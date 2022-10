Google stellt praktischen Dienst für Autofahrer ein

Google schaltet letzter Zeit immer mehr seiner Dienste ab. Erst vor Kurzem traf es dabei Stadia, den Cloud Gaming Dienst von Google. Jetzt steht der nächste Dienst kurz vor seinem Ende und das, nachdem der Service erst im vergangenen Jahr online gegangen war.

Google Assistant Driving Mode wird abgeschaltet

Es handelt sich bei dem Dienst, der kurz vor seiner Abschaltung steht, um den Assistant Driving Mode. Ursprünglich sollte der Dienst die „Android Auto für Smartphone“-App ersetzen, schaffte dies jedoch augenscheinlich nicht. Der Driving Mode ist mit dem Assistant verknüpft und wurde erstmals mit Android 12 eingeführt. Seitdem war der Dienst fester Bestandteil des Betriebssystems. Der Assistant Driving Mode hat eine recht einfache Aufgabe: Er soll eine vereinfachte Oberfläche darstellen, die Autofahrern schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen erlaubt.

Dazu gehört auch die Navigation, die für viele Autofahrer wohl der wichtigste Teil des Dienstes ist. Auch Anrufe lassen sich tätigen und das Radio kann über den Dienst bedient werden. Außerdem lassen sich sämtliche Funktionen auch über Sprachbefehle steuern, was die Hände beim Fahren frei hält.

Schon bald ist Schluss

Der Assistant Driving Mode soll nun jedoch schon am 21. November abgeschaltet werden. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie sich in Zukunft umorientieren müssen. Als Alternative aus dem Hause Google bietet sich hier vor allem Google Maps an. Die App verfügt, ähnlich wie der Assistant Driving Mode, über einen vereinfachten Modus, der die Nutzung während der Fahrt ermöglicht. Auch Android Auto kann weiter benutzt werden, sofern das Fahrzeug den Dienst unterstützt.

Warum genau Google den Dienst einstellt, ist nicht bekannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass der Service einfach nicht genug genutzt wurde, um den Ansprüchen von Google zu entsprechen. Aktuell scheint das Unternehmen generell stark zu selektieren, welche Apps und Dienste sich lohnen und welche nicht. Zuletzt traf diese Selektion auch Stadia, den Cloud Gaming Dienst von Google und die IoT-Cloud, die im August 2023 endet.