Prime Video: Bedeutende Neuheiten starten

Nicht nur bei Sky kannst du dich im September 2024 auf neue Filme und Serien freuen, sondern unter anderem auch bei Netflix und bei Disney+. Natürlich möchte aber auch Amazon die Nutzer von Prime Video in den kommenden Wochen mit neuen Inhalten verwöhnen. Und nach der Premiere der zweiten Staffel von „Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ im August geht es bei Prime Video im September mit ganz anderen Neustarts aus verschiedenen Genres weiter.

Neue Serien bei Prime Video im September 2024

Als neue Original-Serie von Amazon startet ab dem 5. September 2024 die achtteilige Produktion „Call me Bae“. Sie spielt auf den Straßen der indischen Metropole Mumbai und erzählt die Geschichte von Bae, deren komfortables Leben als Erbin auf den Kopf gestellt wird, nachdem sie von ihrer Familie enterbt wird. Die Serie begleitet die Reise einer privilegierten jungen Frau auf der Suche nach sich selbst.

Bereits zum 1. September 2024 gestartet: die erste Staffel von Peacemaker. Es handelt sich um ein Serien-Spin-off von „The Suicide Squad“ und stellt die Figur Peacemaker in den Mittelpunkt. In acht Folgen werden die Ursprünge des militanten Pazifisten erzählt, der notfalls auch mit Waffengewalt für Frieden sorgt.

Und wenn du einer deutschen Produktion eine Chance geben möchtest, die das Treiben der katholischen Kirche ein wenig auf die Schippe nimmt, dann sei dir noch „Himmel, Herrgott, Sakrament“ ans Herz gelegt. Darin übernimmt Hans Reiser (Stephan Zinner) eine Gemeinde in München, in der gähnende Gottesdienste und Kirchenaustritte an der Tagesordnung sind. Einige unkonventionelle Aktionen sollen das ändern. Los geht’s bei Prime Video ab dem 21. September 2024.

Neue Dokus für Fans

Ein weiteres Highlight ist die letzte Episode von „The Grand Tour“. In ihrem letzten Abenteuer ignorieren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ab dem 13. September 2024 die Anweisung von Mr. Wilman, mit einem Elektroauto über eine graue britische Autobahn zu fahren. Stattdessen machen sie sich mit drei Autos, die sie schon immer besitzen wollten, auf den Weg nach Simbabwe. Und zwar mit einem Lancia Montecarlo von 1982, einem Ford Capri 3-Liter von 1974 und einem Triumph Stag von 1974. Im südlichen Afrika angekommen starten sie in einen Roadtrip durch atemberaubende, teils herausfordernde Landschaften, hin zu einem emotionalen Abschied auf einer seltsam vertrauten Insel.

Den 16. September 2024 sollten sich alle Fans von Bayer 04 Leverkusen rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Prime Video die vierteilige Dokumentation rund um die unvergleichliche Saison 2024/2025, die unter anderem mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft endete. Mannschaft, Cheftrainer Xabi Alonso und das Team hinter dem Team gewähren einen exklusiven Einblick in eine unvergessliche Spielzeit.

Titel verfügbar ab The Choice - Bis zum letzten Tag 1. September 2024 Stargate 1. September 2024 Stargate: Continuum 1. September 2024 G.I. Joe: Retaliation - Die Abrechnung 1. September 2024 Warte, bis es dunkel wird 1. September 2024 Deutschstunde 1. September 2024 The Prodigy 1. September 2024 Child's Play 1. September 2024 Gretel & Hansel 1. September 2024 Das Belko Experiment 1. September 2024 Eye in the Sky 2. September 2024 Valerian - Die Stadt der tausend Planeten 2. September 2024 Gods of Egypt 4. September 2024 Ready Player One 4. September 2024 Kingsman: The Golden Circle 5. September 2024 Kingsman: The Secret Service 5. September 2024 Baby to go 5. September 2024 Exklusiv-Inhalt The Dive 7. September 2024 Schindlers Liste 7. September 2024 Ad Astra - Zu den Sternen 8. September 2024 The Accountant 8. September 2024 Mr. & Mrs. Smith 9. September 2024 Madagascar 10. September 2024 Meg 10. September 2024 Häschenschule 2 - Der große Eierklau 10. September 2024 Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr 11. September 2024 Angel Has Fallen 11. September 2024 Knock at the Cabin 12. September 2024 Rumble Through the Dark 14. September 2024 Simulant 18. September 2024 Exklusiv-Inhalt Un/Dressed 20. September 2024 Amazon Original Film Oh La La – Wer Ahnt Denn Sowas? 22. September 2024 Wunderland: Vom Kindheitstraum Zum Welterfolg (Y3) 23. September 2024 Asphalt City 24. September 2024 Exklusiv-Inhalt One Day as a Lion 24. September 2024 Die Fabelmanns 25. September 2024 Exklusiv-Inhalt Paradise Highway 25. September 2024 The Paradox Effect 25. September 2024 Exklusiv-Inhalt Previously Saved Version 26. September 2024 Amazon Original Film Los Iniciados: El Diario De Las Sombras 27. September 2024 Amazon Original Film Freedom 1. November 2024 Amazon Original Film Cupla Tuya - Deine Schuld 27. Dezember 2024 Broken Rage 2025 Amazon Original Film

Jetzt weiterlesen Netflix: Furiose Neuheiten vor dem Start