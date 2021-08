“Guardians of the Galaxy”: Der Weltraum wartet erneut auf deine Rettung

Dem üblichen Ton der “Guardians of the Galaxy” Welt zufolge, fehlt es auch diesem Spiel nicht an Witz und Sarkasmus. Es geht mal wieder um die Rettung der Galaxie und ihrer Bewahrung vor dem Untergang. Natürlich bist du als Starlord, besser bekannt als Peter Quill, erneut derjenige, der sich zusammen mit deinem Team um die ganze Arbeit kümmern muss. Vielleicht war es dieses Mal sogar irgendwie deine Schuld. Jedenfalls müsst ihr nun versuchen eine Kettenreaktion an katastrophalen Ereignissen zu durchbrechen, bevor sie euer Zuhause auslöscht.

Wann und auf welchen Plattformen erscheint „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ?

Zum Vorbild nehmen wird sich das Game die Marvel Comics zu „Guardians of the Galaxy“. Willkürliche und aus dem Nichts gegriffene Handlungsstränge darf man also von der Square Enix Produktion nicht erwarten. Bereits seit Januar 2017 war von der Planung eines Galaxy-Games die Rede. Für alle gängigen Konsolen, darunter die Nintendo Switch und Playstation 5 sowie für PC wird das Game jetzt ab dem 26. Oktober 2021 hierzulande erhältlich sein.

Worauf kannst du dich freuen?

Mit dabei sind natürlich alle Guardians of the Galaxy, darunter Gamora, Rocket, Groot und Drax. Aus der Thrid-person Perspektive spielbar wird jedoch lediglich Peter Quill sein. Dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten mit deinem Team zu interagieren. Im Dialog kannst du eure Bindung stärken oder aber du hältst eine motivierende Rede vor dem Kampf, sodass dein Team von stärkeren Attacken profitiert. Gekämpft wird mit Elementar-Blastern, Dropkicks mit den Jet-Boots oder mit Tag-Team-Taktiken. Aber Kämpfen lässt es sich natürlich viel besser mit guter Musik auf den Ohren. Begleitet wird das Gameplay durch einen einzigartigen 80s Soundtrack, welcher die ganze Bandbreite von Peters Favoriten enthält.

Vorbestellbar sind aktuell die Deluxe Edition mit zusätzlichen in game Goodies und die Standard Version von “Marvel’s Guardians of the Galaxy”. Auch Vorbesteller der Standard Edition profitieren vom Outfit-Pack “Retro-Wächter”, welches dem aus den Marvel-Comics nachempfunden ist.