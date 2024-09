Nicht verpassen: Starker Psychothriller jetzt auf Prime Video

Der Tod klopft in „Knock at the Cabin“ sprichwörtlich an die Tür. Was ein erholsamer Familienurlaub sein sollte, wird für zwei Väter und ihre Adoptivtochter zu einem Ausflug, den niemand je wieder vergessen wird. Denn ehe sich die Familie versieht, steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit. Suchst du nach der Spannung bis zur letzten Minute, ist dieser Film eine gute Wahl.

„Knock at the Cabin“ – vier Fremde klopfen an die Tür

Gleich mehrere bekannte Gesichter finden sich in der Besetzung des Psychothrillers. Darunter Dave Bautista („Guardians of The Galaxy“), der Broadway-Star Jonathan Groff, Ben Aldridge („Pennyworth“) sowie Nikki Amuka-Bird („The Personal History of David Copperfield“). Sogar einen alten Bekannten aus den Harry-Potter-Filmen dürften Fans wiedererkennen: Rubert Grint. Selten zeigt der Schauspieler eine solch düstere Seite wie in seiner Rolle als einer von vier unheilvollen Fremden. „Knock at the Cabin“ erschien bereits 2023 und entstammt dem Regisseur M. Night Shyamalan, der sich einen Namen mit unerwarteten Wendungen in seinen Filmen verdiente. Einige Beispiele dafür sind „The Sixth Sense“ sowie „Unbreakable“. Wie in vielen seiner Filme können wir auch in diesem eine undefinierte Grenze zwischen der Realität und dem Übernatürlichen erahnen. Im Fall dieses Psychothrillers diente Shyamalan eine Romanvorlage als Inspiration. „The Cabin at the End of the World“ stammt vom Autor Paul Tremblay und stellt zentrale Themen wie Opferbereitschaft in den Vordergrund.

Eigentlich wollen Andrew und Eric mit ihrer Tochter lediglich raus aus dem Alltagsstress. Die ruhige Natur und eine Hütte in den Wäldern sollen der Familie dabei helfen, abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Das alles ändert sich jedoch schlagartig, als vier Fremde an die Tür zur Waldhütte klopfen. Ihre Botschaft ist so grausig wie unfassbar. Sie behaupten, dass eine Apokalypse drohe und die Familie sich für ein Opfer aus den eigenen Reihen entscheiden müsse, um diese abzuwenden. Schon bald scheint es nicht mehr eindeutig zu sein, ob die Fremden lediglich den Verstand verloren haben oder tatsächlich eine düstere Macht das Schicksal der gesamten Welt bedroht. Wie düster es in dem Psychothriller zugeht, kannst du bereits anhand des Trailers erahnen: