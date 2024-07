Netflix zeigt im August 2024 unter anderem „Terminator Zero“, bei Sky kannst du dich zum Beispiel auf den Serien-Neustart „Fallen“ freuen. Und auch bei Prime Video von Amazon geht es im August mit einigen packenden Neustarts ordentlich zur Sache. Nicht nur eine neue „Batman“-Serie rückt in den Fokus, sondern insbesondere auch die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“.

„Batman: Caped Crusader“ – Staffel 1 startet bei Prime Video

Schon im Mai haben wir dir verraten, dass du dich im August 2024 bei Prime Video auf eine neue „Batman“-Serie freuen kannst. Jetzt geht „Batman: Caped Crusader“ de facto an den Start. Und zwar schon am kommenden Donnerstag, 1. August. Das Besondere an der neuen Serie aus Gotham City: sie ist komplett animiert. Es handelt sich um eine Neuinterpretation der Batman-Mythologie durch die visionäre Brille der Executive Producer J.J. Abrams, Matt Reeves und Bruce Timm. Im Mittelpunkt steht aber auch hier der wohlhabende Bruce Wayne, der zu Batman wird, um gegen das Verbrechen zu kämpfen.

Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kommt

Noch etwas länger müssen sich Fans von „Der Herr der Ringe“ gedulden. Denn erst ab dem 29. August 2024 geht bei Prime Video „Die Ringe der Macht“ mit einer zweiten Staffel weiter. Und die wohl wichtigste Botschaft lautet: Sauron ist zurückgekehrt! Von Galadriel vertrieben, ohne Armee und ohne Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen, um seine Kräfte wiederzuerlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu beaufsichtigen. Denn sie werden es ihm ermöglichen, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden. Jüngst wurde übrigens ein neuer, wahrlich spektakulärer Trailer zur neuen Staffel von „Herr der Ringe“ veröffentlicht, den du zum Beispiel bei YouTube sehen kannst.

„Perfekt verpasst“: Serien-Neustart mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Und dann wäre da noch „Perfekt verpasst“, neu zu sehen bei Prime Video ab dem 15. August 2024. Die Hauptrollen in dieser deutschen Produktion übernehmen Anke Engelke und Bastian Pastewka, was auf dem Papier viel Spaß vor dem Bildschirm verspricht. Maria (Engelke) und Ralf (Pastewka) stecken fest. Im Alltag, im Job und in der Liebe. Im Prinzip wären die beiden Singles ziemlich perfekt füreinander, wäre da nicht ein kleines Problem: Obwohl sie in der gleichen Kleinstadt wohnen, sind sie sich noch nie begegnet.

Mallorca-Fans dürfen sich zudem auf die bereits dritte Staffel der Krimi-Serie „The Mallorca Files“ freuen, die ab dem 8. August 2024 bei Prime Video zu sehen ist. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen Serien-Neustarts bei Amazons Streamingdienst in den kommenden Wochen.

Titel Staffel abrufbar ab Home Sweet Rome 1 28. Juli 2024 Batman: Caped Crusader 1 1. August 2024 Madagascar: A Little Wild 1 & 2 1. August 2024 Arrow 1-8 2. August 2024 The Mallorca Files 3 8. August 2024 Perfekt verpasst 1 15. August 2024 Croods: Family Tree 2 23. August 2024 No Gain No Love 1 26. August 2024 The Good Doctor 6 27. August 2024 Herr der Ringe - Die Ringe der Macht 2 29. August 2024 Ping & Roar 1 31. August 2024 Dream Deals 1 13. September 2024 Courtois: The Return of the Number 1 1 20. September 2024 Citadel: Diana 1 10. Oktober 2024 Like a Dragon: Yakuza 1 25. Oktober 2024 Alex Cross 1 14. November 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Die Discounter 4 Ende 2024 Drunter und Drüber 1 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Citadel: Honey Bunny 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im August 2024

Statt einer neuen Serie lieber einen neuen Film schauen? Auch das ist natürlich bei Prime Video möglich. So stehen Action und Abenteuer ab dem 8. August in „One Fast Move“ im Mittelpunkt, wo ein junger Mann, vom Glück verlassen, seinen entfremdeten Vater aufsucht, damit dieser ihm hilft, seinen Traum zu verwirklichen: ein professioneller Motorradrennfahrer zu werden. „Jackpot“ wiederum entführt uns ab dem 15. August 2024 in ein Kalifornien der nahen Zukunft, wo eine „Große Lotterie“ ins Leben gerufen wird. Der Haken dabei: Der Gewinner muss vor Sonnenuntergang getötet werden, um den milliardenschweren Jackpot legal zu erhalten.

Titel verfügbar ab The Roundup: No Way Out 28. Juli 2024 Red Right Hand 28. Juli 2024 Alice, Darling 30. Juli 2024 Dirty Grandpa 30. Juli 2024 Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere 1. August 2024 Der Hobbit - Smaugs Einöd 1. August 2024 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise 1. August 2024 Dirty Work 1. August 2024 Love and Death 1. August 2024 Possessor 1. August 2024 Quatermain II - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt 1. August 2024 The Domestics 1. August 2024 The Lodge 1. August 2024 The Mechanic 1. August 2024 Alone - Du Kannst Nicht Entkommen 2. August 2024 Belleville Cop 2. August 2024 Atomic Blonde 4. August 2024 Bricklayer 4. August 2024 The First Slam Dunk 5. August 2024 The Greatest Showman 8. August 2024 One Fast Move 8. August 2024 Amazon Original Film Thabo – Das Nashorn-Abenteuer 9. August 2024 Kids & Family Denen man vergibt 10. August 2024 All Fun and Games 11. August 2024 How To Have Sex 13. August 2024 Pompeii | 3D 13. August 2024 As They Made Us: Ein Leben lang 15. August 2024 Er Ist wieder da 15. August 2024 Jackpot! 15. August 2024 Amazon Original Film Suicide Squad 16. August 2024 Terminator: Dark Fate 16. August 2024 Warten auf die Barbaren 17. August 2024 Das Erwachen der Jägerin 18. August 2024 Der Vorname 19. August 2024 Bohemian Rhapsody 20. August 2024 Dora und die goldene Stadt 20. August 2024 Kids & Family Love & Other Drugs - Nebenwirkungen inklusive 20. August 2024 Marley & ich 20. August 2024 Prakti.com 20. August 2024 Runner Runner 20. August 2024 Heat 22. August 2024 Daredevil 23. August 2024 Mord im Orient-Express | 2017 23. August 2024 Wonder Woman 23. August 2024 Wonder Woman 1984 23. August 2024 In Time - Deine Zeit läuft ab 25. August 2024 A Beautiful Day 25. August 2024 The Son 26. August 2024 Blood For Dust 26. August 2024 Stephen King's Doctor Sleep 27. August 2024 Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 27. August 2024 Knock At The Cabin 27. August 2024 Ocean's 8 28. August 2024 Ted 28. August 2024 Ted 2 28. August 2024 The Animal Kingdom 28. August 2024 Wer bist du, Mama Muh 28. August 2024 Kids & Family Knight and Day 29. August 2024 Dangerous Waters - Überleben ist alles 29. August 2024 Beilight - Biss zum Abendbrot 30. August 2024 Need for Speed 31. August 2024 Freedom 1. November 2024 Amazon Original Film

Neues von der Champions League bei Prime Video

Für Fußballfans interessant: Auch in der kommenden Saison 2024/2025 zeigt Sky immer dienstags ein Spiel der UEFA Champions League live. Los geht es am 17. September mit einem neuen Format. Denn künftig wird es eine einheitliche Ligaphase mit 36 Teams geben, in der jede Mannschaft gegen acht verschiedene Teams spielt: vier Spiele zu Hause, vier auswärts. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 treten in Play-off-Duellen mit Hin- und Rückspiel an. Nur die Sieger qualifizieren sich für das Achtelfinale, das dann bis zum Finale in der bekannten Art fortgeführt wird. Die Auslosung für die Gruppenphase findet am 29. August 2024 statt.

