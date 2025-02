Wer eine Amazon Prime-Mitgliedschaft abschließt, darf sich nicht nur über kostenfreie Lieferungen freuen. Das zuletzt zugegebenermaßen deutlich teurer und schlechter gewordene Abonnement umfasst unter anderem auch einen Videostreaming-Dienst: Prime Video. Hier wechselt das Film- und Serienportfolio stetig. Neue Titel werden ergänzt, während die Rechte an anderen Streifen auslaufen und sie aus der Mediathek verschwinden. Dieses Schicksal droht nun einem der bekanntesten Filme der 2000er-Jahre.

Im Jahr 1997 eroberte ein 94 Minuten langer Streifen mit den beiden Ausnahme-Schauspielern Tommy Lee Jones und Will Smith die Kinos. Die Rede ist von dem Sci-Fi-Klassiker „Men in Black“. In dem vom Regisseur Barry Sonnenfeld gedrehten Film erfährt der New Yorker Polizist James Edwards nicht nur, dass Außerirdische tatsächlich existieren. Sondern auch, dass es eine geheime Organisation namens „Men in Black“ gibt. Diese arbeiten im Verborgenen daran, die Existenz von Aliens zu verschleiern und die Menschheit vor möglichen Bedrohungen von außerhalb zu schützen. James tritt den „Men in Black“ bei, und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

„Men in Black“, der Sci-Fi-, Action- und Comedy-Elemente geschickt miteinander verknüpft, wurde zu einem großen Erfolg und ist heutzutage weltweit bekannt. Auf der Filmbewertungs-Plattform IMDb erhielt der Streifen eine hervorragende Bewertung von 7,3 von 10 möglichen Sternen. Die Zuschauerwertung auf Rotten Tomatos fiel derweil mit 80 Prozent noch positiver aus, und die Kritiker-Bewertungen liegen sogar bei durchschnittlich 91 Prozent.

„Men in Black“ im Stream

Wer sich den Mega-Blockbuster im Rahmen seines Prime Video-Abonnents anschauen möchte, hat dafür nur noch zehn Tage lang Zeit. Anschließend wird der Film nicht mehr ohne zusätzliche Kosten abrufbar sein. Und das gilt nicht nur für „Men in Black“, sondern auch für sämtliche Folgestreifen. Dazu zählen „Men in Black II“ (2002) und „Men in Black 3“ (2012), jedoch auch die stark kritisierte Fortsetzung „Men in Black: International“ (2019) mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson.

