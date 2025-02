The Last of Us: Termin für die zweite Staffel bekannt

Fans der beliebten Serie und auch des äußerst beliebten Spiels für PlayStation und PC müssen nicht mehr lange warten. Bislang war nur bekannt, dass die zweite Staffel der TV-Show irgendwann im April Premiere feiern würde. Nun hat HBO den konkreten Termin für den Start in den USA genannt. Der Start für deutsche Zuschauer, welche The Last of Us auf Sky mitverfolgen dürfen, erfolgt nur wenig später, wie der Sender fast zeitgleich mitteilte.

The Last of Us: Zweite Staffel startet schon bald

Während die Show in den USA bereits am 13. April bei Max zu sehen sein wird, beginnt die erste Episode in Deutschland erst am 14. April bei Sky. Deutsche Fans von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) müssen sich also zum Glück nur geringfügig länger gedulden. Du hast damit eine gute Chance, etwaigen Spoilern aus den USA vom Vorabend zu entgehen.

Die zweite Staffel orientiert sich erneut am Videospiel, konkret dem zweiten Teil. Co-Creator Craig Mazin sagte aber bereits, dass man bei der Umsetzung etwas mehr Zeit benötigt, um die Geschichte erzählen zu können. Es wird also mehr als nur eine Staffel dauern, um The Last of Us Part II zu vervollständigen. Ein Resultat dieser Entscheidung ist, dass die zweite Staffel etwas kürzer sein wird. So wird es dieses Mal nur sieben Episoden geben. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte Mazin, dass es wahrscheinlich auch mehr als drei Staffeln geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Show beginnt fünf Jahre nach der ersten Staffel. In dieser war es die Aufgabe von Joel, die immune Ellie durch die postapokalyptischen USA zu bringen. Am Ende sollte sie ein Heilmittel gegen die Pilz-Pandemie sein. Da die neue Staffel dem Part II des Spiels folgt, werden wir auch eine Reihe neuer Gesichter sehen. So wird Kaitlyn Dever die Rolle von Abby spielen, Isabela Merced ist Dina. Wenn du Zeit mit dem Spiel verbracht hast, weißt du schon, dass diese beiden Frauen wichtige Rollen im Leben von Ellie und Joel spielen.

Bereits im Teaser aus dem vergangenen Jahr war ebenfalls bekannt, dass Jeffrey Wright die Rolle von Isaac spielen wird. Die zweite Staffel von The Last of Us baut die Starbesetzung also noch aus.