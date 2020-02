PlayStation 5: So könnte die PS5 aussehen

Seit Sonys Ankündigung Anfang Oktober 2019, die PlayStation komme Weihnachten 2020 in den Handel, warten Gamer auf der ganzen Welt auf weitere Details zur PS5. Doch Sony hält sich bedeckt. Zwar gaben die Japaner erste Hinweise zum Preis der Konsole. Und auch zum Dual-Shock-5-Controller ist so einiges durchgesickert. Wie die PlayStation 5 aber aussehen wird, ist nach wie vor nicht bekannt.

Es gibt allerdings einige Konzepte. Diese basieren zum Teil auf Gerüchten zum vermuteten Design. Zum anderen toben sich aber auch kreative CAD-Entwickler aus und zeigen, wie sie sich die Konsole vorstellen. Nachfolgend zeigen wir dir einige PlayStation-5-Designkonzepte. Doch nicht, bevor wir ein Blick auf ein Foto werfen, auf dem eine offizielle PS5 zu sehen ist.

PlayStation 5: V- oder A-Form?

Das Foto ist im Dezember aufgetaucht und zeigt das sogenannte „Devkit“ der PS5. Dabei handelt es sich um eine Version für Entwickler, die etwa Spiele auf der Konsole ausprobieren können. Doch ist das wirklich das finale Design der PlayStation 5? Eher nicht. Bis Sony die PlayStation 5 Ende 2020 auf den Markt bringt, dürfte sich das Aussehen drastisch verändert haben. Was auf dem Foto also zu sehen ist, wird so nicht in den Läden vorzufinden sein. Das machen auch die zwei Geräte rechts im Bild deutlich. Sie zeigen nämlich die Devkits der PlayStation 4. Und wie diese im finalen Design aussieht, ist bekannt.

Erste Konzepte greifen Devkit-Design auf

Das Magazin Let’s go digital gehörte zu den ersten, die ein Konzept der PlayStation 5 entwarfen. Es orientiert sich sehr am Design des Devkits.

Der Designer, der sich Concept Creator nennt, entwarf ein etwas überarbeitetes Modell der PS5. Es erinnert zwar an die V-Aussparung, entledigt sich ihrer jedoch. Herausgekommen ist ein durchaus beeindruckendes Video, dass nicht zuletzt von der dramatischen Musik lebt.

Designer erschaffen ihre eigene PlayStation 5

Eher wenig mit dem Devkit zu tun haben die folgenden zwei Design-Konzepte. Das erste zeigt eine PS5, die einen sehr geschwungenen Eindruck macht. Ein Designer, der sich Steel Drake nennt, schaffte die Konsole ganz nach seinem eigenen Geschmack – in Schwarz und Silber.

Wahrscheinlich trifft er damit den Geschmack einiger Gamer. Dass die PlayStation 5 aber am Ende so aussehen wird, darf angezweifelt werden.

Recht neu und frisch ist ein Konzept des Designers Abdelrahman Shaapan. Es zeigt eine deutlich kantigere PlayStation 5. Das Design erinnert an eine Mischung aus einer digitalen Küchenwaage und der PS4 Slim. Interessant ist aber das Display an der Front. Aber auch hierzu ist zu sagen: Es handelt sich nur um eine Idee und nicht das finale Design. Wann Sony die Konsole der nächsten Generation enthüllen wird, steht derweil in den Sternen.