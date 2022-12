iOS 16.2: Das steckt in Apples Weihnachtsgeschenk für alle iPhone-Nutzer

Selbst nach wochenlanger Beta-Phase konnte Apple noch einige vollständig neue Funktionen für sich behalten. Erst in der vergangenen Woche kündigte man etwa zwei wichtige Neuheiten an, die Teil von iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, macOS Ventura 13.1 und tvOS 16.2 sind. Es dürfen sich also nicht nur iPhone-Nutzer auf ein Update freuen. Auch iPad, Apple Watch, Mac und Apple TV erhalten eine Frischzellenkur.

iOS 16.2: Zwei große Neuheiten fürs iPhone

Die beiden Aushängeschilder des nun verfügbaren iPhone-Updates sind Apple Music Sing und der erweiterte Datenschutz in iOS 16.2. Letzteres erlaubt dir die Aktivierung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung deiner iCloud-Daten, durch die auch Apple keinen Zugriff mehr hat.

Nur deine verifizierten Geräte sind danach in der Lage, die Informationen zu entschlüsseln. Es ist also notwendig, dass du mindestens eine alternative Wiederherstellungsmethode aktivierst. Gleichzeitig müssen auch auf allen anderen deiner Geräte die neuen Updates für iPhone, iPad, Mac, etc. installiert sein.

Der Startschuss für den erweiterten Datenschutz ist in den USA bereits mit der Vorstellung von iOS 16.2 gefallen. In Deutschland und anderen Ländern soll die neue Verschlüsselungsoption erst Anfang 2023 verfügbar sein.

Die zweite große Neuheit in iOS 16.2 ist Apple Music Sing. Das Karaoke-Feature erlaubt dir bei der Nutzung von Apples Streaming-Dienst, den Gesang bei unterstützten Titeln zu unterdrücken. Damit verwandelst du die Musik-App also in deine persönliche Karaoke-Maschine.

So aktivierst du die Karaoke-Funktion in iOS 16.2

Apple Music Sing ist mit dem iPhone 11 und neuer kompatibel; auch das iPhone SE (dritte Generation) wird unterstützt. Beim Apple TV 4K erfordert Apple die neueste Generation. Apple Music auf dem Mac verfügt nicht über das Karaoke-Feature. Folgende iPads werden jedoch unterstützt:

iPad (ab 9. Generation)

iPad mini (6. Generation)

iPad Air (ab 4. Generation)

iPad Pro 11 (ab 3. Generation)

iPad Pro 12.9 (ab 5. Generation)

Neue App für iPhone, iPad und Mac

iOS 16.2 und die Ableger fürs iPad und den Mac bringen aber auch eine vollständig neue App mit. Die auf den Namen Freeform getaufte Anwendung erlaubt es dir, deine Gedanken auf einem riesigen „Whiteboard“ niederzuschreiben. Dabei kann es sich etwa um Texte, Grafiken, Zeichnungen oder auch um Links oder Videos im Internet handeln. Die App erinnert stark an das bereits bekannte Angebot von Mural.

Apple überarbeitet Always-On-Display in iOS 16.2

Eine weitere wichtige Erweiterung richtet sich speziell an die Besitzer eines iPhone 14 Pro und Pro Max. Apple hat sich die Wünsche vieler Nutzer zu Herzen genommen und die Optionen für das Always-On-Display erweitert.

Ab sofort kannst du den Bildschirm so konfigurieren, dass das Hintergrundbild nicht länger sichtbar ist. Auf Wunsch kann der Sperrbildschirm mit Ausnahme von Uhrzeit und etwaigen Widgets komplett schwarz bleiben. Die neuen Optionen von iOS 16.2 findest du unter Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Immer eingeschaltet.

Die neuen Optionen des Always-On-Displays

Apropos Sperrbildschirm: Apple hat iOS 16.2 auch zwei neue Widgets spendiert. So kannst du dich direkt auf dem gesperrten Display über deinen Schlaf und Medikamente informieren, ohne dass du dein iPhone entsperren musst.

Des Weiteren hat Apple an der seit Langem bekannten AirDrop-Funktion eine wichtige Veränderung vorgenommen. Konntest du die Freigabe für alle in der Nähe befindlichen Apple-Geräte dauerhaft aktivieren, ist dies nun mit einem Zeitlimit versehen. So kannst du die Option „für alle“ nur noch für maximal zehn Minuten am Stück aktivieren.

iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2 und tvOS 16.2 können ab sofort kostenlos über das in die Betriebssysteme integrierte Software-Update geladen und installiert werden.