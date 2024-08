Diese Serie stürmt die Netflix-Charts: Zurecht auf Platz 2?

Eine Thriller-Serie erobert die Serien-Charts von Netflix. Ursprünglich hat der britische TV-Sender ITV ab dem 21. April 2024 die Mini-Serie ausgestrahlt und erreicht damit weit über acht Millionen Zuschauer. Mitte August erschien diese dann auch bei Netflix. Die Mordserie namens „Red Eye“ von Peter A. Dowling, bekannt für Filme wie „Flightplan – Ohne jede Spur“, „Black and Blue“, „Stay Night“ und viele mehr, verfügt über sechs Folgen und belegt zurzeit den zweiten Platz der Netflix-Serien-Charts.

„Red Eye“: Worum geht es in der Serie?

Was kann schon Schlimmes auf einer Dienstreise passieren? Dr. Matthew Nolan, gespielt von Richard Armitage, ist gerade von einer medizinischen Konferenz aus China zurück nach London gekehrt. Noch bevor er den Flughafen verlassen kann, werden Matthew von zwei Polizisten Handschellen angelegt und man will ihn zurückschicken. Grund ist ein Mord, welcher das Resultat einer Auseinandersetzung in einem chinesischen Nachtclub ist.

Obwohl er die ganze Zeit versucht, seine Unschuld zu beweisen, fliegt Nolan in Begleitung von der Polizistin Hana Li, verkörpert von Jing Lusi, zurück nach Beijing. Der Rückflug entwickelt sich zu einem weiteren Tatort, denn es stirbt ein Passagier. Also muss sich der Täter noch an Bord befinden, doch wer ist es? Zur Besetzung zählen neben Richard Armitage und Jing Lusi auch Lesley Sharp, Jemma Moore, Jonathan Aris, Mido Hamada und viele mehr. Die Bewertungsplattform IMDb bewertet die britische Serie „Red Eye“ mit sieben von zehn Sternen.

Hier kannst du dir den Trailer zur Thriller-Serie „Red Eye“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird es eine zweite Staffel geben?

Die erste Staffel der Krimi-Serie „Red Eye“ besteht nicht nur aus sechs Folgen, sondern schließt auch mit einem klaren Ende ab. Eine Fortsetzung wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Falls es jedoch eine zweite Staffel geben wird, erscheint diese nicht vor Sommer 2025. „Wir würden alle gerne mehr tun, denn ich glaube, wir haben gerade erst begonnen, an der Oberfläche von Madeline Delaney zu kratzen“, betont Richard Armitage in einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Magazin Digital Spy.