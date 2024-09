Prime Video: Amazon schockt Fans mit Serien-Aus

Feinkost Kolinski, Runde 4! Prime Video hat bestätigt, dass ab dem 27. November 2024 eine vierte Staffel von „Die Discounter“ anlaufen wird. Eine richtig gute Nachricht! Denn die Serie gehört zu den besten Produktionen, die in den vergangenen Jahren auf die Zuschauer im Video-on-Demand-Kosmos losgelassen wurden – unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 für die beste Comedy-Serie. Auf dem Filmportal IMDb erreicht die Serie starke 8,1 von 10 möglichen Sternen.

Neue Staffel von „Die Discounter“ – und dann ist (erst einmal) Schluss!

Nicht nur deutsche Zuschauer können sich ab Ende November auf sechs neue Episoden freuen, sondern auch Zuschauer in Österreich und in der Schweiz. Weitere vier Episoden folgen dann kurz vor Weihnachten ab dem 23. Dezember 2024. Das wird es dann aber erst einmal gewesen sein. Denn nach drei Jahren Schicht im Supermarkt verabschiedet sich das Team um Filialleiter Torsten in eine Pause. Wenn nicht sogar noch mehr.

Bruno Alexander (Titus), Oskar Belton (Pelle) und Emil Belton (Henry), die mit ihrer in Hamburg heimische Filmproduktion Kleine Brüder für die Serie verantwortlich sind, sagen laut Mitteilung von Amazon: „Nach vier Jahren durchgehender Power an ‚Die Discounter‘ würden wir gerne nochmal andere Stoffe ausprobieren.“

Ob es nach vier Staffeln tatsächlich noch einmal für ein Comeback von „Die Discounter“ reicht, steht offenbar in den Sternen. Die Verantwortlichen von Prime Video würden es sich wünschen, wissen aber selbst nicht, ob sie an eine fünfte Staffel glauben sollen. „Unsere Prime-Mitglieder haben uns sozusagen die Türen eingerannt. ‚Die Discounter‘ wurde zur Kultserie und zum Publikums-Liebling“, sagt Christoph Schneider von Prime Video und ergänzt mysteriös: „Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.“

So geht es in „Die Discounter“ in Staffel 4 weiter

Fest steht aber natürlich schon, mit welchen neuen Geschichten die Zuschauer in Staffel 4 von „Die Discounter“ rechnen dürfen. Denn im Kolinski Billstedt läuft es unerwartet gut. Der Markt schreibt plötzlich schwarze Zahlen, was für Thorsten eine Beförderung zur Folge hat – wäre da nicht noch ein Fortbildungsseminar. Pina wittert unterdessen ihre Chance, endlich offiziell Filialleiterin zu werden.

Die komplette Crew der vorherigen Staffeln ist auch in Staffel 4 von „Die Discounter“ am Start.

Im restlichen Teams geht es unterdessen drunter und drüber: Titus arbeitet inzwischen in der Eppendorfer Filiale, das Heimweh nach Billstedt wird aber immer stärker. Und das, obwohl zwischen ihm und Lia weiterhin der Beziehungsstatus „es ist kompliziert“ gültig ist. Und Jonas? Der bringt sich als Ladendetektiv von einem gefühlt anderen Planeten weiter in für ihn typische Chaossituationen. Nicht nur im Markt, sondern auch außerhalb. Spaß ist garantiert.

Jetzt weiterlesen Top 20: Das sind die besten Komödien der letzten 20 Jahre