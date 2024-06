Wer das Sommerloch in diesem Jahr bereits fürchtet, dürfte in dieser Serie einen geeigneten Kandidaten finden, um einige Stunden mit seichter, humorvoller Unterhaltung zu füllen. Anke Engelke und Bastian Pastewka sind schon seit Langem ein bekanntes Duo in der Comedy-Welt. Ihre Auftritte zählten zu den Highlights in „LOL: Last One Laughing“. Schon seit den 90er-Jahren waren die beiden gemeinsam in der „Wochenshow“ zu sehen. Seither verbindet Engelke und Pastewka eine lange Freundschaft. Während beide allein schon glänzen, scheinen sie sich gemeinsam perfekt zu ergänzen. Schon lange wollten Fans das Comedy-Duo daher gemeinsam vor der Kamera sein. Ein Wunsch, der nun durch eine Prime Video-Produktion erfüllt wird.

„Perfekt verpasst“ – ein unterhaltsamer Sommerhit?

Mit dem Power-Duo als Besetzung dürfte der Unterhaltungswert der Serie praktisch garantiert sein. Doch auch die Handlung verspricht für einige Lacher zu sorgen. Wie der Titel schon verrät, werden die beiden einander noch einige Male verfehlen, obwohl die Gelegenheit so günstig gewesen wäre, einander zu begegnen. Die Serie soll in Marburg spielen und handelt von den beiden Singles Maria (Anke Engelke) und Ralf (Bastian Pastewka). Eigentlich würden die beiden perfekt zusammenpassen. Ihre Interessen sind so ähnlich wie ihre Gewohnheiten, sie teilen sogar einige Freunde und sind für sich auf der Suche nach der großen Liebe. Leider gibt es jedoch einen Haken an der Sache. Denn obwohl sie beide in demselben Ort leben, sind sie einander noch nie begegnet.

Ab dem 15. August dürfen Fans mitfiebern, wann das Schicksal die beiden nach vielen verpassten Gelegenheiten endlich zueinander führt. Die erste Staffel der Serie soll acht Folgen umfassen. Ob es eine weitere Staffel geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch unklar. Doch ganz gleich, ob uns Prime Video danach eine Fortsetzung beschweren wird oder nicht, mit den beiden Hauptrollen dürfte es auch auf acht Folgen zahlreiche Lacher geben. Einen ersten Einblick ins Geschehen beschert uns der Streaming-Dienst bereits in diesem Trailer: