Netflix bringt Mörder-Serie zum millionenfach verkauften Buch

Der Roman „Achtsam Morden“ von Karsten Dusse hat es geschafft, einen wahren Kultstatus zu erlangen und Millionen von Lesern zu begeistern. Dussses Bestseller-Roman wurde hierzulande über 1,5 Millionen Mal verkauft. Zudem wurde das Buch in 22 verschiedene Sprachen übersetzt und nach dem ersten Teil folgte gleich eine ganze Reihe von „Achtsam Morden“. Obendrauf erscheint bald auch noch eine Comedy-Crime-Serie.

„Achtsam Morden“: Netflix-Serie basiert auf Kult-Roman

„Achtsam Morden“ erscheint am 31. Oktober 2024 bei Netflix. Aus insgesamt acht Folgen wird die erste Staffel der Comedy-Crime-Serie bestehen. Doch worum geht es in der neuen Netflix-Serie? Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling, ist Rechtsanwalt. Wie viele andere ist auch er gestresst. Jedoch läuft die Situation bei Björn dermaßen aus dem Ruder, sodass er kurz vor einem Burn-out steht. Schnell muss eine Lösung her. Deswegen lässt er sich auf ein Achtsamkeitstraining für Führungskräfte ein.

Dort lernt er Übungen zum Stressabbau und wie man mit überfordernden Situationen klarkommt. Nach einigen Sitzungen findet der Rechtsanwalt einen Ausgleich zwischen seiner Arbeit und seiner Familie. Doch genau in diesem Zeitfenster tauchen berufliche Probleme auf. Einer seiner Klienten, der Mafioso Dragan Sergović, hat auf einem öffentlichen Parkplatz den rivalisierenden russischen Gangster Boris erschlagen und verbrannt. Zur Besetzung der Netlix-Serie zählen neben Hauptdarsteller Tom Schilling auch Sascha Alexander Gersak, Emily Cox, Britta Hammelstein und Murathan Muslu.

Vom Anwalt zum Mafia-Boss: Wie lautet das Erfolgsrezept?

Im Laufe der Corona-Pandemie hat der Anwalt und Hörbuchvorleser Karsten Dusse seinen Bestseller-Roman geschrieben. Dieser feierte im Jahr 2021 große Erfolge, sodass Dusse anschließend noch vier weitere Bücher der „Achtsam Morden“-Reihe zu Papier brachte. Einem Bericht des Stern zufolge, sei sein Erfolgsgeheimnis, den vom Job gestressten und von seiner Familie entfremdeten Björn Diemel aus seiner langweiligen Juristen-Welt zu holen und ihn zum Mafia-Boss zu machen.