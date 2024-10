Netflix legt furiose Neuheiten für alle Kunden nach

Mit neuen Serien und Filmen darfst du dir auch im November 2024 bei Netflix die Zeit vertreiben. Und natürlich schöpft der hierzulande mitunter bekannteste Streamingdienst rechtzeitig zur nahenden Winterzeit wieder ordentlich aus dem Vollen. Zahlreiche Serien finden ihre Fortsetzung oder starten als ganz neue Produktionen durch. Und auch an der Filmfront sind so einige interessante Neuerscheinungen mit von der Partie.

„Outer Banks“ wird bei Netflix fortgesetzt

Die Dramaserie „Outer Banks“ hat bereits viele Fans auf der ganzen Welt gefunden. Jetzt geht es mit dem zweiten Teil der zweiten Staffel weiter. Ab dem 7. November 2024 kommen darin vergrabene Geheimnisse ans Licht, als die Pogues nach einem legendären Artefakt suchen. Dabei sitzt ihnen allerdings eine gefährliche Bande rivalisierender Schatzsucher im Nacken.

Der Helicopter Coup: Neue Thriller-Serie kommt

Action verspricht auch der Start der Serie „Der Helicopter Coup“. In der Thriller-Serie, inspiriert von wahren Begebenheiten, planen zwei alte Freunde nach einer minutiösen Planung einen letzten Husarenritt. Sie wollen mehrere Millionen Kronen aus Schwedens sicherstem Bargelddepot stehlen. Doch die Polizei ist innen auf den Fersen, muss aber zunächst machtlos zusehen, wie die Räuberbande per Hubschrauber auf dem Dach des Depots landet und mit dem Geld in luftiger Höhe verschwindet. Kurios: Dabei fällt kein einziger Schuss. Los geht es bei Netflix ab dem 22. November 2024.

Für Formel-1-Fans: „Senna“

Ein ganz anderes Serien-Genre entführt uns zurück ins Jahr 1994. Damals hielt die Welt den Atem an, als einer der seinerzeit besten Rennfahrer im Formel-1-Zirkus beim Großen Preis von San Marino schwer verunglückte und kurz darauf verstarb: Ayrton Senna. Ab dem 29. November 2024 wird in „Senna“ das Leben und das Schicksal des brasilianischen Ausnahmefahrers im Programm von Netflix nacherzählt.

„Undercover im Seniorenheim“: Comedy pur

Noch ohne Starttermin, aber fest für November 2024 bei Netflix eingeplant: „Undercover im Seniorenheim“. In der Hauptrolle ist Ted Danson zu sehen, bekannt aus „Cheers“ oder auch „CSI: Vegas“. Er verkörpert den Rentner Charles, der als verwitweter Professor neuen Aufschwung bekommt, als er auf eine Anzeige einer Detektei antwortet und kurz darauf als verdeckter Ermittler angeheuert wird. Ort seiner Undercover-Ermittlungen: ein Seniorenheim in San Francisco.

Ted Danson als Charles in „Undercover im Seniorenheim“.

Serie Staffel verfügbar ab Car Masters – Von Schrott zu Reichtum 6 23. Oktober 2024 The Comeback: 2004 Boston Red Sox 1 23. Oktober 2024 Territory 1 24. Oktober 2024 Tyler Perry's Beauty in Black 1 24. Oktober 2024 Die letzte Nacht in Tremor 1 25. Oktober 2024 Hellbound 2 25. Oktober 2024 Simone Biles: Wie ein Phoenix aus der Asche Teil 2 2 25. Oktober 2024 Augen zu und durch, Bruder 1 30. Oktober 2024 Das Gesetz nach Lidia Poët 2 30. Oktober 2024 Diplomatische Beziehungen 2 31. Oktober 2024 Achtsam Morden 1 31. Oktober 2024 Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte Doku 1. November 2024 Barbie Mysteries 1 / Kids & Family 1. November 2024 Love Village 2 5. November 2024 Love Is Blind: Argentina 1 6. November 2024 Born for the Spotlight 1 7. November 2024 Countdown: Paul vs. Tyson 1 7. November 2024 Outer Banks 4c 7. November 2024 Bank unter Belagerung 1 8. November 2024 Der Käfig 1 8. November 2024 Investigation Alien 1 8. November 2024 Mr. Plankton 1 8. November 2024 Arcane 2 9. November 2024 Rhythm + Flow: Brasilien 1 12. November 2024 Die Guerra-Fehde 1 13. November 2024 Die Rückkehr des Kings: Der Aufstieg und Fall von Elvis Presley Doku 13. November 2024 Mütter der Pinguine 1 13. November 2024 Sprint 2 13. November 2024 Beyond Goodbye 1 14. November 2024 Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch 1 / Kids & Family 14. November 2024 Die verlorenen Kinder Doku 14. November 2024 Cobra Kai 6b 15. November 2024 Wonderoos 2 / Kids & Family 18. November 2024 Zombieverse: New Blood 1 19. November 2024 Buy Now: The Shopping Conspiracy Doku 20. November 2024 Rhythm + Flow 2 20. November 2024 Unsere Ozeane Doku 20. November 2024 Verehrung 1 20. November 2024 Tokyo Override 1 / Anime 21. November 2024 900 Tage ohne Anabel Doku 22. November 2024 Die Kaiserin 2 22. November 2024 Der Helicopter Coup 1 22. November 2024 Tex Mex Motors 2 22. November 2024 When the Phone Rings 1 22. November 2024 Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey? Doku 25. November 2024 Die tierischen Fälle von Kit & Sam 4 / Kids & Family 25. November 2024 Chef's Table 7 / Doku 27. November 2024 Asaf 1 28. November 2024 Ist das Kuchen? Feiertage 1 28. November 2024 The Madness 1 28. November 2024 Liebe lügt nicht: Südafrika 1 29. November 2024 Senna 1 29. November 2024 Later Daters: Eine zweite Chance für die Liebe 1 November 2024 The Trunk 1 November 2024 Undercover im Seniorenheim 1 November 2024 Black Doves 1 5. Dezember 2024 Squid Game 2 26. Dezember 2024 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Squid Game 3 noch offen Stranger Things 5 noch offen

Neue Filme bei Netflix im November 2024

Hinsichtlich neuer Filme kannst du dich im November 2024 bei Netflix zum Beispiel auf den Romantik-Streifen „Our Little Secret“ freuen. Der Film startet am 27. November und stellt zwei zerstrittene Verflossene in den Mittelpunkt, die feststellen, dass ihre neuen Partner Geschwister sind. Nun müssen sie Weihnachten unter einem Dach verbringen – und dabei ihre romantische Vergangenheit verbergen. Bereits am 22. November startet mit „Spellbound“ ein neuer Animationsfilm. Als ein Zauberspruch ihre Eltern in riesige Monster verwandelt, muss eine jugendliche Prinzessin in die Wildnis aufbrechen, um den Fluch umzukehren, bevor es zu spät ist.

Titel Verfügbar ab Die Werwölfe von Düsterwald 23. Oktober 2024 Don't Move 25. Oktober 2024 Hijack '93 25. Oktober 2024 Time Cut 30. Oktober 2024 Lass los 1. November 2024 Pedro Páramo 6. November 2024 Meet Me Next Christmas 6. November 2024 10 Tage eines neugierigen Mannes 7. November 2024 Umjolo: The Gone Girl 8. November 2024 Vijay 69 8. November 2024 Hot Frosty 13. November 2024 GTMAX 20. November 2024 The Merry Gentlemen 20. November 2024 Baby Trouble 2 21. November 2024 Joy 22. November 2024 Spellbound 22. November 2024 The Piano Lesson 22. November 2024 Our Little Secret 27. November 2024 Die Schneeschwester 29. November 2024 Sikander ka Muqaddar November 2024 Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain [Anime] November 2024

Weiter auf Abruf verfügbar sind natürlich auch die neuen Inhalte, die im Oktober bei Netflix angelaufen sind. Etwa die Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ oder der Abenteuer-Film „Time Cut“.