nach einem ersten, offiziellen Trailer zu „Terminator Zero“ hat Netflix jüngst einen zweiten Trailer zur Feier des nahenden Serienstarts geteilt. Dieser zeigt deutlich, mit welchem blutigen und gewaltsamen Tenor der Überlebenskampf der Menschheit fortgesetzt wird. Denn wie könnte es anders sein? Einmal mehr sieht sich die Menschheit am Rande der Vernichtung durch ihre eigenen Schöpfungen.

„Terminator Zero“ verspricht düster-blutiges Spektakel zu werden

Die Anime-Serie steigt unmittelbar vor dem Tag der Abrechnung im Jahr 1997 in die Handlung ein. In dieser Version der Geschichte spielt die Handlung in Japan, wo der Wissenschaftler Malcolm Lee fliehen muss, um einem in die Vergangenheit gereisten Terminator zu entkommen. Denn Malcolm ist es gelungen, eine eigene künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln, die das Potenzial aufweist, Skynet zu bekämpfen – oder selbst zur neuen Macht zu werden, die die Kontrolle an sich reißt. Dabei schwebt nicht nur Malcolms Leben in Gefahr, sondern auch das seiner drei Kinder. Unterstützung erhält die Familie durch eine Rebellin, die aus der Zukunft nach Japan reist, um die Ermordung des Wissenschaftlers zu verhindern.

Wie Showrunner Mattson Tomlin (Project Power) verrät, orientiert sich die animierte Terminator-Serie dabei wieder mehr an den Ursprüngen des Franchise. Wer Arnold Schwarzenegger als tödlichen T-800 vermisst hat, darf sich auf den düsteren und blutigen Ton der Serie freuen. Im Hinblick auf die Brutalität geht Terminator Zero keine Kompromisse ein. Bereits der neue Trailer zeigt deutlich, dass die Menschheit gegen diese Killerroboter kaum bestehen kann. Auf welches Spektakel du dich einstellen kannst, siehst du hier:

Im Übrigen hat Netflix sich etwas Besonderes für das Startdatum der Serie ausgedacht. Die Episoden sind seit dem 29. August 2024 verfügbar. Fans der Terminator-Filme wissen genau, dass es sich um den Tag der Abrechnung handelt, der sich durch die Handlung zieht. Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen dir bereits bei Netflix zur Verfügung. Sollte die Mini-Serie auf Anklang bei den Fans stoßen, könnte es nicht die letzte Staffel bleiben, in der Mensch und Roboter ums Überleben kämpfen. Wie uns die bisherigen Filme gelehrt haben, dürfte es ausreichend Potenzial für Butterfly-Effekte geben. Da die Handlung der Serie etwas separiert von den Original-Filmen erfolgt, kannst du sie auch ansehen, wenn du das bisherige Franchise nicht kennst.