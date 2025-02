Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im März 2025: Serien und Live-Übertragung

Der März ist endlich da und mit ihm kommt der Frühling! Und: Disney+ in Deutschland feiert sein fünfjähriges Jubiläum. Star Wars „The Mandalorian“ ist eine der ersten Serien, die exklusiv auf Disney+ gestartet ist. In Star Wars „The Mandalorian“ schlägt sich ein einsamer Mandalorianer nach dem Fall des Imperiums mit seinem Findling Grogu durch die gesetzlose Galaxis.

Im März dürfen sich die Disney+ Nutzer auch auf neue Titel freuen. In Marvel Televisions „Daredevil: Born Again“ sind der blinde Anwalt Matt Murdock und der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk auf Kollisionskurs. Äußerste Vorsicht gilt beim Zuschauen von National Geographics „David Blaine: Nicht Nachmachen“ – denn wie der Titel schon verrät, sind die Meisterstücke aus der Serie nicht zum Nachmachen geeignet.

Großer Beliebtheit und zahlreicher Preise erfreut sich seit ihrem Release auf Disney+ die Serie „The Bear: King of the Kitchen“, in der ein junger Koch mit einem widerspenstigen Team darum kämpft, einen Sandwich-Laden umzukrempeln. Ein weiteres Highlight ist das Disney+ Original „Only Murders in the Building“. Die Serie folgt drei Nachbarn, die eine Obsession für wahre Verbrechen teilen.

Last not least überträgt Disney+ auch die Verleihung des Oscars. Die 97. Oscar-Verleihung ist am Montag, den 3. März, um 1.00 Uhr morgens live in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Der mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Moderator, Autor, Produzent und Comedian Conan O’Brien wird die Show zum ersten Mal moderieren.

Alle Neustarts bei Disney+ im März im Überblick

1. März

„Gilmore Girls“ – Staffel 1-7

5. März

Die unglaubliche Pol-Farm – Staffel 1 (National Geographic)

Marvel Televisions „Daredevil: Born Again“ – Staffel 1

7. März

Another You (Disney)

12. März

Meet the Pickles – The Making of „Win or Lose“ (Pixar) (OV/UT)

Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 1) (Disney)

Vaiana 2

14. März

The Hardy Boys – Staffel 3 (Star)

Bill Burr: Drop Dead Years (Star) (OV/UT)

15. März

Carrie Underwood: Reflection (Star) (OV/UT)

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius) (Star) (OV/UT)

19. März

Hyper Knife – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

Gannibal – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

Alaska: Eisige Tradition – Staffel 3 (National Geographic)

Morphle and the Magic Pets (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

20. März

Searchlight Pictures Original Film „O’Dessa“ (star)

24. März

National Geographic „David Blaine: Nicht nachmachen!“ – Staffel 1

26. März

Big City Greens – Staffel 4 (Batch 2) (Disney)

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

28. März

Schlimmer geht immer: Der Roadtrip

Jetzt weiterlesen Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive