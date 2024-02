Ohne Internet: Diese KI kommt noch in diesem Jahr auf viele Laptops

KI oder internationaler ausgedrückt AI ist das große Ding der Zukunft. Darüber sind sich sehr viele Experten einig. Doch die ganzen Vorteile von der schnellen Bildgenerierung, Übersetzungs-Funktionen oder Textverständnis-Algorithmen, kosten nicht nur viel Energie, sondern sind auch noch alle cloudbasiert. Zumindest bis vor Kurzem. Dann hat Samsung mit dem Galaxy S24 und den Schwestermodellen S24 Plus und Ultra einige Offline-KI-Funktionen vorgestellt.

Laptops mit On-Devise-KI

Und das kann auch Qualcomm. Der Prozessor-Hersteller hat nun bekannt gegeben, wann die ersten Modelle mit seiner Qualcomm AI Engine auf den Markt kommen werden. Und wir konnten uns davon jetzt schon ein Bild machen. Auf dem Snapdragon-AI-Event in London konnte man sie nämlich schon in Aktion beobachten.

Doch wann kommt das Ganze auf deinen Rechner zu Hause? Die ersten Modelle mit dem Qualcomm X Elite werden voraussichtlich im Juni bereitstehen. Der Prozessor ist nötig, um die Offline-KI zu betreiben. Er bietet 75 TOPS mittels der AI Engine und noch einmal 45 TOPS über die Hexagon NPU. Damit will Qualcomm den Laptops von Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft, Samsung und Xiaomi Beine bei der KI machen. Der Prozessor bietet ferner eine große Range an Unterstützungen an. So gibt es Support nur noch für Microsoft Multi Models, sondern auch für Llama 2 von Meta Bloom, OpenAI und stability.ai.

Qualcomm Snapdragon X Elite KI Partner

Und wie fühlt sich die KI an?

Doch kann die KI auf dem Laptop mit den großen Sprachmodellen mithalten? In der Demo-Zeit auf dem Event in London haben wir es ausprobiert und konnten bei der Bildqualität noch Verbesserungsbedarf erkennen. Klar, die schnell eingetippten Prompts sind kein guter Weg, um an die besten Bildergebnisse heranzukommen, jedoch sind die Ideen umso klarer. Und damit die Grundlage für das Modell einfach, die Interpretation des Themas aber umso variabler. So wurde beim Befehl: „Godzilla auf einer pinken deutschen Autobahn“ etwa kein grünes Monstrum gezeigt, sondern eine verwüstete Straße. Eine Interpretation mit Kreativität. Jedoch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

Was die KI aber vielen Cloud-Modellen voraus hat, ist ihre Geschwindigkeit. Denn Bilder und Übersetzungen gelingen rasend schnell. Wenn man also beim Bing-Chat (Microsoft Copilot) noch auf seine Bilder wartet, tippen Nutzer der On-Device-KI von Qualcomm schon am nächsten Prompt herum.

Im Sommer wird es spannend

Wenn ab Juni die ersten OEMs ihre Laptops mit dem neuen Qualcomm Snapdragon X Elite auf den Markt bringen werden, wird es interessant. Denn nicht nur die Preisgestaltung wird spannend, sondern auch, wie das Theme KI angegangen wird. Der Prozessor bietet Ihnen jedenfalls eine potente Grundlage. Bleibt also abzuwarten, wie die Umsetzungen gelingen.