DF1: Neuer HD-Sender bringt DAZN ins Free-TV

Die Sensation ist perfekt: DF1 kommt zurück. Das hat Anfang Dezember das Fachmagazin Digital Fernsehen als erstes berichtet. Inzwischen ist klar: Am 1. Januar ist der erste Sendetag des neuen HD-TV-Senders, der als Free TV ausgestrahlt wird. Der neue Sender wird als Free-TV-Sender in HD-Auflösung starten. DF1 wird in SD und HD über alle relevanten Empfangswege zugänglich sein, darunter Kabel, Satellit (ASTRA 19.2), IPTV, Smart-TVs und Streaming. Auslöser für den geplanten Start ist das Aus des Deutschland-Ablegers von Servus TV in Deutschland. Dessen Sendeplätze will man im Wesentlichen übernehmen. Auf Astra 19,2 Ost wird man Transponder 1007 mit der Frequenz 11.303 MHz Horizontal nutzen.

DF1 übernimmt Free-TV-Platz von Servus TV übernehmen

Servus TV hatte vergleichsweise gute Programmplätze in den deutschen Senderlisten. Vor allem Sportfans hatten sich den Free-TV-Sender einprogrammiert, da hier viele Übertragungen liefen. DF1 plant jetzt, viele der Servus TV-Inhalte, aber auch Inhalte von DAZN zu übernehmen, wie Digital Fernsehen berichtet. Teil des Plans von DF1: Die Sendeplätze von Servus TV übernehmen und so direkt viele Zuschauer erreichen.

DF1 ist ein Angebot der DF1 Medien GmbH, die erst dieses Jahr gegründet wurde. Denn DF1 ist eng verbandelt mit der MTI Teleport München, einem Dienstleister für Playout und Uplinks und Betreiber eines bundesweiten Glasfasernetzes. Playout-Dienstleister übernehmen bei zahlreichen TV-Sendern die eigentliche Sendeabwicklung. MTI ist unter anderem als Dienstleister für Magenta TV tätig, was man auch stolz durch ein Banner am Firmengebäude zeigt.

Inhalte werden lizenzierte Formate des Senders ServusTV sein. Als Beispiel nennt man in einem Trailer die Sendung Quizjagd. Ergänzt werden sollen sie durch Eigenproduktionen im Bereich Entertainment, tägliche Newsinhalte und exklusive Sportrechte. Neben lizenzierten Formaten des Senders ServusTV, wie Dokumentationen, Reportagen, Quizshows, einem Wissensmagazin und exklusiven Sportrechten, will DF1 das Programm mit neuen Entertainment-Formaten wie einem People & Boulevard Magazin sowie täglichen Newsinhalten ergänzen. Diese Inhalte werden allerdings erst schrittweise im ersten Quartal 2024 ins Programm kommen.

Eine Free-TV-Kooperation zwischen DF1 und DAZN verspricht darüber hinaus für alle Sportfans eine Mischung aus hochwertig produzierten Programminhalten und exklusivem Live-Sport. Durch die Kooperation soll es auf dem Sender unter anderem Live-Sport, Sport-Highlight-Shows oder Re-Live-Übertragungen geben. DAZN macht ausgewählte Programminhalten dabei erstmals frei für alle im klassischen Free-TV via Kabel, Satellit und IPTV verfügbar.

DF1 hat lange Geschichte in Deutschland

Der Name DF1 hat in Deutschland Geschichte. Der Sender ging als erste digitale Pay-TV-Plattform 1996 auf Sendung. Hinter der Plattform steckte Medienmogul Leo Kirch, dessen Zentrale in der Beta Straße 1 in Unterföhring bei München zu finden war. Unter der gleichen Adresse, an der heute auch MTI Teleport sitzt, hat jetzt die DF1 Medien GmbH ihren Sitz angemeldet. DF1 selbst fusionierte nur drei Jahre nach dem Start mit dem damaligen Rivalen Premiere, der heute als Sky am Markt ist. Der Name DF1 war danach seit nunmehr fast 24 Jahren nicht mehr aktiv genutzt.