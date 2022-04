Last One Laughing 3 startet: "Ich hatte noch so gute Sachen..." - letzte Show mit Mirco Nontschew

Nicht lachen! Das ist die Devise von „LOL – Last One Laughing“, dem noch jungen Showformat von Michael Bully Herbig. Gar nicht so einfach bei den prominenten Gästen, deren Geschäft es ist, andere zum Lachen zu bringen. Jetzt geht die Show in die dritte Runde und ist ab sofort verfügbar.

LOL 3: Die letzte Show von Mirco Nontschew

Ursprünglich ging man davon aus, dass die brandneue Staffel von „LOL – Last One Laughing“ bereits am 1. April startet. Denn die 1. Staffel erschien am 1. April 2021 und genau sechs Monate später, am 1. Oktober, die 2. Staffel von „LOL“. Dieses Mal war es anders: Bullys Show startet ab sofort exklusiv bei Amazon Prime Video. Hast du noch kein Abo beim Streaming-Dienst abgeschlossen, kannst du den Amazon Prime Video 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Die neuen Folgen von LOL kommen allerdings nicht alle auf einen Schlag, sondern separiert. Pro Woche stellt Amazon zwei neue Folgen zum Streamen bereit. Der Sieger der Show wird somit am 28. April bekannt gegeben. Gewinner von Staffel ist Torsten Sträter, in der zweiten Staffel konnte sich Max Giermann am längsten das Lachen verkneifen und gewann. In Staffel 3 wartet eine traurig-schöne Begegnung auf die Zuschauer: Mirco Nontschew starb kurz nach Abschluss der Dreharbeiten im Dezember 2021. Ob er als Gewinner hervorgeht? Laut TV Movie verabschiedete er sich mit den Worten, die bei der Premiere der Show ausgestrahlt wurden: „Ich hatte noch so gute Sachen…“.

Darum geht es in der Show

Das Konzept ist durch die Staffeln hinweg gleich geblieben: Showmaster Bully lädt insgesamt zehn Prominente ein, die sich gegenseitig mit raffinierten Ideen zum Lachen bringen müssen. Aber genau das ist verboten, denn: Wer als Erstes lacht oder auch nur die Mundwinkel verzieht, muss gehen. Bully sitzt separat und hält jeden Teilnehmer ganz genau im Auge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Trailer zur Show verriet bereits erste Eindrücke und zeigte etwa Michelle Hunziker im Hühnchenkostüm oder Anke Engelke, die über den Boden gezogen wird. Weitere Teilnehmer von „LOL 3“ sind auch Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Palina Rojinski, Axel Stein, Olaf Schubert, Mirco Nontschew, Hazel Brugger und Abdelkarim bei Bully zu Gast.