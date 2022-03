Amazon Prime Video: Auf diese Neuheiten darfst du dich freuen

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Zum bereits dritten Mal wird Amazon im April 2022 unsere Lachmuskeln strapazieren. Und zwar ordentlich. Denn die dritte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ steht auf der Agenda. Und das ist noch längst nicht alles. Denn natürlich gibt es auch neues von der klassischen Serien-Front und neue Filme sind ebenfalls Teil des April-Programms bei Prime Video.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im April 2022

Von Comedy bis Western …

Wenn am 14. April 2022 Staffel 3 von „LOL: Last One Laughing“ startet, wird das von gemischten Gefühlen begleitet. Denn Teil der Comedians, die im Rahmen der Sendung alles tun dürfen, aber nicht lachen, wird auch Mirco Nontschew sein. Also jener begnadete Komiker, der im Dezember vergangenen Jahres völlig überraschend verstorben ist. Man darf gespannt sein, wie Amazon ihm eine Art letzte Ehre erweisen wird. Losgelöst von dieser Frage kämpfen zehn Comedy- und Stand-up-Profis auch dieses Mal wieder darum, 50.000 Euro Gewinn für einen guten Zweck zu erspielen. Und wie schon in den beiden vorherigen Staffeln gilt: Wer zuletzt lacht … gewinnt.

Diese zehn Teilnehmer sind bei Staffel 3 von „LOL“ mit von der Partie.

Aus dem Kosmos klassischer Serien darfst du dich unter anderem auf die Premiere von „Outer Range“ freuen. In dieser Thriller-Serie mit Western-Charakter dreht sich ab dem 15. April 2022 alles um Familie Abbott. Sie muss mit dem Verschwinden ihrer Schwiegertochter Rebecca fertig werden. Außerdem haben die Tillersons (die protzigen Besitzer der benachbarten, auf Profit ausgerichteten Ranch) ein Angebot für ihr Land gemacht, was die Familie weiter in die Enge treibt. Ein ungewöhnlicher Todesfall in der Gemeinde setzt weitere mysteriöse Geschehnisse in Gang und die vorerst kleinstädtisch und bodenständig wirkenden Probleme der Bewohner erreichen ihren Höhepunkt, als eine rätselhafte schwarze Leere auf der Weide der Abbotts auftaucht.

… von Kriminaldrama bis Dramedy

Wer auf Krimis steht, kann sich zudem ab dem 28. April 2022 auf „Bang Bang Baby“ freuen, ein italienisches Amazon Original. Es spielt im Mailand der späten 1980er-Jahre. Erzählt wird die Geschichte eines schüchternen, unsicheren Teenagers, die das jüngste Mitglied einer kriminellen Organisation wird – nicht wegen Geld, Ehrgeiz oder dem Wunsch nach Macht, sondern um die Liebe ihres Vaters zu gewinnen.

Wiederum ab dem 29. April 2022 verfügbar: die zweite Staffel von „Undone“. In der zweiten Staffel erkennt Alma, die nach einem Autounfall ein besonderes Verhältnis zur Zeit hat, dass es tiefere Geheimnisse in der Vergangenheit ihrer Familie gibt. Doch niemand in ihrer Familie ist daran interessiert, gemeinsam mit ihr unbequeme Wahrheiten auszugraben – bis sie schließlich ihre Schwester Becca überredet, ihr bei der Suche zu helfen. Während die Schwestern nach Antworten suchen, entwirren sie ein komplexes Netz von Erinnerungen und Motivationen, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Sie erkennen, dass die Heilung dieses Familientraumas ihr aller Leben verbessern kann.

Titel Staffel abrufbar ab Das Internat: Las Cumbres 2 1. April 2022 Wolf Like Me 1 1. April 2022 LOL: Last One Laughing 3 14. April 2022 Outer Range 1 15. April 2022 The Leftovers 1-3 16. April 2022 Bang Bang Baby 1 28. April 2022 Undone 2 29. April 2022 The Wilds 2 6. Mai 2022 The Boys 3 3. Juni 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Damaged Goods 1 2022 Diabolical 1 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im April 2022

Im April 2022 kannst du bei Prime Video unter anderem alle Filme des Franchise „Harry Potter“ sehen. Außerdem steht die Premiere von gleich drei Amazon Original Filmen an. Unter anderem ab dem 8. April 2022 von „All The Old Knives“. Die CIA entdeckt, dass einer ihrer Agenten Informationen weitergegeben hat, was zum Tod von mehr als 100 Menschen führte. Der erfahrene Agent und Ex-Spion Henry Pelham wird beauftragt, um den Maulwurf unter seinen ehemaligen Kollegen aufzuspüren. Amazon verspricht eine fesselnde Geschichte über Liebe, globale Spionage, moralische Zweideutigkeit und tödlichen Verrat.

Titel verfügbar ab Dirty Grandpa 29. März 2022 The 12th Man 29. März 2022 Bruder vor Luder 29. März 2022 Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 30. März 2022 Suicide Squad 31. März 2022 Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub 31. März 2022 Spider-Man: Into The Spider-Verse 1. April 2022 Harry Potter und der Stein der Weisen 1. April 2022 Harry Potter und die Kammer des Schreckens 1. April 2022 Harry Potter und der Gefangene von Askaban 1. April 2022 Harry Potter und der Feuerkelch 1. April 2022 Harry Potter und der Orden des Phönix 1. April 2022 Harry Potter und der Halbblutprinz 1. April 2022 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 +2 1. April 2022 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 1. April 2022 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 1. April 2022 La Gorda Fabiola: Modelo 63 1. April 2022 Hard Target 2 2. April 2022 Joe Bell 2. April 2022 Bloodthirsty 3. April 2022 The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford 3. April 2022 Dark Web: Cicada 3301 5. April 2022 Little Nicky: Satan Junior 5. April 2022 The Milagro Beanfield War 5. April 2022 Irresistible – Unwiderstehlich 6. April 2022 Las Huellas Deel Bulli 7. April 2022 Laura Pausini – Pleased to Meet You

7. April 2022 Amazon Original

All The Old Knives

8. April 2022 Amazon Original

Jack Reacher: Never Go Back 9. April 2022 The Roads Not Taken 13. April 2022 Supernova 14. April 2022 Ben-Hur 15. April 2022 Furious 7 – Extended 15. April 2022 Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) 16. April 2022 Tenet 17. April 2022 Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom 19. April 2022 Homefront 20. April 2022 Snakes On A Plane 21. April 2022 Die Königin der Verdammten 23. April 2022 Tschernobyl 1986 26. April 2022 Hunter Killer 27. April 2022 I Love America 29. April 2022 Amazon Original

The Hitman’s Wife’s Bodyguard 29. April 2022 Space Jam

30. April 2022

Weitere Film- und Serienneustarts auf anderen Video-Plattformen

Neue Filme und Serien kannst du im April 2022 übrigens nicht nur bei Prime Video bestaunen. Auch auf anderen Plattformen für Video-Streaming sind neue Inhalte abrufbar. Und natürlich haben wir alle Informationen für dich übersichtlich zusammengetragen:

Jetzt weiterlesen