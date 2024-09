Disney+: Das ändert sich im September

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 11,99 Euro pro Monat oder 119,90 Euro pro Jahr. Mit dem Teilen von Accounts soll zudem bald Schluss sein.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im September 2024: Der Herbst kommt

Spätestens im September heißt es für alle Kinder: Es geht wieder in die Schule und in den Kindergarten. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kürzer und die dunkle Jahreszeit kündigt sich an. Der Herbst ist, wenn er denn erst einmal da ist, eine gute Zeit für Streaming. „Disney+ bietet einige großartige Inhalte für Kinder, die dabei helfen, den Sommerblues zu überwinden“, so die PR-Abteilung des Streaming-Dienstes. Als Beispiele nennt man „Disney Junior Arielle“, die brandneue Serie „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“, „LEGO Pixar: BrickToons“ oder auch „Ayla“. Auch für das erwachsene Publikum gibts spannende neue Serien wie „Marvel Television Agatha All Along“ oder „In Vogue: The 90s“ und jede Menge neuer Animation.

„LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“: Ab 13. September

Die gesamte Star-Wars-Galaxis gerät völlig durcheinander, als der gewöhnliche Nerftreiber Sig Greebling ein mächtiges Artefakt aus einem versteckten Jedi-Tempel ausgräbt. Er stürzt sich in ein Abenteuer in einer neuen, wundersam wilden und verdrehten Version der Galaxis, in der die Guten böse und die Bösen gut sind. Das Schicksal aller hängt davon ab, dass Sig der Held wird, der alle Teile wieder zusammensetzen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Neustarts bei Disney+ im September im Überblick

4. September

LEGO Pixar: BrickToons – Staffel 1 (Pixar)

Disney Junior Arielle: Meerjungfraugeschichten (Disney)

Südamerikas tierische Freaks – Staffel 1 (National Geographic)

9. September

Marvels „Hit-Monkey“ – Staffel 2

11. September

Solar Opposites – Staffel 5 (Star)

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

13. September

LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis

„In Vogue: The 90s“ (Star)

18. September

Amerikas National Parks – Staffel 2 (National Geographic)

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 18-21 (National Geographic)

„Family Guy“ – Staffel 22 (Star)

19. September

Marvel Television „Agatha All Along“

20. September

Bobi Wine: Präsident des Volkes (National Geographic)

24. September

Out There: Crimes of the Paranormal – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

25. September

The Great North – Staffel 4 (Batch 2) (Star)

27. September

Ayla – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

She taught Love (Star)

Jetzt weiterlesen Disney+ kostenlos? Schon bald ist das nicht mehr möglich