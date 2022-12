Preiswerte Smartphones: Mehrere Hundert Euro sparen

Neues Mobiltelefon zu Weihnachten gefällig? Dann empfehlen wir dir unter anderem einen Blick in unsere Hitlisten der besten Handys für unter 200 Euro oder der besten Smartphones unter 300 Euro. Wenn du Geld sparen möchtest, kannst du dich aber auch für ein neues Handy aus dem Hause eines nicht ganz so bekannten Herstellers entscheiden. Von den sogenannten China-Handys hat es in den zurückliegenden Tagen so einige Neuvorstellungen gegeben. Wir zeigen dir ausgewählte Highlights. Starten möchten wir aber mit einem neuen Smartphone aus deutschen Landen.

Gigaset GX4: Outdoor-Handy in der Mittelklasse

Denn mit dem Gigaset GX4 steht jetzt ein neues Mittelklasse-Smartphone zur Verfügung, das durch ein besonders robustes Gehäuse überzeugen möchte – getestet nach Militärstandard MIL-STD-810H. Es bietet einen herausnehmbaren Akku (5.000 mAh) und eine Dual-Kamera (48 + 8 Megapixel). Außerdem ein 6,1 Zoll großes Display (720 x 1.560 Pixel), das auch mit nassen Händen und Handschuhen bedienbar sein soll. Hinsichtlich des Prozessors hat sich Gigaset für den MediaTek Helio G99 entschieden. Flankiert von 64 GB erweiterbarem Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher.

Neues Outdoor-Smartphone: das Gigaset GX4.

Ab Werk ist das Smartphone mit Android 12 ausgestattet. Updates auf Android 13 und Android 14 sind fest eingeplant, zudem gibt es bis Ende 2027 Sicherheitsupdates von Google. Bluetooth steht in Version 5.2 zur Verfügung, NFC für mobiles Bezahlen ist ebenfalls an Bord. Angeboten wird das GIgaset GX4 in Türkis und Schwarz. Es kostet knapp 350 Euro und wird in Deutschland hergestellt.

Umidigi A13 Pro Max 5G: 5G für 250 Euro

Etwa 100 Euro günstiger ist das neue Umidigi A13 Pro Max 5G. Der Name ist dabei Programm: Für vergleichsweise wenig Geld bekommst du ein Smartphone mit 5G-Unterstützung auf Basis das MediaTek Dimensity 900 Prozessors. Dazu hast du bei diesem Mobiltelefon Zugriff auf 256 GB internen Speicher und satte 12 GB RAM. Das ist in dieser Preisklasse eine nicht zu vernachlässigende Besonderheit.

5G für Einsteiger: das Umidigi A13 Pro Max.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 6,8 Zoll großer Bildschirm (1.080 x 2.460 Pixel), eine Dreifach-Kamera (64 + 5 + 5 Megapixel) und ein 5.150 mAh großer Akku. Als Betriebssystem ist Android 12 vorinstalliert, neben Bluetooth 5.2 ist auch WiFi 6 für schnelle WLAN-Verbindungen an Bord. Zum Beispiel bei AliExpress kannst du das Umidigi A13 Pro Max 5G jetzt für rund 250 Euro bestellen – wahlweise in Gold oder Grauschwarz.

Oukitel WP21: Riesen-Akku im Outdoor-Kleid

Ebenfals mit dem MediaTek Helio G99 Prozessor ist das Oukitel WP21 ausgestattet. Und auch dieses Smartphone bietet 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM. Hinzu kommen ein Triple-Cam-Setup auf der Rückseite (64 + 20 + 2 Megapixel), ein 6,78 Zoll großes Display (1.080 x 2.460 Pixel / 120 Hz) und ein 9.800 (!) mAh großer Akku; wiederaufladbar mit bis zu 66 Watt. Das Gehäuse ist – einem Outdoor-Smartphone entsprechend – nach MIL-STD-810H-Standard zertifiziert. Dafür wiegt dieser Smartphone-Klotz aufgrund des großen Akkus aber auch knapp 400 Gramm.

Outdoor-Handy mit Raritäten: Oukitel WP21.

Eine weitere Spezialität: auf der Rückseite ist ein kleines Zweitdisplay (Always on) nutzbar, auf dem unter anderem ein Digitalkompass eingeblendet werden kann. Zudem werden auch an dieser Stelle eingehende Anrufe signalisiert. Erhältlich ist dieses ab Werk auf Android 12 basierende Smartphone ab sofort zu einem Preis von rund 350 Euro; ausschließlich in Schwarz. Zum Beispiel über den Onlineshop von AliExpress.

Blackview BV7200: Outdoor-Smartphone der preiswerten Art

Ebenfalls in Konkurrenz zum oben genannten Gigaset-Smartphone tritt das BlackView BV7200. Denn auch dieses Smartphone ist für den Einsatz in anspruchsvollen Bereichen gedacht, in denen ein Telefon auch mal zu Boden fallen darf. Entsprechend ist auch dieses Telefon mit einer besonders robusten Hülle ausgestattet, setzt aber trotzdem auf eine solide Mittelklasse-Ausstattung ohne 5G-Unterstützung.

Outdoor-Handy für Einsteiger: Blackview BV7200.

Heißt: Als zentrale Recheneinheit kommt bei diesem Mobiltelefon der MediaTek Helio G85 zum Einsatz, dem 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher zur Seite stehen. Der Bildschirm ist 6,1 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 720 x 1.560 Pixeln und auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera (50 + 8 Megapixel) zu finden. NFC, Bluetooth 5.2 und Android 12 als Betriebssystem dürfen natürlich nicht fehlen. Der Preis: rund 200 Euro; wahlweise in Orange, Grün oder Schwarz.

Samsung Galaxy M04: Noch kein Kandidat für Deutschland

Bisher nur in Indien erhältlich: das neue Samsung Galaxy M04. Bei diesem Smartphone handelt es sich um ein typisches Einsteiger-Modell auf Basis das MediaTek Helio P35 Prozessors nebst 4 GB RAM (per RAM Plus erweiterbar auf bis zu 8 GB) und 128 GB Speicherplatz. Als Betriebssystem ist Android 12 vorinstalliert, Samsung verspricht aber Upgrades auf Android 13 und Android 14. Das Display dieses Smartphones misst 6,5 Zoll in der diagonalen Abmessung.

Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh, auf der Rückseite kommt ein sehr einfaches Dual-Cam-Setup (13 + 2 Megapixel) zum Einsatz. Auf der Vorderseite ist eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videoanrufe verbaut. Der Preis für das Samsung Galaxy M04 liegt in Indien bei umgerechnet knapp 100 Euro. Verkaufsstart ist der 16. Dezember. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

