Prime Video kündigt neuen Thriller-Hit an

Kaum rückt der Herbst mit großen Schritten näher, rücken auch viele neue Serien-Produktionen ins Scheinwerferlicht. Einer dieser Serien-Neustarts steht ab dem 14. November 2024 bei Prime Video von Amazon auf der Agenda. Denn dann startet bei dem Streamingdienst die neue Krimi-Thriller-Serie „Cross“, in der Aldis Hodge („City on a Hill“) die Hauptrolle des Detective Alex Cross übernimmt.

„Cross“ bei Prime Video: Staffel 1 vor dem Start

Alex Cross ist ein dekorierter Detective der Mordkommission von D.C. und gleichzeitig ein forensischer Psychologe der Sonderklasse. Seine Gabe ist einzigartig: Er kann sich nämlich wie kein anderer in die Psyche von Mördern und Opfern zugleich hineinversetzen, um so besonders zielsicher die Täter zu identifizieren. In der ersten Staffel der neuen Thriller-Serie muss er sich einem sadistischen Serienmörder stellen und sich gleichzeitig mit einer mysteriösen Gefahr aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Die droht, seine Familie, seine Karriere und somit sein ganzes Leben zu zerstören.

„Cross“ wird von Amazon MGM Studis, Paramount Television Studios und Skydance Television in Zusammenarbeit produziert. Alle acht Episoden sollen direkt zum Start der Serie ab dem 14. November 2024 in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit bei Prime Video zum Abruf zur Verfügung stehen. Langes, wöchentliches Warten auf neue Episoden ist hier also nicht notwendig.

Erster Trailer jetzt verfügbar

Als Showrunner und Executive Producer steht Ben Watkins in der Verantwortung. Die Crime-Serie basiert auf den Figuren der Bestseller-Buchreihe von James Patterson, die mehr als 30 Bücher umfasst. Und schon jetzt steht fest: Es wird im Laufe der kommenden Monate auch garantiert eine zweite Staffel von „Cross“ bei Prime Video zu sehen geben. Amazon scheint davon überzeugt zu sein, eine neue Hit-Serie identifiziert zu haben. Einen ersten Trailer zur ersten Staffel findest du jetzt bei YouTube.

