LOL - Last One Laughing: Fans dürfen sich freuen - Erfolgsshow kehrt zurück

Dass der Schauspieler und Produzent Michael „Bully“ Herbig einen guten Riecher für Filme und TV-Shows hat, ist nicht erst seit „LOL“ bekannt. Die Show, die exklusiv bei Amazon Prime Video läuft, ging aber bereits bei ihrem Start im Frühjahr 2021 durch die Decke. Bis jetzt folgten drei weitere Staffeln. Und der Entertainer hat gute Neuigkeiten für Fans.

LOL – Last One Laughing: Bully hat gute Nachrichten

Erst vor knapp zwei Wochen, am 14. April, startete die dritte Staffel der Comdey-Sendung „LOL – Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video. Die wurde nicht nur aufgrund der neuen Folgen lang ersehnt, sondern auch wegen des Abschieds von Komiker Mirko Nontschew. Mittlerweile steht der Gewinner der dritten Staffel fest. Doch wie geht es nun weiter?

Bully weiß es: Via Instagram und Twitter bestätigen er und Amazon Prime Video, dass eine vierte Staffel der Erfolgsshow kommen wird. Wann, ist noch nicht klar. Die vergangenen Staffeln starteten alle in einem Abstand von sechs Monaten. Bully kündigt lediglich an, dass „LOL 4“ erst im kommenden Jahr starten wird. Mutmaßlich kommt die neue Staffel dann im ersten Quartal zurück zu Amazon Prime Video.

Auch zu den Teilnehmern oder zu möglichen Änderungen am Set oder Format selbst ist bis dato noch nichts bekannt. Möglich ist, dass Teilnehmer, die nicht an Staffel 3 mitwirken konnten, nun ihr Glück in den neuen Folgen versuchen. Wie etwa Joko Winterscheidt, der kurz vor den Aufnahmen der Show an Covid-19 erkrankte.

Das ist das Erfolgsrezept

Das Erfolgsrezept von „LOL – Last One Laughing“ ist simpel wie brillant. Insgesamt zehn prominente Gäste lädt Bully zu sich in die Show ein. Die Aufgabe: nicht lachen, noch nicht mal mit dem Mundwinkel zucken. Was einfach klingt, entpuppt sich zur Kunst. Denn die Kandidaten tun alles dafür, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dabei sind alle Mittel und Absurditäten erlaubt. Bully sitzt derweil am Rand, umgeben von Kameras, und hält jeden einzelnen Promi genau im Auge. Wer lacht, fliegt aus der Show – so lang, bis nur noch die Finalisten übrig sind.