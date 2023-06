Netflix: Spektakuläre Neuheiten kündigen sich an

Sommerkino bei Netflix! Auch für den siebten Monat des laufenden Jahres stehen bei dem bekannten Streamingdienst wieder einige neue Blockbuster in den Startlöchern. Darunter auch spektakuläre Eigenproduktionen. Und auch hinsichtlich neuer Serien dürfen sich Abonnenten von Netflix auf so einige interessante Neustarts freuen. Bereit für eine Übersicht? Legen wir los.

Netflix bringt zweiten Teil der dritten Staffel von „The Witcher“

Bereits im Juni ist bei Netflix die zweite Staffel von der Erfolgsserie „The Witcher“ gestartet. Aber nur der erste Teil. Ende Juli, konkret ab dem 27. Juli 2023, geht es schon mit der zweiten Hälfte an neuen Episoden weiter: Die Vorsehung führte sie zusammen. Gefährliche Mächte wollen sie auseinanderbringen. Während auf dem Kontinent Krieg droht, tun Geralt und Yennefer alles, um Ciri zu beschützen.

„Survival of the Thickest“: Neue Dramaserie

Weniger Action, mehr Drama, Herzschmerz und auch Spaß gewünscht? Dann darfst du „Survival of the Thickest“ nicht verpassen. Nach einer schmerzhaften Trennung wagt die leidenschaftliche Stylistin Mavis Beaumont einen Neuanfang im Leben und in der Liebe und begibt sich auf die Suche nach dem Glück. Los geht es mit den ersten Folgen ab dem 13. Juli 2023.

„Quarterback“: Dokuserie für NFL-Fans

Und auch Sportfans kommen im Juli bei Netflix auf ihre Kosten. Konkret diejenigen, die sich für American Football und die NFL begeistern können. Denn die neue Dokuserie „Quarterback“ erlaubt ab dem 12. Juli 2023 hautnahe Einblicke in das Leben von drei NFL-Quarterbacks während der Saison 2023/2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) und Marcus Mariota (Atlanta Falcons / Philadelphia Eagles). Begleitet wurden die Spieler nicht nur entlang des Spielfelds, sondern auch privat.

Serie Staffel verfügbar ab Titans 4 25. Juni 2023 Ōoku: The Inner Chambers 1 29. Juni 2023 The Witcher 3a 29. Juni 2023 Ist das Kuchen?: Ist das auch Kuchen? 1 30. Juni 2023 Das Haus Anubis 1 1. Juli 2023 Riesending 1 1. Juli 2023 The Rookie 4 1. Juli 2023 Wieder 15 2 5. Juli 2023 Fake oder Liebe? 1 6. Juli 2023 The Lincoln Lawyer 2a 6. Juli 2023 Fatal Seduction 1 7. Juli 2023 Hack My Home 1 7. Juli 2023 19/20 1 11. Juli 2023 Pasteleros contra el tiempo 1 12. Juli 2023 Quarterback 1 12. Juli 2023 Burn the House Down 1 13. Juli 2023 Devil's Advocate 1 13. Juli 2023 Survival of the Thickest 1 13. Juli 2023 Five Star Chef 1 14. Juli 2023 The Beauty Queen of Jerusalem 2 14. Juli 2023 Too Hot to Handle 5 14. Juli 2023 Süße Magnolien 3 20. Juli 2023 Bonn 1 25. Juli 2023 Sintonia 4 25. Juli 2023 The Witcher 3b 27. Juli 2023 Captain Fall 1 28. Juli 2023 D.P. 2 28. Juli 2023 Der Schneider 2 28. Juli 2023 Eine perfekte Geschichte 1 28. Juli 2023 Kohrra 1 Juli 2023

Neue Filme bei Netflix im Juli 2023

Alternativ kannst du dich – wie eingangs erwähnt – auch auf einige neue Filme freuen. Besonders hebt Netflix den am 27. Juli 2023 startenden Near-Future-Thriller „Paradise“ hervor, in dem es Menschen möglich ist, mit Geld Lebenszeit einzukaufen. Nachdem seine Frau gezwungen war, 40 Jahre ihrer Lebenszeit einzulösen, um eine Schuld zu begleichen, sucht ihr Mann (Kostja Ullmann) verzweifelt nach einem Weg, diese Zeit zurückzubekommen.

Reichlich Action verspricht zudem der Thriller „Bird Box: Barcelona“, der ab dem 14. Juli 2023 bei Netflix abrufbar ist. Nachdem eine mysteriöse Macht die Weltbevölkerung dezimiert hat, schließt sich Sebastian mit anderen zusammen, um in Barcelona zu überleben, wo eine noch dunklere Bedrohung lauert. Ungleich romantischer geht es ab dem 27. Juli 2023 bei „Küssen und andere lebenswichtige Dinge“ zu. Helen hat ihr ganzes Leben so risikolos wie möglich verbracht. Frisch geschieden macht sie nun einen Überlebenskurs, um endlich zu lernen, ohne Reue zu leben – und zu lieben.

Titel Verfügbar ab Don't Breathe 2 25. Juni 2023 Run Rabbit Run 28. Juni 2023 Nimona 30. Juni 2023 Jim Knopf und die wilde 13 2. Juli 2023 The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit 6. Juli 2023 Der Duft des Goldes 6. Juli 2023 Seasons 7. Juli 2023 The Out-Laws 7. Juli 2023 Herr Spaßmobil und die Tempelritter 12. Juli 2023 Bird Box: Barcelona 14. Juli 2023 Love Tactics 2 14. Juli 2023 Los (casi) ídolos de Bahía Colorada 19. Juli 2023 Venom: Let There Be Carnage 20. Juli 2023 They Cloned Tyrone 21. Juli 2023 Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti 27. Juli 2023 Küssen und andere lebenswichtige Dinge 27. Juli 2023 Paradise 27. Juli 2023 Scream 28. Juli 2023 The Murderer Juli 2023

Änderungen kündigen sich übrigens auch in der Abo-Struktur von Netflix an. Zumindest für Neukunden ist es nämlich in Kanada ab sofort nicht mehr möglich, für knapp 10 Dollar das Basis-Abo ohne Werbung zu buchen. Kritiker wittern eine versteckte Preiserhöhung. Denn wer seine Netflix-Inhalte ohne Werbung sehen möchte, muss sich jetzt für das Standard-Abo für 16,49 Dollar entscheiden. Ob auch in Deutschland schon bald das Basis-Abo verschwinden wird, ist aber noch nicht bekannt.