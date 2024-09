Platz 1 seit Wochen: Diesen Netflix-Hit musst du dir anschauen

Villen, Champagner, Privatjets und von Geld regelrecht umzingelt – das ist die oberste Schicht der Gesellschaft. Das sind die Superreichen. Aus den verschiedensten Serien und Filmen werden immer wieder Bilder aus einer völlig fremden Welt widergespiegelt. Doch gestalten die Millionäre ihren Lebensstil wirklich auf diese Art und Weise oder ist das alles nur eine reine Traumvorstellung? Genau das zeigt die Netflix-Serie „Ein neuer Sommer“.

„Ein neuer Sommer“: Krimi-Hit auf Netflix

Anfang September dieses Jahres ist sie auf Netflix gestartet. Die Krimi-Serie konnte sich innerhalb kürzester Zeit den ersten Platz der deutschen Top-10-Serien auf Netflix sichern. Nun sind rund zwei Wochen vergangen und die Krimi-Serie befindet sich nach wie vor auf dem Spitzenplatz. Nutzer der Bewertungsplattform IMDb bewerten den Krimi-Hit mit 6,6 von 10 Sternen. Auf Rotten Tomatoes schneidet die Serie mit einem Zuschauer-Score von 67 Prozent ab. Auch Kritiker sind auf die Serie „Ein neuer Sommer“ gut zu sprechen.

Roxana Hadadi, Entertainment-Kritikerin der New York Vulture, schreibt: „Erlauben Sie mir, Sie zu überraschen, so wie mich ‚Ein neuer Sommer‘ überrascht hat – denn diese Show ist wunderbar, absurd komisch.“ Raven Smith, der für die Vogue schreibt, betont: „Keine Frage, ‚Ein neuer Sommer‘ ist Trash-TV. Aber wo sich Trash normalerweise wie ein schlechtes Gewissen anfühlt, ist ‚Ein neuer Sommer‘ völlig schuldfrei.“ Die Winburys sind eine reiche Familie wie aus dem Bilderbuch. Ursprünglich sollte der Hochzeitstag ihres Sohnes Benji ein besonderer Tag werden, jedoch bleibt dieser Wunsch ein einfacher Gedanke, denn es wird eine Leiche an das Anwesen der Familie angespült. Jetzt steht jeder einzelne Hochzeitsgast unter Verdacht.

Hier kannst du dir den Trailer zur Netflix-Krimi-Hit-Serie „Ein neuer Sommer“ anschauen:

Wird es eine zweite Staffel geben?

Zur Besetzung der Serie gehören echte Branchen-Größen wie Nicole Kidman und Liev Schreiber. Ebenso mit von der Partie sind Eve Hewson, Dakota Fanning, Michael Beach und Samuel John Nibola. Netflix hat das Projekt offiziell als Miniserie deklariert. Somit wird der Krimi nach dem derzeitigen Stand der Dinge nach der ersten Staffel nicht fortgesetzt. Zudem ist der gleichnamige Roman von Elin Hilderbrand, der unter anderem als Vorlage für die Netflix-Serie gedient hat, ebenfalls abgeschlossen.