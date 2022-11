Netflix, Paypal, Google und Telekom: Das ändert sich im November

Die ARD stellt im November gleich vier TV-Sender ein, Google und PayPal machen mit beliebten Diensten Schluss und bei Gas– und Strompreisen gibt es eine gravierende Änderung. Zudem zieht die Telekom, im wahrsten Sinne des Wortes, den Stecker. Der November bringt viele Neuerungen.

Telekom zieht im November den Stecker

Der Telekom-Dienst „CarConnect“ sollte jedes Auto in ein intelligentes „Connected Car“ verwandeln. Ein simpler Adapter, den man in den OBD-Steckplatz seines Wagens einsteckt, stellt unter anderem ein WLAN mit bis zu 10 GB Datenvolumen zur Verfügung. Mehr noch, wie wir hier – inklusive Alternativen – zeigen. Doch jetzt ist Schluss damit. Jeder, der CarConnect noch nutzt, kann das noch maximal noch am heutigen 1. November 2022 tun. Anschließend zieht die Telekom den Stecker.

Gas- und Strompreise: Das Ende der Abzocke

In der Vergangenheit hatten viele Strom- und Gas-Anbieter ihren Bestandskunden in der Grundversorgung weiterhin vergleichsweise günstige Preise für Strom und Gas angeboten. Ist man aber wegen der Einstellung des Vertrages des bisherigen Anbieters in die Grundversorgung gerutscht, sollte man plötzlich beim selben Anbieter teils deutlich höhere Preise zahlen als Neukunden. Ab dem 1. November gilt: Ein Energieversorger darf in der Grundversorgung nicht mehr zwischen Neu- und Bestandskunden unterscheiden. In diesem Artikel haben wir alle Infos dazu.

Netflix bekommt Werbung

Bisher gibt es in Deutschland drei Netflix-Abos: Basis, Standard und Premium zu einem Preis von 7,99, 12,99 und 17,99 Euro. Ab dem 3. November bietet Netflix zusätzlich das Basis-Abo mit Werbung an. Dieses kostet dann zwar nur 4,99 Euro pro Monat. Doch dafür muss man Werbung ertragen. Pro Stunde schaltet Netflix zwischen vier und fünf Minuten Werbung. Und zwar vor und auch während des Streamings von Filmen und Serien. Mehr Details dazu.

ARD und ZDF stellen im November 4 TV-Sender ein

Während der neue Medienstaatsvertrag beschlossen ist und künftig diese Änderungen mit sich bringen wird, schalten ARD und ZDF bereits zum 15. November 2022 TV-Kanäle ab. Während die ARD die Verbreitung der Programme One und Tagesschau24 beendet, stoppt sie gemeinsam mit dem ZDF die Programme Phoenix und Arte. Das betrifft aber nur den Empfangsweg über den Satellit Astra und nur die Ausstrahlung in SD-Qualität. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du herausfinden kannst, ob du betroffen bist.

PayPal: „Manchmal müssen Dienste eingestellt werden“

Egal, ob die Schuhe zu klein sind, der Pullover eine falsche Farbe hat oder das neue E-Bike doch nicht so schön ist, wie es auf den Bildern im Onlineshop aussah: Wer Waren zurückschickt, bekommt von PayPal Geld zurück. Und der Finanzdienstleister erstattet dir sogar bis zu 25 Euro pro Versand und 300 Euro im Jahr. Das heißt, selbst eine Rücksendung nach China oder Hongkong ist für dich kostenlos. Doch damit ist im November Schluss. „Ab dem 27. November 2022 bietet PayPal keine Versandetiketten für kostenlose Retouren mehr an und akzeptiert auch keine Anträge zur Erstattung von Rücksendekosten“, heißt es.

Google stellt praktischen Dienst für Autofahrer ein

Erst vor Kurzem hat Google angekündigt, Stadia einzustellen – den Cloud Gaming Dienst des Unternehmens. Jetzt steht der nächste Dienst kurz vor seinem Ende und das, nachdem der Service erst im vergangenen Jahr online gegangen war. Dabei geht es um den sogenannten Assistant Driving Mode auf dem Smartphone, der Autofahrern schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen erlaubt. In diesem Artikel haben wir alle Details.