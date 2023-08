Netflix: Fulminante Neuheiten für alle Nutzer

Im Zentrum der Neuerscheinungen bei Netflix steht im September 2023 die neue Thriller-Serie „Liebes Kind“. Die Mini-Serie startet am 7. September mit sechs Episoden und greift die Geschehnisse aus einem 13 Jahre alten und bisher ungelösten Vermisstenfall auf. Denn die Flucht einer rätselhaften Frau aus ihrer qualvollen Gefangenschaft offenbart den Ermittlern ein dunkles Geheimnis. „Liebes Kind“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann.

Netflix startet Staffel 4 von „Sex Education“

Bereits am 21. September 2023 startet die vierte Staffel der Comedy-Serie „Sex Education“. Seit Maeve in Amerika ist und das Moordale Gymnasium geschlossen wurde, muss Otis am freigeistigen Cavendish College Fuß fassen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Moordale-Abkömmline erleben dort eine Art Kulturschock. Das neue College stellt schnell unter Beweis, längst auf einem ganz anderen Level zu agieren – tägliches Yoga im Gemeinschaftsgarten und ein ausgeprägter Nachhaltigkeitstrend inklusive. Zudem ist Otis auf dem neuen Campus nicht der einzige Sexualtherapeut.

„Körper in Flammen“ als Serien-Neustart

Das Genre einer typischen Drama-Serie deckt der Neustart von „Körper in Flammen“ ab. Ab dem 8. September 2023 sind darin alle Augen auf zwei Personen gerichtet: die Freundin eines ermordeten und angezündeten Polizisten und auf ihren Liebhaber. Die Mini-Serie basiert auf wahren Ereignissen aus dem Jahr 2017, als die verkohlten Überreste eines Polizisten in einem ausgebrannten Auto im Fox-Reservoir in Barcelona gefunden wurden.

Anime-Fans aufgepasst: „Castelvania: Nocturne“ startet bei Netflix

Oder doch lieber in eine Anime-Serie abtauchen? Das ist möglich, wenn du bei Netflix ab dem 28. September 2028 die neuen Episoden von „Castlevania: Nocturne“ streamst. Sie spielt im Frankreich des Jahres 1792, als die Französische Revolution ihren Höhepunkt erreicht. In einem abgelegenen Teil Westfrankreichs hat sich die konterrevolutionäre Aristokratie mit einem furchterregenden Vampir-Messias verbündet. Er verspricht, „die Sonne zu verschlingen“ und eine Armee von Vampiren und Nachtkreaturen zu entfesseln. Es gibt nur ein Ziel: die Revolution niederschlagen und die Menschheit zu versklaven.

Serie Staffel verfügbar ab Lighthouse 22. August 2023 Destined with You 23. August 2023 The Ultimatum: Marry or Move On 2 23. August 2023 Baki Hanma 2 24. August 2023 Ragnarök 3 24. August 2023 Who is Erin Carter? 24. August 2023 Miss Adrenaline: A Tale of Twins 30. August 2023 One Piece 31. August 2023 Disenchantment 5 1. September 2023 Liebe macht blind: Nach dem Altar 4 1. September 2023 Is She the Wolf? 3. September 2023 6ixtynin9 The Series 6. September 2023 B.O. 6. September 2023 Tahir's House 6. September 2023 Liebes Kind 7. September 2023 Top Boy 3 7. September 2023 Virgin River 5 7. September 2023 A Time Called You 8. September 2023 Körper in Flammen 8. September 2023 Selling The OC 2 8. September 2023 Infamia 9. September 2023 Tapie 13. September 2023 Die Donnerstagswitwen 14. September 2023 Miseducation 15. September 2023 Surviving Summer: Season 2 15. September 2023 Der Club 2 15. September 2023 Hard Broken 20. September 2023 Sex Education 4 21. September 2023 Scissor Seven 4 21. September 2023 Liebe macht blind 5 22. September 2023 Castlevania: Nocturne 28. September 2023 Choona September 2023 Song of the Bandits September 2023 The Devil's Plan September 2023

Neue Filme bei Netflix im September 2023

Ergänzend zu Serien sind bei Netflix im September natürlich auch wieder einige neue Filme zu sehen. So startet beispielsweise am 1. September 2023 das Drama „Eineinhalb Tage“. Um seine Tochter wiedersehen zu können, dringt ein verzweifelter Vater bewaffnet in die Arbeitsstätte seiner Noch-Ehefrau ein und entführt sie.

Viel romantischer geht es in „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ zu. Zwei Fremde kommen sich darin ab dem 15. September 2023 auf einem Flug nach London näher, verlieren sich aber unerwartet aus den Augen. Ein Wiedersehen scheint unwahrscheinlich – doch die Liebe findet einen Weg.

Horrorfans kommen wiederum in „El Conde“ voll auf ihre Kosten – ebenfalls ab dem 15. September 2023. In dieser düsteren Satire wünscht sich ein Vampir den Tod, aber seine Familie will ihn nicht ohne einen letzten Biss gehen lassen.

Titel Verfügbar ab Für immer Liebe² 23. August 2023 Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen 25. August 2023 Mord, wie er im Buche steht 25. August 2023 Eineinhalb Tage 1. September 2023 Friday Night Plan 1. September 2023 Happy Ending 1. September 2023 What If 7. September 2023 Freestyle 13. September 2023 Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung 14. September 2023 Es war einmal ein Verbrechen 14. September 2023 Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick 15. September 2023 El Conde 15. September 2023 The Black Book 22. September 2023 Single und begehrt 2 22. September 2023 Maximale Ladung 27. September 2023 Banlieusards 2 27. September 2023 Love is in the Air 28. September 2023 Do Not Disturb 29. September 2023 Nirgendwo 29. September 2023 Ich sehe was, was du nicht siehst September 2023

Weniger gute Nachrichten gibt es unterdessen für alle Fans von „Stranger Things“. Denn nach der fünften Staffel könnte die Serie enden. Mehrere von Fans schon lange erwartete Inhalte, die eigentlich noch in diesem Jahr starten sollten, verzögern sich zudem bis ins Jahr 2024.