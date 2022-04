Diese Filme mit Bruce Willis gibt es aktuell kostenlos bei Amazon, Netflix und Disney+

Kurz nach seinem 67. Geburtstag verkündete seine Familie, dass Bruce Willis an Aphasie erkrankt ist und seine Schauspielkarriere beendet. Erkrankte Personen verlieren die Fähigkeit zu sprechen und Sprache zu verstehen. Das erklärt auch, warum der Schauspieler in den vergangenen Jahren nur noch kurze Nebenrollen besetzt hat. Doch nach 30 Jahren auf der Leinwand gehört Willis zu den größten Schauspielern aller Zeiten. Mit „Stirb Langsam“ schaffte er 1988 den Durchbruch. Doch neben diesem Action-Film, mit all seinen hervorragenden Fortsetzungen, hat Willis viele weitere Blockbuster gedreht. Amazon Prime Video, Netflix und vor allem Disney+ haben viele davon in ihrem Streaming-Angebot – für Abonnenten, ohne zusätzliche Kosten.

Bruce Willis: Diese Filme gibt es bei Amazon Prime Video gratis

Zu den lustigsten Filmen seiner Karriere gehört zweifelsfrei die Komödie „Keine halben Sachen„. Bruce Willis spielt in dem Streifen den Auftragskiller Jimmy „Die Tulpe“ Tudeski und gerät mit Friends-Star Matthew Perry aneinander, den er umbringen soll. Es entstehen unzählige urkomische Situationen mit einem überraschenden Ende.

Eine etwas andere Sorte Film ist „Der Schakal„, den Abonnenten von Amazon Prime Video ebenfalls ohne zusätzliche Kosten sehen können. Auch in diesem actiongeladenen Film spielt Bruce Willis einen Killer, jedoch gibt es hier weniger zu lachen. Niemand kennt seine Identität, sein Ziel, seinen Zeitplan. Für ein Kopfgeld von 70 Millionen Dollar, soll der Schakal (Bruce Willis) eine der weltweit prominentesten Polit-Persönlichkeiten öffentlich töten. FBI und KGB setzen alles daran, das Attentat zu verhindern.

In „Looper“ hat das organisierte Verbrechen eine innovative Verwendung für das Zeitreisen entdeckt: Es schickt Menschen aus der Zukunft ins Jahr 2046, wo sie von Loopern getötet und ihre Leichen beseitigt werden. Der Beste ist der eiskalte Joe Simmons, gespielt von Bruce Willis, der eines Tages vor dem Dilemma steht, sich mit einer älteren Ausgabe seiner selbst konfrontiert zu sehen.

Netflix zeigt „Das fünfte Element“

Bruce Willis war in seiner Karriere vor allem als Action-Star bekannt. In „Tränen der Sonne“ (Tears of the Sun) spielt er einen US-amerikanischen Soldaten, der sich plötzlich mitten im nigerianischen Bürgerkrieg wiederfindet und auf sich allein gestellt ist. Das Lexikon des internationalen Films beschreibt den Streifen als „Ein auf ästhetisch hohem Niveau beeindruckend inszenierter, zugleich sehr harter Kriegsfilm“. Den Soundtrack zum Film liefert der Oscar-prämierte Komponist Hans Zimmer.

Etwas lustiger geht es bei „Das fünfte Element“ zu. In diesem einfallsreichen Sci-Fi-Epos begegnet ein Taxifahrer (Bruce Willis) aus dem 23. Jahrhundert einer attraktiven Außerirdischen, die das Geheimnis zur Rettung der Welt in sich trägt.

Disney+: Bruce Willis in seinen besten Rollen

Wer ein Abo bei Disney+ hat und gleichzeitig ein großer Bruce-Willis-Fan ist, kann sich freuen. Denn bei diesem Streaming-Dienst gibt es derzeit die meisten Filme mit dem Action-Held, die im Abo inkludiert sind. Neben der Stirb-Langsam-Reihe gibt es bei Disney+ auch einen Bruce Willis, in seiner wohl besten Nicht-Action-Rolle, in dem Thriller „The Sixth Sense„.

Mit „Der Schakal“ und „Armageddon“ gibt es aber auch genug Action. Und mit „The Kid“ gibt es bei Disney+ auch einen Film für die ganze Familie. Hier trifft Bruce Willis auf Rusty, sein 8-jähriges Ich.

