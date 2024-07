Sky: Diese genialen Neuheiten darfst du nicht verpassen

Der August hat es im Pay-TV-Programm von Sky und auf Abruf beim Streamingdienst Wow in sich. Denn es starten nicht nur einige neue Filme, sondern auch hochklassige Serien. Und das nicht nur in Form von waschechten Neustarts, sondern auch über Fortsetzungen schon bekannter Serien. Wir zeigen dir, auf welche neuen Inhalte du dich in den kommenden Wochen besonders freuen darfst.

„Fallen“ geht mit erster Staffel bei Sky an den Start

Wenn eine Bestseller-Jugendbuchreihe in einer Serie verfilmt wird, lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen. So auch bei „Fallen“. Ab dem 11. August 2024 kannst du bei Sky und Wow die acht Episoden der ersten Staffel sehen. Die junge Luce landet darin in einer mysteriösen Besserungsanstalt. Dort fühlt sie sich mit Daniel verbunden – und kennt ihn tatsächlich schon mehr als ihr Leben lang. Dass das nur mit geheimnisvollen Kräften möglich sein kann, versteht sich von selbst. Bei Sky ist „Fallen“ ab dem 12. August immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen; und natürlich auch auf Abruf verfügbar.

„Elsbeth“ feiert ebenfalls den Serien-Neustart

Bereits ab dem 6. August 2024 kannst du bei Sky One die neue Krimi-Comedy-Serie „Elsbeth“ ansehen. Es handelt sich um ein Spin-off der Serie „Good Wife“, in der die scharfsinnige, aber unkonventionelle Anwältin Elsbeth Tascioni im Mittelpunkt steht. Sie zieht von Chicago nach New York, um dort der örtlichen Polizei unter die Arme zu greifen – mit einzigartigen Vorgehensweisen.

„Game of Thrones – House of the Dragon“ wird bei Sky fortgesetzt

Mit einer zweiten Staffel findet ab dem 5. August 2024 die Vorgeschichte des Kulthits „Game of Thrones“ eine Fortsetzung. Auch wenn die erste Staffel von „House of the Dragon“ von vielen Fans als viel zu langatmig empfunden wurde, geht es jetzt mit Staffel 2 und acht neuen Episoden weiter – wieder nach einer Buchvorlage von George R. R. Martin: Das Haus Targaryen kämpft um die Macht in Westeros.

Staffel 2 von „The Ark“ startet bei Syfy

Und auch bei Syfy kannst du dich auf einen Serien-Neustart freuen. Genau genommen auf die Fortsetzung einer bereits bekannten Science-Fiction-Serie: „The Ark“. Die zweite Staffel, die zwölf Episoden umfasst, schließt an das katastrophale Ende der ursprünglichen Mission des Raumschiffs Ark One an. Die Crew muss sich ein neues Ziel suchen und sich dabei bislang unbekannten Gefahren stellen. Los geht es ab dem 29. August 2024 – auch auf Abruf bei Wow.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Reeperbahn Spezialeinheit FD65 1 3. Juli 2024 Sky Crime Kryptowährungen: Der ultimative Ratgeber 1 5. Juli 2024 Sky Documentaries Melissa Etheridge: I'm not broken 1 10. Juli 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Casey Anthony: Where the Truth Lies 1 16. Juli 2024 Sky Crime Jaguar Tagebücher 1 16. Juli 2024 Sky Nature Mafia Spies 1 17. Juli 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Resident Alien 3 17. Juli 2024 SYFY Beschuldigt - Die Pädophilie-Lüge vo Hampstead 1 18. Juli 2024 Sky Crime The Equalizer 4 18. Juli 2024 Sky One Lennox Lewis: The Untold Story 1 19. Juli 2024 Sky Documentaries Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough 1 21. Juli 2024 Sky Nature Deadly Mission Shark - Rettet die Haie 1 22. Juli 2024 Sky Nature Law & Order 23 23. Juli 2024 13th Street Law & Order: Organized Crime 4 23. Juli 2024 13th Street Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 17 24. Juli 2024 Sky Nature Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator 1 25. Juli 2024 Sky Crime Sky Original Disco - Der Soundtrack einer Revolution 1 2. August 2024 Sky Documentaries Game of Thrones - House of the Dragon 2 5. August 2024 Sky Atlantic Elsbeth 1 6. August 2024 Sky One Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 18 7. August 2024 Sky Nature Orang-Utan Dschungelschule 3 9. August 2024 Sky Nature Fallen 1 11. August 2024 Sky Atlantic Oscar de la Hoya: The Golden Boy of Boxing 1 16. August 2024 Sky Documentaries Die Makakeninsel 1 18. August 2024 Sky Nature Tschugger 3 18. August 2024 Sky One The Ark 2 29. August 2024 SYFY Telemarketers 1 30. August 2024 Sky Documentaries Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst 2 31. August 2024 Sky Crime Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles 1 6. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Tulsa King 2 15. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Rupaul's Drag Race Global All Stars 1 20. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Landman 1 November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dune: Prophecy 1 Ende 2024 Sky Atlantic Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original The Penguin 1 2024 Sky Zorro 1 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 2025 Sky Sky Original The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im August 2024

Selbstverständlich stehen neben neuen Serien auch neue Filme im Programm von Sky und Wow auf der Agenda. Horror-Fans kommen dabei in „Saw X“ auf ihre Kosten, Milli-Vanilli-Fans dürfen „Girl You Know It’s True“ nicht verpassen und Tierfreunde finden mit „Der Marsch der Elefanten“ das passende Programm.

Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken (1. August 2024)

Saw X (2. August 2024)

The Royal Hotel (3. August 2024)

The Truth vs. Alex Jones – Die Verleugnung des Sandy-Hook-Amoklaufs (3. August 2024 / Sky Crime)

Farang – Schatten der Unterwelt (9. August 2024)

Cat Person (10. August 2024)

Der Marsch der Elefanten (11. August 2024 / Sky Nature)

The Iron Claw (15. August 2024)

Kinder des Zorns(16. August 2024)

The Holdovers (17. August 2024)

Girl You Know It’s True (22. August 2024)

The Insurrectionist Next Door (23. August 2024 / Sky Documentaries)

Which Brings Me to You (24. August 2024)

Night Swim (30. August 2024)

Die Farbe Lila (31. August 2024)

Weitere Neuheiten aus dem Sky-Kosmos: Demnächst wird ein bei Serien-Fans beliebter Serienmörder bei Sky sein Comeback feiern: Dexter. Und aus dem „Dune“-Franchise darfst du dich schon bald auf eine neue Serie freuen. Ebenso ist „Resident Alien“ jetzt mit Staffel 3 zu sehen.