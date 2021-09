Letzte Chance bei Netflix: Diese beliebten Serien und Filme kannst du nur noch kurze Zeit schauen

Dieses Mal gibt es keinen Film oder eine Serie gratis oder zu besonderen Konditionen. An diesem Wochenende hast du das letzte Mal die Chance, einige Serien und Filme anzuschauen. Zumindest dann, wenn du Kunde bei Netflix bist. In den kommenden Tagen löscht der Streaming-Dienst einige bekannte und beliebte Serien sowie Filme, die du mitunter nur noch an diesem Wochenende ansehen kannst. Wir haben dir die Top 3 Inhalte herausgesucht, denen du noch eine letzte Chance geben solltest.

Tipp 1: Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Der Anime „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ erzählt die Geschichte der Brüder Edward und Alphonse, die sich seit ihrer Kindheit als Alchemisten ausprobieren, um ihre Mutter zurück zu den Lebenden zu holen. Ein folgenschwerer Fehler, denn durch die Transmutation verliert ein Bruder sein Bein; der andere kann sich nur retten, indem er seine Seele an eine Rüstung bindet. Nun, als Erwachsene, wollen sie ihre Irrtümer wieder rückgängig machen.

Die Serie aus dem Jahr 2009 ist nur noch bis zum 19. September verfügbar.

Tipp 2: I, Tonya

„I, Tonya“ behandelt eine Geschichte, die so oder zumindest so ähnlich tatsächlich passierte. USA, 199er Jahre. Das Eiskunstlauftalent Tonya Harding will zu den US-amerikansichen Meisterschaften im Eiskunstlauf antreten. Doch die Konkurrenz ist groß – vor allem die Mitstreiterin Nancy Kerrigan setzt Tonya zu. Ihr gewalttätiger Ex-Ehemann Jeff greift zum Äußersten und plant ein Attentat auf Nancy, der letztlich als der „Eisenstangen-Anschlag“ in die Geschichte eingeht. Mit fatalen Folgen.

Gelöscht wird das Drama am 19. September.

Tipp 3: Rings

„Rings“ richtet sich an alle Horror-Fans und ist, wie der Titel bereits vermuten lässt, die Fortsetzung von „The Ring“ aus dem Jahr 2002. Der Film setzt dreizehn Jahre nach dem Original ein und stellt die Studentin Julia in den Fokus. Dessen Freund Holt hat das berühmt-berüchtigte Video erhalten, nach dessen Erhalt beziehungsweise Ansehen man innerhalb von sieben Tagen getötet werden soll. Julia erwägt, sich für ihren Freund zu opfern – doch was kommt danach?

„Rings“ flößt dir noch bis zum 29. September Furcht ein.

Woher weiß ich, welche Filme und Serien auf Netflix gelöscht werden?

Wenn deine Film- und Serienliste lang ist, du aber nicht weiß, welcher Inhalt noch wie lange auf Netflix zu sehen ist, kannst du das einfach herausfinden: Spielst du einen bestimmten Titel ab, der in kurzer Zeit abgesetzt wird, erscheint der Hinweis mit der Ablauffrist für einige Sekunden auf dem Bildschirm, wenn du den Titel abspielst. Alternativ findest du die Information auch auf der Detailseite des Films oder der Serie.