Neuer Free-TV-HD-Sender startet: Name ist seit Jahren bekannt

Die Vorbereitungen liefen seit Monaten im Verborgenen, nun sind sie öffentlich geworden. DF1 kommt zurück. Das berichtet das Fachmagazin Digital Fernsehen. Der neue alte Sender soll als Free-TV-Sender in HD-Auflösung starten. Fest stehe ein Start über das Astra-Satelliten-System, für die Kabel-Ausstrahlung wird noch verhandelt. Auslöser für den geplanten Start, der offenbar schon im Januar erfolgen soll, ist das Aus des Deutschland-Ablegers von Servus TV in Deutschland.

DF1 will Free-TV-Platz von Servus TV übernehmen

Servus TV hat vergleichsweise gute Programmplätze in den deutschen Senderlisten. Vor allem Sportfans hatten sich den Free-TV-Sender einprogrammiert, da hier viele Übertragungen liefen. DF1 plant jetzt, viele der Servus TV-Inhalte, aber auch Inhalte von DAZN zu übernehmen, wie Digital Fernsehen berichtet. Teil des Plans von DF1: Die Sendeplätze von Servus TV übernehmen und so direkt viele Zuschauer erreichen. Dafür muss aber der Start des Senders zum Jahreswechsel erfolgen. Eine Sendelizenz ist bereits beantragt.

Der Start des neuen Free-TV-Senders DF1 sollte rein technisch betrachtet kein Problem sein. Denn DF1 ist eng verbandelt mit der MTI Teleport München, einem Dienstleister für Playout und Uplinks und Betreiber eines bundesweiten Glasfasernetzes. Playout-Dienstleister übernehmen bei zahlreichen TV-Sendern die eigentliche Sendeabwicklung. MTI ist unter anderem als Dienstleister für Magenta TV tätig, was man auch stolz durch ein Banner am Firmengebäude zeigt.

DF1 hat lange Geschichte in Deutschland

Der Name DF1 hat in Deutschland Geschichte. Der Sender ging als erste digitale Pay-TV-Plattform 1996 auf Sendung. Hinter der Plattform steckte Medienmogul Leo Kirch, dessen Zentrale in der Beta Straße 1 in Unterföhring bei München zu finden war. Unter der gleichen Adresse, an der heute auch MTI Teleport sitzt, hat jetzt die DF1 Medien GmbH ihren Sitz angemeldet. DF1 selbst fusionierte nur drei Jahre nach dem Start mit dem damaligen Rivalen Premiere, der heute als Sky am Markt ist. Der Name DF1 war danach seit nunmehr fast 24 Jahren nicht mehr aktiv genutzt. Pikant: Die Domain df1.de verweist bislang auch aufgrund der Historie auf Sky. Hier wird man sich mit Sky einigen müssen – oder auf eine andere Domain ausweichen.