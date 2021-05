Neue Smartphones: Jetzt geht es den Multi-Kameras an den Kragen

Du hältst nach einem neuen Smartphone Ausschau, möchtest aber keine Unsummen jenseits der 1.000-Euro-Marke für dein neues Handy ausgeben? Dann hat Vivo jetzt vielleicht die passende Hardware für dich. Denn mit dem Vivo X60 Pro 5G steht jetzt ein neues Oberklasse-Smartphone für unter 800 Euro zur Verfügung. Flankiert wird es vom Vivo Y72 5G, das in der Mittelklasse für unter 300 Euro zu haben ist. Auch das Asus Zenfone 8 und das Asus Zenfone 8 Flip sind einen Blick wert. Doch auch abseits dessen hat es einige Smartphone-Neuheiten gegeben. Vor allem im Discount-Segment – aber nicht nur dort.

So gibt es von Vivo jetzt zum Beispiel auch das 191 Gramm schwere Modell Y12s (2021) zu kaufen. Für umgerechnet 115 Euro handelt es sich dabei um ein Smartphone mit 6,51 Zoll großem Display (720 x 1.600 Pixel), das vom Qualcomm Snapdragon 439 angetrieben wird. Mit an Bord sind auch 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz und ein 5.000 mAh großer Akku. Zwei Kameras hinten (13 + 2 Megapixel) sowie eine Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln stehen klar für die Einsteigerklasse. Fehlende 5G-Unterstützung, kein NFC und nur Bluetooth 4.2 ebenso. Vorinstalliert ist Android 11 mit angepasster Nutzeroberfläche Funtouch OS 11.

Die K-Serie von Oppo erfährt unterdessen eine Erweiterung in Form des Oppo K9 5G. Weil dieses Smartphone auf Basis von Android 11 den Qualcomm Snapdragon 768G als zentrale Recheneinheit nutzt, sind auch 5G-Verbindungen möglich. Allerdings fehlt der jetzt in China vorgestellten Version des Handys das hierzulande wichtige LTE-Band 20. Auch von NFC ist im Datenblatt nichts zu lesen.

Dafür ist das 172 Gramm leichte Smartphone grundsätzlich mit 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz ausgestattet. Das AMOLED-Display mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz ist 6,43 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Foto- und Video-Freunde können auf eine Dreifach-Kamera (64 + 8 + 2 Megapixel) bauen, die durch eine 32-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite ergänzt wird.

Der Preis liegt bei umgerechnet knapp 260 Euro (128 GB) beziehungsweise 280 Euro (256 GB). Über eine Einführung in Deutschland gibt es noch keine Informationen.

Wenn du primär auf der Suche nach einem Smartphone bist, das eine besonders lange Batterielaufzeit bietet, solltest du einen prüfenden Blick auf das Oukitel K15 Plus werfen. Denn hier kommt ein Akku mit einer Kapazität von satten 10.000 mAh zum Einsatz. Dafür musst du dich im Gegenzug mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz zufriedengeben. Das Display ist 6,52 Zoll groß und löst mit 720 x 1.600 Pixeln auf.

NEW 10000mAh Smartphone—K15 plus. Massive battery and long standby keep you active all the time #massivebattery #Oukitel #Oukitelphones Phone with Limited smartwatch and other gifts giveaway is OUT NOW. Get it quick!

Get yours at: https://t.co/e6aeFyIWrd🔥🌟🎇📱 pic.twitter.com/LIYRUChz3j