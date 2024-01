Netflix kündigt Ende an: Schon im Februar ist Schluss

Stell dir vor, du hast ein Netflix-Abo, schaltest den Fernseher an, um die nächste Folge einer Serie zu schauen. Und dann folgt die große Überraschung: Die Netflix-App ist von deinem TV verschwunden. Das mag zwar seltsam klingen, doch für so manchen Nutzer des Streaming-Dienstes wird das Ende Februar Realität. Denn: Netflix hat angekündigt, seine App „aufgrund technischer Einschränkungen“ einstellen zu wollen. Allerdings sind nur Nutzer bestimmter Geräte betroffen.

Netflix läuft nicht mehr

Gegenüber dem TV-Hersteller Sony kündigt Netflix an, dass die App nach Ende Februar 2024 aufgrund technischer Einschränkungen auf einigen Fernsehern und Blu-ray-Playern von Sony nicht mehr unterstützt wird. Betroffen sind TV-Geräte der HX-, EX und W-Reihe, die zwischen 2011 und 2013 verkauft wurden. Auf welchen Modellen Netflix bald verschwindet und welche Blu-ray-Player von dem Aus betroffen sind, zeigt eine Liste auf der Internetseite von Sony.

Der japanische Konzern sagt zu dem Aus des Streaming-Angebots: „Sie können die Netflix-App bis Ende Februar 2024 weiter verwenden. Nach diesem Datum wird der Netflix-Service von den Geräten entfernt.“ Einen genauen Grund liefert der Streaming-Dienst aus den USA nicht. Heutzutage dürften zwar nicht mehr allzu viele einen Blu-ray-Player besitzen, über den sie dann auch noch Filme und Serien streamen. Doch ein rund zehn Jahre altes TV-Gerät dürfte so mancher auch heute noch im Wohnzimmer stehen haben.

Was Betroffene jetzt tun können

Wer eines der von Sony aufgezählten Geräte besitzt und weiterhin Filme und Serien über Netflix streamen will, muss entweder einen neueren Fernseher kaufen, oder ausweichen. So lässt sich der Streaming-Dienst zum Beispiel auch über eine Spielekonsole auf den TV bringen. Wer weder eine PlayStation 5 besitzt, noch ein neues TV-Gerät kaufen möchte: Mit dem Fire TV Stick etwa gibt es auch eine günstige Lösung für knapp 35 Euro. Der Stick lässt sich per HDMI am Fernsehgerät anschließen und macht auch aus älteren Modellen, die nicht „Smart“ sind, einen Streaming-fähigen Fernseher.

